Se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Ci è riuscito brillantemente il rider brasiliano Roger Vieira che dopo essersi imposto nel 2025, oggi si è ripetuto al Red Bull Genova Cerro Abajo 2026. Suo il miglior tempo lungo i 2,2 km di percorso per 279 m di dislivello negativo attraverso il centro storico, da Monte Peralto a Largo della Zecca. Un tempo record perchè 2'33"971 è il cronometro più veloce di sempre in una gara del circuito di discesa urbana più importante al mondo.
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Tra creuze, carruggi, caldo e un gatto nero vince Roger Vieira
In una giornata di gran caldo, davanti a migliaia di spettatori, per il terzo anno di fila la città di Genova si è confermata la sede perfetta per la serie di urban downhill che si concluderà il 6 settembre a Stoccarda, seconda tappa europea nella storia di questa disciplina nata e cresciuta in Sud America. Il format è stato apprezzato da rider e spettatori: una discesa nel cuore antico della città, tra gradinate secolari, curve a gomito e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e strutture costruite su misura tra «creuze» e «caruggi», lungo alcuni dei panorami e scorci più iconici di Genova.
La finale, scattata alle 17:30 di domenica 28 giugno dopo le qualifiche già dominate in modo autorevole da Vieira, è stata trasmessa in diretta su Red Bull TV ed è disponibile per il replay integrale. Ha regalato grandi emozioni, in particolare grazie alla magica run del tedesco Johannes Fischbach, alla fine secondo a 1”659 dal vincitore, e lo spagnolo Alex Marin, terzo a 2”977, ma anche per l'attraversamento di un gatto nero... Tra i qualificati alla finale, da segnalare l’ottima performance del ligure Francesco Colombo, 14° e miglior azzurro in gara.
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L'omaggio ad Ayrton Senna e al suo Brasile
“Sentivo la pressione, ma non mi spaventava, del resto dalla pressione prendono forma i diamanti. Il caldo è stato un fattore, ma il mio sangue brasiliano mi ha aiutato. Volevo questa vittoria, sapevo di poterla ottenere, non sarei stato qui se non ne fossi stato sicuro. È stato ancor più emozionante correre e vincere con il casco di Ayrton Senna, con cui ho inteso omaggiare una figura leggendaria per tutto il Brasile. Dedico la vittoria alla mia famiglia e al mio team Pivot Factory Racing, che mi ha permesso di essere qui oggi e che ringrazio di tutto cuore”.
Dalla pressione prendono forma i diamanti. Volevo questa vittoria.
La tappa genovese è arrivata dopo il kick-off stagionale di metà febbraio a Valparaíso, in Cile, dove Sebastián Holguín si era imposto dalle qualifiche alla manche decisiva, precedendo il francese Adrien Loron e il cileno Felipe Agurto in un intervallo di appena 2,29 secondi. Saltando il colombiano la tappa di casa nostra, Vieira lo ha sorpassato e si presenta in testa alla tappa tedesca che assegnerà il titolo di campione della serie 2025/2026 iniziata proprio a Genova nell'agosto 2025.
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Ordine d'arrivo Red Bull Cerro Abajo Genova 2026
- 1. Roger Vieira: 2:33.971
- 2. Johannes Fischbach: 2:35.630
- 3. Alex Marin: 2:36.948
- 4. Tuhoto-Ariki Pene: 2:37.161
- 5. Gonzalo Gajdosech: 2:37.376
- 6. Felipe Agurto: 2:37.966
- 7. Pedro Burns: 2:39.053
- 8. Lucas Borba: 2:39.526
- 9. Adrien Loron: 2:39.601
- 10. Harry Molly: 2:40.725
- 11. Pedro Ferreira: 2:42.302
- 12. Gabriel Giovannini: 2:42.582
- 13. Sam Blenkinsop: 2:42.689
- 14. Francesco Colombo: 2:44.320
- 15. Julian Steiner: 2:49.544
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Il movimento femminile continua a crescere
Giunto al terzo anno consecutivo in calendario e confermato come tappa del circuito fino al 2027, il Red Bull Genova Cerro Abajo consolida il legame tra la città e l'urban downhill, portando avanti un racconto in cui sport, paesaggio e identità cittadina si rafforzano a vicenda. La «Superba» non è una location di gara come le altre: è protagonista attiva di un racconto globale che mette al centro passione, coraggio e visione. Con radici nella storia e sguardo al futuro.
All'evento hanno partecipato anche due rider donne: la campionessa italiana di DH Veronika Widmann e la scozzese Mikayla Parton, già rider of the week quest'anno alla Red Bull Hardline, che ci hanno dato un assaggio di quello che potrebbe essere un'evoluzione della serie. Genova è il luogo in cui il “progresso” continua. La sessione composta da prove e quali ha offerto alle rider una piattaforma per allenarsi, testare il percorso e contribuire a plasmare il futuro del movimento.
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Guarda il replay delle finali del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026
Lo show in diretta su Red Bull TV è stato davvero emozionante. Se te lo fossi perso, guarda il replay del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026 con il commento di Alessandro Barbero, Giulia De Maio ed Ematoshi.