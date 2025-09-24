Le sfide di Sandro Dias: "Uso lo skate più oggi di quando avevo 25 anni"

Eccitato dall'idea di partecipare alla sua prima gara di skateboard a metà degli anni '80, Sandro Dias voleva compilare tutte le voci del modulo di iscrizione. Si bloccò però su quella destinata al soprannome: lui, d'altronde, non ne aveva mai avuto uno vero. "Metti Mineirinho, è così che ti chiama tuo zio", suggerì sua madre, Leila. Afonso, suo padre, era conosciuto come Mineiro.

Il ragazzo scrisse Mineirinho senza molta convinzione, ma il soprannome gli rimase impresso - e come! Non è esagerato dire che non c'è skateboarder al mondo che non conosca la leggenda brasiliana che si cela dietro questo nome.

Dias è uno dei grandi della storia dello skateboard, tre volte campione del mondo e tre volte medaglia d'oro agli X-Games. Un ragazzo che ha iniziato a pattinare all'età di 10 anni per le strade di Santo André, dove è nato nel 1975, e che ha continuato a conquistare il pianeta.

01 Un gioco da ragazzi

Sandro Dias è salito per la prima volta su uno skateboard a metà degli anni '80, quando il Brasile stava vivendo la febbre dello skateboard. All'epoca, il fratello maggiore del suo migliore amico, Xan, aveva vinto uno skateboard. Dias e Xan ci mettevano sopra una gomma da auto e scendevano lungo le piste di Santo André.

A Natale Dias ricevette dai genitori il suo skateboard e iniziò a frequentare i parchi di Santo André e São Bernardo do Campo a São Paulo. Ben presto dimostrò di essere diverso dagli altri ragazzi e nel 1988, tre anni dopo essere salito per la prima volta su uno skateboard, fu campione brasiliano nella categoria principianti.

02 Pregiudizi e difficoltà

All'epoca, lo skateboard non era nemmeno considerato uno sport in Brasile e gli skater soffrivano di molti pregiudizi. Nella tentacolare città di San Paolo, fu addirittura vietato dall'allora sindaco Jânio Quadros. Queste non erano le uniche difficoltà. L'accesso alle attrezzature all'avanguardia, tutte importate, era molto difficile e i pattinatori dovevano fare ordini a conoscenti che viaggiavano all'estero e sperare che potessero portare qualcosa in valigia.

Inoltre, i brasiliani non potevano seguire l'evoluzione della scena internazionale con la stessa attenzione di oggi. Senza internet o smartphone, scoprivano cosa facevano le grandi star grazie a rare cassette VHS che arrivavano in Brasile o a foto contenute in riviste ormai obsolete.

"Vedevamo le immagini su carta, cercavamo di indovinare quali movimenti avessero fatto i ragazzi per arrivare a quelle manovre e cercavamo di imitare ciò che immaginavamo", ricorda Dias. "Il nostro livello tecnico era molto inferiore a quello degli americani e degli europei, quindi l'evoluzione era molto lenta. Ci sono voluti circa 10 anni perché la scena migliorasse, perché avessimo un negozio che vendesse pezzi importati a San Paolo e perché i parchi iniziassero a crescere".

03 Un bravo ragazzo

La scena nazionale era ancora precaria, ma il ragazzo dell'ABC aveva talento e si inserì presto nel gruppo di skater più anziani che frequentavano le piste locali. Dias era comunque responsabile, non si metteva nei guai e non creava problemi ai suoi genitori. Per questo motivo, fin da piccolo aveva molta libertà di andare in strada a esercitarsi, passando da un parco all'altro. Nei parchi di Santo André e São Bernardo ha incontrato ogni tipo di persona, da uno skateboarder professionista a un rapinatore di banche.

"Ero un ragazzino di 13 o 14 anni, non mi mettevo contro nessuno e nessuno si metteva contro di me. Tutti si rispettavano e sono sempre stato considerato un locale di São Bernardo, anche se ero di Santo André", racconta.

Il ragazzo tranquillo aveva una grande abilità nello skateboard e per i veterani era un allievo ideale. Dias ha sempre cercato di andare con i migliori e così si è avvicinato ai migliori rider dell'epoca come Sérgio Negrão e Edsinho. Il suo primo viaggio internazionale di pattinaggio è stato in California all'età di 13 anni, nel 1988, in compagnia di loro due e di Tio Liba.

