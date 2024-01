Sam Sunderland: "Ecco come sono diventato un professionista"

Sam Sunderland inizia a parlare ricordando il suo primo incidente. Era il Natale del 1996, aveva sette anni e aveva appena ricevuto il regalo dei suoi sogni: la sua prima moto.

"Ero abbastanza sicuro di sapere cosa stavo facendo dopo aver fatto un giro sulla moto di un vicino di casa", ricorda, "Ma l'ho fatta cadere all'indietro facendo un'impennata, rompendo subito il parafango posteriore e lo scarico. Per tutto il Natale rimasi seduto lì ad inveire, sconvolto dal fatto di aver distrutto la mia nuova moto".

Un passo falso iniziale in qualche modo inevitabile che però non scoraggiò il giovane Sam: l'inglese aveva il pallino delle moto.

"Il senso di libertà che si prova quando si hanno le proprie ruote è sempre stato forte, lo percepivo già allora", dice. È una sensazione che è maturata in una carriera di successo nei rally raid, in grado di annoverare tra le sue pietre miliari due titoli del Rally Dakar e un Campionato del Mondo di Rally Cross-Country.

01 Valori di famiglia

Molte aspiranti star degli sport motoristici ereditano la passione per la velocità dai propri genitori, ma nel caso di Sunderland la sua famiglia non aveva un vero e proprio background nel mondo dei motori.

"Dopo che ho avuto la mia moto, le cose sono andate avanti. Ho iniziato a partecipare a gare locali di motocross nella zona vicino a dove vivevo, nel sud dell'Inghilterra, ma non è stato facile perché i miei genitori non avevano alcuna esperienza di motocross e di gare", racconta.

La mia famiglia non era benestante, e intraprendere una qualsiasi forma di sport motoristico è piuttosto costoso Sam Sunderland

Sunderland aveva 11 anni quando le sue gare iniziarono a diventare più competitive. I rapidi progressi hanno reso necessari alcuni sacrifici per consentirgli di partecipare ai campionati nazionali britannici. Ripensa a quei giorni con una chiara consapevolezza di quanto i suoi genitori si siano impegnati per far decollare le sue ambizioni agonistiche.

"Hanno investito soldi e tempo. La mia famiglia non era benestante, e dedicarsi a qualsiasi forma di sport motoristico è piuttosto costoso", dice Sunderland. "Si trattava di interi fine settimana trascorsi sui campi di gara, sparsi in tutto il Paese. Le spese per il carburante, i traghetti, gli hotel, tutto si somma. Agli inizi della mia carriera erano presenti per portarmi in circuito ogni fine settimana e poi andare a lavorare il lunedì mattina dopo essere tornati tardi la domenica sera".

02 Un momento da sliding doors

Proprio quando la carriera di Sunderland nel mondo delle corse sembrava stare per decollare - stava partecipando ai Campionati britannici ed europei a livello giovanile - un errore di valutazione in allenamento ha quasi fatto deragliare la sua carriera.

"A 16 anni stavo correndo probabilmente al meglio", ricorda. Tuttavia, prese un salto nel modo sbagliato, andò lungo, atterrò di traverso e si procurò una serie di infortuni da brivido che posero fine a qualsiasi gara per un lungo periodo di tempo.

"In realtà non sono caduto, ma l'impatto con l'atterraggio mi ha rotto entrambe le caviglie, la tibia e il perone di entrambe le gambe, mi ha fratturato le ginocchia e il bacino", ricorda Sunderland.

Sunderland ha trascorso "sette-otto mesi" su una sedia a rotelle - un periodo cruciale che ha coinciso con l'esame di maturità - ed è stato lontano dalla bicicletta per un anno intero. L'impatto della sospensione è stato tanto mentale quanto fisico.

"In un certo senso avevo rinunciato al sogno. Tutto era accaduto proprio quando ero nel pieno delle mie forze e speravo di entrare in una buona squadra per quella stagione. Ho pensato tra me e me: 'È finita'".

Per un sedicenne si trattava di una situazione difficile da affrontare. Sunderland abbandonò le corse e iniziò un apprendistato come ingegnere ascensorista, andando in moto "non molto, solo per divertirmi ogni tanto con i miei amici nel fine settimana".

Il sogno di diventare un pilota professionista sembrava finito, ma la verità era che il viaggio non era ancora iniziato.

