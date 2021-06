Allungare le distanze senza infortunarsi: come fare?

5 scuse per non allenarsi (e 5 consigli per ritrovare …

La regola del 10% è uno dei consigli più facili da seguire quando si vogliono aumentare le distanze. Come funziona? Basta non aggiungere più del 10% del chilometraggio settimanale per almeno tre settimane prima di incrementare nuovamente la distanza . Esempio: se percorrete mediamente 30 km a settimana (in più allenamenti) potreste provare ad aumentare il lungo della domenica di 3 km - per tre settimane - e capire se è una distanza che riuscite a gestire facilmente, senza sforzi eccessivi. In caso contrario, non esagerate e fermatevi se sentite che c’è qualcosa non va.