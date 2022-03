Le prime impressioni di Sabaku su Elden Ring

Elden Ring sta monopolizzando l'attenzione dei giocatori da diverse settimane ormai, ma prima che il gioco fosse disponibile in tutto il mondo siamo volati con Sabaku a Monaco, in Germania, per streammare il nuovo titolo di From Software in anteprima. Chi di voi ha visto la live su Twitch, sa esattamente quali sono i livelli di epicità raggiunti dal nostro portabandiera, apprezzato a livello globale dalla community dei Souls. A tutti gli altri non possiamo che consigliare di recuperare la diretta sul suo canale Twitch. Dopo la performance live sul palcoscenico internazionale del Red Bull Levels, abbiamo fatto quattro chiacchere con Michele che ci ha raccontato quali sono le sue prime impressioni sul mitico Elden Ring.

Qual è l'aspetto di Elden Ring che ti sta piacendo di più?

La cosa più incredibile è la densità del mondo di gioco. C'è una quantità di creature, ambienti, oggetti, NPC, segreti davvero da togliere il fiato. Ogni passo è accompagnato da cose mai viste prima, storie nuove, sorprese. Anche dopo svariate ore di gioco, il ritmo delle novità non sembra rallentare. È un mondo fantasy che vive in maniera autonoma, e immedesimarsi è facilissimo. Le guerre, gli scontri e i complotti sembrano così reali, è una novità anche per i Souls. Ma anche lato gameplay ci sono dei meriti: questo è semplicemente il miglior GDR creato da From Software. La possibilità di stravolgere continuamente build, statistiche, equipaggiamenti, abilità e modo di affrontare le sfide proposte rappresenta un nuovo standard per tutti gli action-rpg. È fuori di testa.

Cosa invece temi che ti deluderà?

Quello che temo mi possa deludere è un'insistenza, forse pigra, nella ripetizione di creature . Ci sono diversi cloni di boss e miniboss sparpagliati per la mappa che a volte hanno una base solida e coerente col gameplay - ed è giusto quindi che il giocatore si senta più forte sconfiggendo la stessa creatura dopo averne appreso mosse e debolezze - mentre altre volte si vede che vengono posizionati in punti che non sono stati studiati per loro: a volte scompaiono o si buggano e questo alla lunga è un aspetto che potrebbe deludere i fan.

Come ti sembrano le nuove abilità/magie?

Le nuove abilità e magie sono un'evoluzione diretta, mai raggiunta da From Software, delle Weapon Art di Dark Souls III e delle armi speciali di DS 1. Ci sono combinazioni di miracoli e stregonerie, unite alle Ceneri di Guerra, che permettono una differenziazione di build e un impatto estetico così forte che vieni costantemente invitato a cambiarle e sperimentare. I risultati che si possono raggiungere con un personaggio che sfrutta armi leggendarie, statistiche elevate, fruste velenose, pugnali sanguigni, scudi particolari, weapon art potenti e combinabili con ben 3 slot equipaggiamento per mano, sono praticamente infiniti. La densità creativa e l'eterogeneità legata a queste abilità è stupefacente. Non a caso il gioco al momento ha 97 su metacritic.

Hai già in mente una build con cui farai la tua prima run?

Assolutamente sì. La mia prima run è sempre eclettica nei Souls, adoro iniziare con un personaggio privo di abilità e statistiche: in Elden Ring si chiama Sventurato . Comincia l'avventura nudo e con una mazza di legno, senza alcuna specializzazione. Quindi, all'inizio dovrò cercare qualsiasi equipaggiamento che mi aiuti a sopravvivere e regolerò le statistiche di conseguenza per utilizzare qualsiasi arma o magia trovi sul mio cammino, in completa libertà creativa.

Cosa ti porti a casa dall'evento Red Bull Levels?

Mi porto a casa un riconoscimento internazionale, un ricordo preziosissimo e la realizzazione che le persone che hanno lavorato all'evento si erano preparate in maniera mai vista prima. Di solito capita di vedere distrazioni e superficialità in eventi di questo tipo, ma in questo caso ho trovato una profondità, una preparazione, uno studio e una cura per tutto quello che è stato costruito, che non ho mai visto in un evento di gaming. E io ne ho visti parecchi. Questo è stato veramente stupendo e sono sicuro che mi rimarrà sempre nel cuore perché rappresenta anche un riconoscimento internazionale per qualcosa che ho costruito nel tempo. È stato indimenticabile.