“Sentivo la pressione, ma non mi spaventava, del resto dalla pressione prendono forma i diamanti. Il caldo è stato un fattore, ma il mio sangue brasiliano mi ha aiutato. Volevo questa vittoria, sapevo di poterla ottenere, non sarei stato qui se non ne fossi stato sicuro. È stato ancor più emozionante correre e vincere con il

casco di Ayrton Senna

, con cui ho inteso omaggiare una figura leggendaria per tutto il Brasile. Dedico la vittoria alla mia famiglia e al mio team Pivot Factory Racing, che mi ha permesso di essere qui oggi e che ringrazio di tutto cuore”.