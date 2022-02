Consigli utili per giocare a Rocket League Sideswipe

Saper gestire la barra del turbo è importante e probabilmente lo avrete già capito, ma spesso vi ritroverete a secco proprio nel bel mezzo di un salto cruciale: cosa fare in quei casi? Sappiate che anche senza turbo è possibile controllare la velocità del vostro mezzo con la levetta del movimento. Se siete in difesa e volete bloccare lo specchio della porta più a lungo premete verso l'alto, mentre se siete in attacco e volete atterrare in fretta, premete verso il basso.