È sempre bello. Non riuscivo più a stare fermo. C'è stato comunque un periodo in cui per mia scelta ho voluto fermarmi. Stavo aspettando di trovare un sound più potente di quello che sta già girando in Italia. Infatti, se noti, il nuovo singolo è roba che non c'è. È roba che nessuno ha mai fatto qui in Italia.

Sì, ma più che americana è un tipo di beat in stile L.A., è più californiano se vogliamo. Però non vuol dire estivo. Perché io comunque le canzoni estive non le sono mai riuscite a fare. Non è proprio la mia roba.

Bravo. Non ci avrei messo nulla a far uscire un singolo al giorno. Ma sarebbero stati tutti uguali. Si sarebbero persi nel mare di altra musica che c'è già in giro. Io sono fissato con 'sta roba: voglio essere mega esclusivo. La gente deve aspettare il mio nuovo pezzo. Dev'essere un evento. Ne devono parlare tutti.

