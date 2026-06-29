Il campione brasiliano si è confermato il più forte sul percorso del Red Bull Genova Cerro Abajo per due anni di fila.
© Gionata Livorti / Red Bull Content Pool
MTB

Back-to-back di Roger Vieira al Red Bull Genova Cerro Abajo 2026

Il rider brasiliano vince dominando la terza edizione, la seconda di fila, della gara di urban downhill più wow che c'è. Sul podio anche il tedesco Johannes Fischbach e lo spagnolo Alex Marin.
Di Giulia De Maio
4 minuti di letturaPublished on

Argomenti principali

  1. 1
    Tra creuze, carruggi, caldo e un gatto nero vince Roger Vieira
  2. 2
    L'omaggio ad Ayrton Senna e al suo Brasile
  3. 3
    Ordine d'arrivo Red Bull Cerro Abajo Genova 2026
  4. 4
    Il movimento femminile continua a crescere
  5. 5
    Guarda il replay delle finali del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026
Se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Ci è riuscito brillantemente il rider brasiliano Roger Vieira che dopo essersi imposto nel 2025, oggi si è ripetuto al Red Bull Genova Cerro Abajo 2026. Suo il miglior tempo lungo i 2,2 km di percorso per 279 m di dislivello negativo attraverso il centro storico, da Monte Peralto a Largo della Zecca. Un tempo record perchè 2'33"971 è il cronometro più veloce di sempre in una gara del circuito di discesa urbana più importante al mondo.
Roger Vieira sorride raggiante mentre tiene in mano il trofeo del vincitore del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026.

Vieira punterà ora al titolo: la serie si concluderà a Stoccarda

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01

Tra creuze, carruggi, caldo e un gatto nero vince Roger Vieira

In una giornata di gran caldo, davanti a migliaia di spettatori, per il terzo anno di fila la città di Genova si è confermata la sede perfetta per la serie di urban downhill che si concluderà il 6 settembre a Stoccarda, seconda tappa europea nella storia di questa disciplina nata e cresciuta in Sud America. Il format è stato apprezzato da rider e spettatori: una discesa nel cuore antico della città, tra gradinate secolari, curve a gomito e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e strutture costruite su misura tra «creuze» e «caruggi», lungo alcuni dei panorami e scorci più iconici di Genova.
Roger Vieira ha dato prova delle sue abilità in MTB, sfidando la gravità durante il Red Bull Genova Cerro Abajo 2026 a Genova, entusiasmando il pubblico con un salto epico sul percorso urbano.

Roger Vieira vola alto al Red Bull Genova Cerro Abajo 2026

© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

La finale, scattata alle 17:30 di domenica 28 giugno dopo le qualifiche già dominate in modo autorevole da Vieira, è stata trasmessa in diretta su Red Bull TV ed è disponibile per il replay integrale. Ha regalato grandi emozioni, in particolare grazie alla magica run del tedesco Johannes Fischbach, alla fine secondo a 1”659 dal vincitore, e lo spagnolo Alex Marin, terzo a 2”977, ma anche per l'attraversamento di un gatto nero... Tra i qualificati alla finale, da segnalare l’ottima performance del ligure Francesco Colombo, 14° e miglior azzurro in gara.
Il mountain biker Johannes Fischbach si lancia da una rampa durante il Red Bull Genova Cerro Abajo a Genova, in Italia.

Johannes Fischbach si lancia da una rampa e conquista il secondo posto

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02

L'omaggio ad Ayrton Senna e al suo Brasile

“Sentivo la pressione, ma non mi spaventava, del resto dalla pressione prendono forma i diamanti. Il caldo è stato un fattore, ma il mio sangue brasiliano mi ha aiutato. Volevo questa vittoria, sapevo di poterla ottenere, non sarei stato qui se non ne fossi stato sicuro. È stato ancor più emozionante correre e vincere con il casco di Ayrton Senna, con cui ho inteso omaggiare una figura leggendaria per tutto il Brasile. Dedico la vittoria alla mia famiglia e al mio team Pivot Factory Racing, che mi ha permesso di essere qui oggi e che ringrazio di tutto cuore”.
Johannes Fischbach, Roger Vieira e Alex Marin festeggiano al Red Bull Genova Cerro Abajo a Genova, in Italia, il 28 giugno 2026.