03 Posto giusto, momento giusto

A 19 anni, con l'apprendistato appena concluso e un nuovo lavoro, Sunderland andò in vacanza a Dubai per visitare gli zii Nikki e Paul. È stato durante questa vacanza che ha riscoperto la sua passione per la moto, quando lo zio e i cugini lo hanno portato a fare desert riding per la prima volta.

"Mi è piaciuto subito andare nel deserto. Mi piace andare in motocross, ma sei costretto a rimanere nei confini della pista. Il primo giorno che sono andato nel deserto, non potevo crederci, potevi andare dove volevi. Quella sensazione mi accompagna ancora oggi. Adoro quella libertà", afferma.

È stata infatti l'abilità di Sunderland nel motocross a innescare una catena di eventi durante quella vacanza. Un giorno, mentre correva sulla pista di MX locale, fu notato dal manager di un concessionario KTM che gestiva una squadra da corsa nel campionato nazionale Baja degli Emirati Arabi Uniti.

"Mi chiesero se fossi interessato a venire a correre la stagione di motocross nella Baja, mentre lavoravo in negozio", racconta Sunderland. "Avevo superato da poco l'apprendistato di tecnico ascensorista e mi avevano affidato il mio furgone e le mie responsabilità sul lavoro. Avevo fatto un grande passo in avanti in questo senso, ma ho lasciato perdere tutto e ho detto 'Sì, arrivo'".

A causa di questa scelta c'è stata tensione tra Sunderland e suo padre, che non era affatto convinto della decisione presa da Sam. Il pilota inglese fu però irremovibile: come promesso, piantò il lavoro appena ottenuto e si trasferì definitivamente a Dubai.

Seguirono la vittoria nel campionato Baja MX e una buona prestazione nel Desert Racing Championship. Sunderland intuì che stava per arrivare una grande opportunità, ma per il momento lavorava duramente nel negozio KTM, si allenava e gareggiava. Le ore erano lunghe, la fatica era reale, e all'orizzonte non si vedevano ancora chissà quali garanzie.

04 La prima gara da professionista di Sunderland

La fortuna volle che la prima prova del Campionato del Mondo Rally fosse l'Abu Dhabi Desert Challenge e che i datori di lavoro di Sunderland presso il negozio KTM gli offrissero la possibilità di correre.

Definirlo un momento cruciale della sua carriera non sarebbe esagerato. Sunderland vinse due tappe e si confrontò con alcuni dei più grandi campioni di questo sport.

"Dopo la gara sono tornato a casa e non ci ho pensato molto. È stato bello e non mi sono montato la testa. Mi ero solo goduto l'esperienza", spiega.

Mi avrebbero dato dei soldi per andare a correre. Ho colto la palla al balzo Sam Sunderland

Il tipo di risultato ottenuto da Sunderland non passa inosservato, soprattutto quando a conquistarlo si tratta di un dilettante che si presenta con una moto di serie e batte una leggenda della Dakar come Marc Coma. "Il giorno dopo la gara il mio telefono ha iniziato a squillare. Le squadre hanno iniziato a contattarmi, ho ricevuto email. Non sapevo davvero cosa pensare di tutto ciò che mi stava accadendo".

Sunderland accettò l'offerta di andare in Australia per correre l'Australasian Safari: "Non potevo crederci. Mi avrebbero dato dei soldi per andare a correre. Ho colto la palla al balzo!". Dopo essere sopravvissuto a una collisione con un canguro ad alta velocità il primo giorno, vinse due tappe. La sua reputazione stava rapidamente crescendo.

Arrivò poi l'offerta di partecipare alla Dakar e, il giorno di Capodanno del 2012, all'età di 22 anni, Sunderland era sulla linea di partenza dell'evento più famoso nel mondo dei rally raid. Sebbene gli fosse stato offerto il supporto di un team Honda, doveva ancora trovare un finanziamento sostanzioso e fu aiutato da uno sponsor a Dubai.

Dopo aver impressionato nella prima tappa, la sua gara terminò il secondo giorno quando un guasto meccanico mise fine alla sua partecipazione. Dopo i risultati, gli sforzi e i finanziamenti per i quali aveva lavorato duramente, Sunderland si sentì scoraggiato: giurò a se stesso che non sarebbe tornato a gareggiare se non con una "configurazione adeguata".

