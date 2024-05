Santiago Premier Padel P1: l’ultimo step della tournée sudamericana

A differenza dello scorso anno, però, Ale Galan arriva in Cile con un nuovo compagno, con cui ha ottenuto ben tre titoli in cinque finali disputate (con ben cinque finali raggiunte).

A differenza dello scorso anno, però, Ale Galan arriva in Cile con un nuovo compagno, con cui ha ottenuto ben tre titoli in cinque finali disputate (con ben cinque finali raggiunte).

I Chingalan, se ancora non fosse chiaro a molti, fanno sul serio e marciano spediti verso la conquista di numerosi titoli utili ai fini di accorciare il distacco, in termini di punti, dai Bombarderos.

I Chingalan, se ancora non fosse chiaro a molti, fanno sul serio e marciano spediti verso la conquista di numerosi titoli utili ai fini di accorciare il distacco, in termini di punti, dai Bombarderos.

Ciascuno dei vincitori del torneo porterà a casa 25.000 euro per giocatore, i finalisti riceveranno 12.500 euro, i semifinalisti 6.875 euro e coloro che otterranno il pass per i quarti di finale si aggiudicheranno 4.063 euro.

Ciascuno dei vincitori del torneo porterà a casa 25.000 euro per giocatore, i finalisti riceveranno 12.500 euro, i semifinalisti 6.875 euro e coloro che otterranno il pass per i quarti di finale si aggiudicheranno 4.063 euro.

Rodri Ovide, tecnico di Lebron e Navarro, ha rassicurato ancora una volta gli appassionati sostenendo che i due ex numeri uno del mondo hanno ancora bisogno di tempo per trovare la giusta alchimia che li porti a competere per le vittorie del titolo. Nel padel, però si sa, il tempo è estremamente prezioso.

Rodri Ovide, tecnico di Lebron e Navarro, ha rassicurato ancora una volta gli appassionati sostenendo che i due ex numeri uno del mondo hanno ancora bisogno di tempo per trovare la giusta alchimia che li porti a competere per le vittorie del titolo. Nel padel, però si sa, il tempo è estremamente prezioso.