"Era un sogno. Guardavamo i video degli americani e il sogno di ogni skateboarder brasiliano era quello di andare in California e trascorrervi una stagione. Tutto era perfetto: i marciapiedi, le piste, le halfpipe. Torni con parametri diversi, con una visione diversa dello skateboarding, con desideri diversi e con bei capi da indossare. Sono tornato con quel desiderio d'infanzia: 'Wow, un giorno voglio vivere qui'".

Spoiler: Non solo Dias ha realizzato il suo sogno d'infanzia, ma ha anche trascorso quasi 20 anni in California, consolidando una delle carriere più brillanti dello skateboarding mondiale.

04 Un punto di svolta fondamentale

Prima di diventare professionista, Dias ha fatto ciò che i suoi genitori speravano: si è laureato. All'epoca, puntare su uno skateboarder professionista era ancora troppo rischioso in Brasile, quindi era importante avere un altro piano.

All'inizio degli anni 2000 si è laureato in economia aziendale ed è andato a lavorare per l'azienda del padre. Ma guadagnava già molto di più facendo skateboard che lavorando per l'azienda di famiglia per rinunciare a gareggiare: lavorava dal lunedì al giovedì o al venerdì, saliva su un aereo per viaggiare, gareggiava e poi tornava alla sua routine lavorativa il lunedì.

"Quando mi sono laureato, dovevo andare da qualche parte, giusto? A quel punto ho dovuto fare una scelta: andare negli Stati Uniti e dedicarmi al 100% allo skateboard ", ricorda.

Suo padre era un po' riluttante nel vedere Sandro partire. Voleva passare l'attività al suo unico figlio (ha altre tre figlie), ma sua madre, Leila, che lo aveva accompagnato alle gare fin da piccolo, lo ha sempre incoraggiato a partire e a fare ciò che gli piaceva.

A quel tempo, vivere all'estero era l'unica opzione per i brasiliani che volevano essere al top. Gli eventi principali erano organizzati da società straniere e gli occhi erano puntati soprattutto sulle scene americane ed europee. "Se non fossimo stati presenti nel circuito, non saremmo stati invitati ad alcuni eventi. Dal momento in cui sono andato negli Stati Uniti, ho iniziato a partecipare a tutto ciò che veniva organizzato. Ho cercato di essere coinvolto in tutto e poi le cose hanno iniziato semplicemente a succedere", racconta.

05 Il top

Dal Brasile alla California e poi al mondo. Inserito nella scena di skateboard più importante del pianeta in quel momento, Dias si è evoluto rapidamente e i grandi risultati hanno iniziato ad arrivare.

Nel 2003 ha vinto il suo primo titolo di Campione del Mondo Vert e poi è rimasto imbattuto fino al 2007. Nel 2011, all'età di 36 anni, è tornato ai vertici totalizzando ben sei titoli mondiali. Negli anni 2000, Dias è diventato anche tre volte campione europeo e ha vinto una tripletta di ori agli X-Games nel 2004, 2006 e 2007.

Mentre la sua carriera decollava, ha visto avvicinarsi idoli distanti tra loro, sia in termini geografici che di abilità. Dias era alla pari con i migliori, che sono diventati suoi amici.

"Anche prima di iniziare a vincere, ho avuto la folle esperienza di frequentare i ragazzi che ammiravo in Brasile. Stavo imparando a pattinare e all'improvviso mi sono trovato accanto a Edsinho. Ho comprato una tavola da Negão. È stato davvero pazzesco. Quei ragazzi erano i miei idoli", ricorda. "Poi ho iniziato ad avvicinarmi a ragazzi come Tony Hawk, Christian Hosoi e Steve Caballero. Ancora oggi è un po' un viaggio nella testa. Mi capita ancora di ammirarli come un bambino durante gli eventi. Ho visto Hosoi per la prima volta durante un'esibizione nel 1985 o 1986 ed era fuori dal mondo. Pensavamo che non avremmo mai raggiunto il suo livello ".

Mentre conquistava le rampe vert del mondo, Dias ha anche colto l'opportunità di promuovere lo skateboard in Brasile organizzando lui stesso dei campionati.