Grazie ai risultati ottenuti e alle sue continue dimostrazioni di talento, l'offerta di un passaggio in un team Factory non tardò ad arrivare. Nel 2014 Sunderland era di nuovo alla Dakar, su una moto ufficiale e con un contratto da professionista.

05 Imparare dai migliori

La traiettoria di Sunderland è continuata in netta ascesa. Nel 2015 è stato ingaggiato dal team Red Bull KTM Factory Racing e si è schierato al fianco di uno dei piloti che lo avevano ispirato.

"Quando ho firmato sono stato davvero fortunato ad avere Marc Coma come compagno di squadra. A quel punto aveva vinto quattro Dakar e sei campionati del mondo. Lo infastidivo molto perché facevo sempre domande e lo copiavo. Tutto quello che faceva lui, lo facevo anch'io", racconta Sunderland.

"Anche se non mi sembrava giusto, facevo quello che faceva lui perché era il migliore e volevo batterlo. Sentivo di poter correre più veloce di lui. Dovevo solo mettere insieme tutto il resto... e lui aveva tutto il resto".

06 Un brutto infortunio e la gloria della Dakar

Una vittoria di tappa nella sua prima Dakar con i colori di KTM nel 2015, seguita da una vittoria al Rally del Marocco verso la fine dell'anno, ha fatto sì che Sunderland sentisse di essere nella forma migliore per tentare di vincere il premio più importante del rally, la Dakar.

Avevo la sensazione che mi avessero tolto qualcosa... Sam Sunderland

La sfortuna ha però voluto che Sunderland fosse vittima di un incidente al Merzouga Rally, pochi giorni dopo la sua vittoria al Rally del Marocco, che gli ha causato la rottura del femore, un'esperienza traumatica in ospedale e la mancata partecipazione alla Dakar 2016.

"Ho cercato in tutti i modi di riprendermi in fretta dall'infortunio al femore, dopo il brutto intervento chirurgico che avevo subito, ma non riuscivo a correre. Avevo la sensazione che mi fosse stato tolto qualcosa, quando invece mi sentivo nel pieno delle forze ed ero pronto per farlo", racconta l'atleta a proposito del suo calvario.

"In quei momenti difficili, puoi piagnucolare o reagire. Fortunatamente ho deciso di seguire la seconda strada. Questo mi ha spinto a tornare l'anno successivo e a portare a termine il lavoro".

"Il lavoro" è stato terminato nel migliore dei modi: Sunderland è infatti tornato alla Dakar nel 2017, diventando il primo britannico a vincere la prestigiosa gara.

07 Traguardi importanti

La vittoria alla Dakar e il suo secondo centro conquistato nel 2022 sono, senza dubbio, i momenti più importanti della carriera di Sunderland. Un altro momento importante della sua vita da pilota è però stato anche il Campionato del Mondo di Rally Cross-Country del 2019.

"Quando vinci la Dakar, non sei un campione del mondo, ma un vincitore della Dakar. Volevo spuntare quella casella, per poter dire di essere campione del mondo. I media e l'attenzione sono molto meno numerosi rispetto alla Dakar, ma dal punto di vista personale era un grande obiettivo", afferma.

08 Una mentalità vincente

Il viaggio di Sunderland verso la vetta dello sport più impegnativo è stato incredibile. Ha richiesto molto da lui a livello fisico e mentale. Rimanere ai vertici di questo sport ha significato lavorare molto anche quando non era in sella a una moto.

"Penso che la mentalità sia una cosa su cui si lavora sempre. Si è costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare. Cerco di apprendere nuove cose ogni giorno, di capire perché è successo questo o quello", dice a proposito del suo approccio.

"Nel corso della mia carriera, ho lavorato sempre di più sul lato filosofico delle cose. Ho capito che è questo il mio modo di lavorare: trovare il modo di aggiungere valore alle mie vittorie".

"Credo che si aggiunga valore alle cose affrontando le difficoltà. Nulla di ciò che ti viene dato senza fatica ha un grande valore. Certo, è bello ricevere dei regali, un dono o altro, ma io voglio lavorare per guadagnarmi tutto quello che ricevo. Altrimenti, non significa molto per me".

"Ecco perché la mia vittoria alla Dakar del 2017 ha un significato così grande per me: perché so tutto quello che ho dovuto superare per guadagnarmela".