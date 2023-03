Roller Drama è un videogioco sportivo unico nel suo genere

Guardate gli highlights della puntata su Twitch per vedere il gioco in azione:

Roller Drama è un mix unico di azione, strategia e visual novel incentrato sulle vicende di una squadra di cinque atlete di Roller Derby caratterizzate molto bene. In partita dovrete usare tattiche e controlli in tempo reale per dominare la classifica e portare a casa i risultati, ma fuori dallo stadio la vita continua, con amicizie che nascono, cuori che si infrangono e una società che non riesce a dimostrare di essere fatta anche per loro.