Ha organizzato diverse edizioni del D-Day, una gara di vert di tutto rispetto, ha partecipato alla produzione del Jump Festival e tiene il Camp-onato nella sua fattoria di Vargem, a São Paulo. Lì ha anche realizzato il suo sogno di creare un campo di skateboard, che riunisce istruzione, sport e tempo libero in un unico luogo per i bambini.

Vedo le persone che mi chiamano maestro e sono ancora sorpreso. Non mi sento un maestro, mi sento ancora un bambino. Sandro Dias

06 Spinto dalle sfide

A Dias è sempre piaciuto sfidare se stesso e ha raggiunto un livello successivo quando si è unito al progetto di pattinare sul ponte Estaiadinha a San Paolo. Le sfide fisiche e tecniche erano immense, ma ciò che lo ha colpito davvero è stata la parte psicologica. La paura, una sensazione rara nella sua routine, ha preso il sopravvento e per la prima volta ha minacciato di ostacolare la sua performance.

Lo skater ha potuto vedere l'installazione sul ponte marginale di Tietê solo al momento della sfida e prima ha dovuto calarsi in corda doppia per la prima volta nella sua vita fino alla rampa con un flusso di auto che passava ai suoi piedi.

"È stata la prima volta che ho affrontato qualcosa pronto a morire. Ho pensato: 'Tutti hanno fatto del loro meglio, è tutto pronto, è davvero bellissimo e ora manca la ciliegina sulla torta, cioè io. Quindi non mi arrenderò, qualunque cosa accada'", ricorda.

Dias ha utilizzato una strategia di visualizzazione spesso usata dagli atleti professionisti. Ha ripassato nella sua testa tutto ciò che doveva fare dall'inizio alla fine e l'ha messo in pratica sul ponte senza lasciare che altri pensieri lo ostacolassero: "Mi sono chiuso in me stesso, non ho prestato attenzione a nient'altro e ho iniziato a camminare finché non mi sono sentito a mio agio. A poco a poco mi sono sciolto e sono diventato calmo".

07 Talento e preparazione

In oltre 30 anni di skateboarding, Dias ha realizzato trick storici. Ha battuto il record mondiale per l'aerial più alto in un halfpipe, volando con un'altezza di 4,20 m sopra il coping e nel 2004 è stato la terza persona al mondo a fare un 900. È anche riuscito a essere il primo a fare un 900. È anche riuscito a essere il primo a realizzare questo trick nell'ambito di una gara.

Per chi segue la meticolosa preparazione degli atleti professionisti di oggi, è difficile credere che Dias abbia fatto tutto questo senza mai mettere piede in palestra e che gli infortuni gravi non abbiano mai fatto parte del suo percorso professionale. "Ho subito un'operazione al menisco nel 2015, ma avevo anche 40 anni e 30 anni di skateboard. Un giorno il menisco avrebbe brontolato", racconta. Dopo un mese di intensa fisioterapia, è tornato in pista.

"Sono sempre stato molto disciplinato. Non ho mai fatto uso di alcol o droghe, anche se non ho mai smesso di divertirmi e di godermi la mia giovinezza. Credo che ciò che mi ha mantenuto fisicamente e psicologicamente in forma per tutto questo tempo sia il fatto che amo lo skateboard. Non vado mai in skateboard a metà. Se salgo su uno skateboard, è per fare sempre del mio meglio ", spiega.

Dias dice di sentirsi ancora un ragazzino e si sorprende di essere chiamato maestro ovunque vada: "Vedo la gente che mi chiama maestro e sono ancora sorpreso. Non mi sento un maestro, mi sento ancora un bambino".

"Sono 40 anni che faccio skateboard e sto per compiere 50 anni. Quando ho iniziato, era inimmaginabile vedere un ragazzo che faceva skateboard alla mia età. Ora Tony Hawk ha 56 anni, Caballero 60 e continuano a fare skateboard, ma non al mio livello. Oggi giro al livello di quando avevo 25 anni, e sulle rampe sono più attivo di tutti i giovani che vengono con me".

Ecco perché Dias non si ferma. È pronto per nuove sfide, per continuare a divertirsi con lo skateboard e per espandere ulteriormente la sua eredità.