È tempo di festeggiamenti sul podio per Fischbach, Vieira e Marín

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quotation
Dalla pressione prendono forma i diamanti. Volevo questa vittoria.
Roger Vieira
La tappa genovese è arrivata dopo il kick-off stagionale di metà febbraio a Valparaíso, in Cile, dove Sebastián Holguín si era imposto dalle qualifiche alla manche decisiva, precedendo il francese Adrien Loron e il cileno Felipe Agurto in un intervallo di appena 2,29 secondi. Saltando il colombiano la tappa di casa nostra, Vieira lo ha sorpassato e si presenta in testa alla tappa tedesca che assegnerà il titolo di campione della serie 2025/2026 iniziata proprio a Genova nell'agosto 2025.
03

Ordine d'arrivo Red Bull Cerro Abajo Genova 2026

Francesco Colombo sfreccia lungo l’iconico percorso di urban DH durante il Red Bull Genova Cerro Abajo 2026, mettendo in risalto le emozioni estreme della discesa in bici urbana a Genova.

Francesco Colombo è il miglior italiano al Red Bull Genova Cerro Abajo 2026

© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

  • 1. Roger Vieira: 2:33.971
  • 2. Johannes Fischbach: 2:35.630
  • 3. Alex Marin: 2:36.948
  • 4. Tuhoto-Ariki Pene: 2:37.161
  • 5. Gonzalo Gajdosech: 2:37.376
  • 6. Felipe Agurto: 2:37.966
  • 7. Pedro Burns: 2:39.053
  • 8. Lucas Borba: 2:39.526
  • 9. Adrien Loron: 2:39.601
  • 10. Harry Molly: 2:40.725
  • 11. Pedro Ferreira: 2:42.302
  • 12. Gabriel Giovannini: 2:42.582
  • 13. Sam Blenkinsop: 2:42.689
  • 14. Francesco Colombo: 2:44.320
  • 15. Julian Steiner: 2:49.544
04

Il movimento femminile continua a crescere

Giunto al terzo anno consecutivo in calendario e confermato come tappa del circuito fino al 2027, il Red Bull Genova Cerro Abajo consolida il legame tra la città e l'urban downhill, portando avanti un racconto in cui sport, paesaggio e identità cittadina si rafforzano a vicenda. La «Superba» non è una location di gara come le altre: è protagonista attiva di un racconto globale che mette al centro passione, coraggio e visione. Con radici nella storia e sguardo al futuro.
Veronica Widmann domina il percorso di downhill urbano durante il Red Bull Genova Cerro Abajo a Genova, in Italia, il 28 giugno 2026, dando vita a acrobazie mozzafiato in mountain bike.

Veronica Widmann al Red Bull Genova Cerro Abajo 2026

© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

All'evento hanno partecipato anche due rider donne: la campionessa italiana di DH Veronika Widmann e la scozzese Mikayla Parton, già rider of the week quest'anno alla Red Bull Hardline, che ci hanno dato un assaggio di quello che potrebbe essere un'evoluzione della serie. Genova è il luogo in cui il “progresso” continua. La sessione composta da prove e quali ha offerto alle rider una piattaforma per allenarsi, testare il percorso e contribuire a plasmare il futuro del movimento.

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Guarda il replay delle finali del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026

Lo show in diretta su Red Bull TV è stato davvero emozionante. Se te lo fossi perso, guarda il replay del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026 con il commento di Alessandro Barbero, Giulia De Maio ed Ematoshi.
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