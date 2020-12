Tutti i cantanti di Sanremo 2021

Cascasse il mondo, anche quest'anno una schiera di cantanti profumati e griffati salirà sul palco del Teatro Ariston a mettere in gioco la propria carriera. E pare proprio che l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo sarà in assoluto una delle più seguite di sempre.

con Fai Rumore), quest'anno sarebbe quantomeno comico vedere una beniamina degli over 70 come Orietta Berti strappare il premio da sotto il naso ai

multigenerazionale: a conti fatti, è forse l'unica trasmissione televisiva che tiene incollati allo schermo dai nonni ai nipoti, passando chiaramente per tutto ciò che c'è in mezzo. E mentre nelle ultime 2 edizioni il leone con la palma è andato a due degni rappresentanti dei più giovani (

Francesco Renga

L'ex voce dei Timoria non partecipa a Sanremo dal 2012, e non lo vince dal 2005. Quest'ultima infatti è stata la sua prima e ultima volta nel gradino più alto del podio, grazie alla blasonatissima Angelo. Speriamo che questa Quando Trovo Te gli porti la stessa fortuna.

Coma_Cose

Il duo composto fa Fausto Lama e la bravissima California ha quel mix giusto di strada, eleganza e freschezza che aiutò molto Mahmood nel 2019. Ma avranno un pezzo come Soldi loro? Confidiamo in Fiamme Negli Occhi.

Gaia

Irama

Fulminacci

Premio MEI come migliore giovane dell'anno, Targa Tenco come miglior Opera Prima, ora Fulminacci vorrebbe anche diventare grande. Il ragazzo scoperto dalla stessa Maciste Dischi che scoprì Gazzelle ha già pronta la sua Santa Marinella per convertire al suo credo tutti gli spettatori di Rai 1.

Madame

18 anni e pare già una delle favorite di Amadeus: e grazie, mica ci voleva quest'occhio di lince per vedere un talento mastodontico come quello di Francesca Calearo: e ora siamo tutti curiosi di sentire la sua Voce.

Willie Peyote

Con il nuovo arrangiamento curato da Jolly Mare e i Selton per Beats From The Lido

Orietta Berti

Ermal Meta

Fasma

Arisa

Gio Evan

Maneskin

Pur non avendo neanche vinto X Factor sono diventati un fenomeno spaventoso, che in qualche modo però andrà tenuto vivo. E allora eccoli qui a Sanremo, i quattro compagni di banco del liceo Kennedy di Roma, pronti a cantare Zitti e Buoni al festival dei fiori.

Malika Ayane

Aiello

Troppo indie per essere mainstream, troppo itpop per tenersi lontano da Sanremo: l'epopea del calabresissimo Aiello alla fine, gira che ti rigira, l'ha portato all'Ariston. E qui canterà Ora.

Max Gazzè

Ghemon

La rappresentante di lista

Noemi

Random

Come Fulminacci e Fasma, anche il giovanissimo Random debutta quest'anno in diretta su Rai 1. La sua cazzimma da giovane rapper napoletano dovrebbe tenerlo lontano da errori dovuti all'emozione. Il brano è Torno da Te.

ColapesceDiMartino

Cantautori siciliani che già nel loro ambiente e singolarmente si sono distinti per qualità di scrittura e cantato, oggi mettono insieme le forze per portarsi a casa il primo premio. Il titolo del loro pezzo, Musica Leggerissima, denota già una certa dose di sarcasmo. Ottimo.

Annalisa

Aficionada della kermesse, l'ex partecipante di Amici aveva lasciato tutti a cuore aperto l'anno scorso. Quando, insieme al buon Achille Lauro, aveva interpretato Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini. Quest'anno torna con Dieci. E in bocca al lupo a lei.

Bugo

Il famoso Bugo che Morgan non riusciva più a trovare sul palco dell'anno scorso, quest'anno si è saggiamente ripresentato da solo all'Ariston. Il titolo del pezzo, non a caso si chiama E invece sì. Come a rispondere alla domanda: pensavate che non sarei più tornato, eh?

Lo Stato Sociale

Extraliscio feat. Davide Toffolo

Francesca Michielin e Fedez