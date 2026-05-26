Rome is calling: il team Red Bull Italy SailGP avrà la sua gara di casa

La Città Eterna si prepara per volare sull'acqua: SailGP sbarca a Roma l' 11-12 settembre 2027. È il momento che il Red Bull Italy SailGP Team ha atteso sin dal momento della sua nascita, quello della sua prima vera gara di casa.

L'Italy Sail Grand Prix di Roma avrà luogo in un campo di regata appositamente costruito presso il Porto Turistico della capitale, segnando l'inizio di una partnership triennale tra SailGP, il Comune di Roma e la Regione Lazio. Catamarani F50 che sfrecciano a oltre 100 km/h al largo della costa di Ostia, con il Colosseo all'orizzonte e la città di Roma come sfondo: un palcoscenico che nessun altro campionato può eguagliare.

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È la terza volta che il campionato mondiale si correrà in acque italiane, dopo i due eventi svolti a Taranto nel 2021 e nel 2023. Roma però è diversa. È una capitale, un'icona globale.

Per il Red Bull Italy SailGP Team questo appuntamento significa molto più di un semplice round nel calendario di questa stagione 2026. Fin dal suo debutto nella stagione SailGP 2024-25, il team è stato costruito attorno a una chiara ambizione: competere con i migliori al mondo ispirando una nuova generazione di velisti italiani. Roma è il palcoscenico perfetto per mettere questa missione sotto la luce dei riflettori, davanti alle persone per cui è sempre stata pensata.

L’annuncio di Roma arriva in un momento in cui l’Italia si posiziona al centro della vela internazionale d’élite. Dalla Red Bull Sailing Academy di Marina Monfalcone, che forma la prossima generazione di talenti italiani nel foiling, fino al Gran Premio di casa nel cuore della capitale, le basi di un progetto a lungo termine stanno prendendo forma.

“Il Red Bull Italy SailGP Team è stato creato con un obiettivo preciso: competere ai massimi livelli e ispirare una nuova generazione di velisti italiani. Avere Roma come sede del nostro Gran Premio ci offre un palcoscenico straordinario per perseguire questa missione. Gareggiare davanti al nostro pubblico sarà un momento che l’intero Paese merita”, ha dichiarato Gian Luca Passi de Preposulo, presidente del Red Bull Italy SailGP Team.

Il CEO del team, Jimmy Spithill, ha aggiunto: “Se si cerca il luogo perfetto per ospitare il nostro primo evento in casa, n on c’è niente di meglio di Roma. La gente rimarrà sbalordita dal numero di tifosi che verranno a sostenere la squadra”.

“Gareggiare in casa comporta un grande vantaggio: conosciamo questo campo meglio di chiunque altro. Ma la nostra preparazione rimane la stessa: ci concentriamo sugli stessi dettagli di sempre, facendo tutto il possibile per essere pronti il giorno della regata. E, naturalmente, facendo il pieno di energia con una buona carbonara lungo il percorso”, ha dichiarato Jana Germani, stratega del Red Bull Italy SailGP Team.

Tre anni. Una missione. Il conto alla rovescia è iniziato.