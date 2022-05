La Scozia in mountain bike è più bella di quello che pensi

Per girare in Scozia in MTB ogni giorno è un buon giorno. O un pessimo giorno. Decidete voi se venire sopraffatti dall’ignavia da cattivo tempo, oppure uscire comunque, qualunque cosa accada. Perché tanto la pioggia si paleserà sicuramente. Basta tenersi pronti. È lo spirito che anima le highlands, dove Chris, la mia guida, mi ha accompagnato per un paio di giorni di riding (lavora per il tour operator H+I , specializzato in viaggi adventure in MTB). Siamo vicini a Inverness, non molto lontani dalla mitica Fort Williams , ultima cittadina avamposto per esplorare le terre remote di Scozia.

Scozia: girando il Cairngorm © Chris Gibbs

Chris ha un segreto: incrocia i dati di più app meteo, tra cui un paio scandinave. “Sono 3 supercomputer e metterli insieme da una probabilità quasi certa di avere una situazione sicura”, dice. È parte del suo lavoro capire dove pioverà e per quanto tempo, per individuare delle finestre di tempo adeguate in cui non incappare in situazioni disastrose, come tempeste di vento e pioggia forte. Siamo ancora in primavera e il tempo è ballerino per tutto il giorno: piove, il cielo si apre, poi piove ancora. Insomma, è il posto perfetto per testare l’abbigliamento tecnico.

Trovare quella finestra che permette di non inzupparsi è fondamentale, anche se poi un po’ di pioggia sicuro te la becchi uguale.

La Scozia in MTB può diventare un affare molto bagnato © Chriss Gibbs

Siamo invitati da Shimano per provare il suo motore EP8 . Non abbiamo avuto la possibilità di scegliere la bici, ma non è stato problema dato che subito ci hanno proposto la nuova YETI 160E , la dream e-bike canadese, un’assoluta top di gamma. La bella e quasi impossibile, visto che nel migliore allestimento disponibile (Fox Factory, cambio XT, freni SDRAM code RSC, cerchi DT Swiss EX 1700 e reggisella telescopico Wireless Rockshock Reverb AXS) costa la ragguardevole cifra di 13.500 euro. Shimano dunque equipaggia un’assoluta numero uno, ed è motivo di vanto assoluto.

La YETI 160E: la nostra compagna di viaggio in Scozia © Marco Trabucchi

DAY 1: Cairngoms Park

Cairngorm: la Scozia che ti aspetti © Chriss Gibbs

Il primo giorno Chris mi ha portato a girare al parco nazionale di Cairngorms . Un posto che tutto il Regno Unito ama alla follia, dove d’inverno si scia e che con la bella stagione (si fa per dire) si apre a ciclisti e trekker, grazie allo spettacolo eccezionale che offre: antiche foreste, laghi, torrenti e una natura che lascia senza fiato, dove il verde raggiunge il punto di assoluto splendore. D’altronde la Scozia è proprio questo: un territorio verdissimo dove la presenza umana è discreta, anzi quasi nulla. Wilderness allo stato puro.

Craingorms: la Scozia che più verde non si può © Chriss Gibbs

Il parco nazionale si trova a pochi chilometri da Inverness ed è totalmente percorribile. La nostra traccia parte da Inverdruie, un anello di circa quaranta chilometri: un sali e scendi privo di particolari difficoltà tecniche, lungo il quale il motore Shimano si è rivelato un compagno fedele grazie a un supporto alla pedalata dal feeling naturale. Nei brevi tratti in discesa assaporo le potenzialità della bici, poi anche la risposta brillante del motore quando serve il colpo di pedale - specie in modalità "Trail" e "Boost" -, lì dove si vuole spingere nei falsi piani. Il fango in alcuni punti è fastidioso e rallenta parecchio, ma almeno non si appiccica a ruote e suole. Un grande merito del fango scozzese. La pioggia scozzese invece è come la nostra, bagna. Ovviamente non manca un po’ di pioggerella, ma per fortuna niente di fastidioso (e poi se non piove in Scozia non sarebbe la stessa cosa). E nel caso ci si può riparare in uno dei numerosi bothy, casette rifugio, spartane ma accoglienti.

Craingorms: uno dei tanti bothy incontrati sulle Hightlands scozzesi © Marco Trabucchi

DAY 2: Scottish Big Mountain

Scozia big mountains © Chris Gibbs

Il secondo giorno è il turno della “big mountain ride”. Ci inoltriamo a un’ora da Inverness in direzione sud-ovest in prossimità della costa ( qui la mia traccia su Strava ). In questa zona il paesaggio è cambiato radicalmente da ieri: sembra di essere in un tipico paesaggio alpino sopra i 2500 m, quando la vegetazione è rada e le foreste di pini lambiscono a sprazzi il territorio. E poi siamo in una zona remota, con una presenza umana veramente rara.

Big mountain in Scozia © Marco Trabucchi

La finestra di tempo accettabile, mi dice Chris, è molto ristretta. Bisogna fare in fretta con un giro non troppo lungo, che duri un paio d’ore. Nel pomeriggio, aggiunge, "potrebbe persino nevicare". Per motivarmi mi dice che il giro che stiamo per fare è uno tra i migliori che si possono percorrere nelle Highland. In questo frangente la e-bike è una manna e il motore Shimano si dimostra un buon macina-salita. Salgo prevalentemente in modalità “trail” con il motore che gira fluido e mi permette di salire sezioni ripide che con la muscolare difficilmente sarebbero percorribili in sella. La forcella segue la traiettoria e il posteriore è sempre incollato al terreno, con la ruota che non perde quasi mai grip.

Al culmine della salita il tempo è inclemente © Chris Gibbs

La salita è lunga e mette a dura prova la resistenza del rider, con rocce affioranti e larghi scoli dove bisogna alzare entrambe le ruote. La guida è fisica, ed è in questi casi che la YETI 160e motorizzata Shimano dimostra tutto il suo potenziale esplorativo. Come se non bastasse, inizia a piovere. Non copiosamente per fortuna. Al culmine della salita sembra di stare in un passo alpino, lambito da nuvole. Ma i bello è che siamo a 400 metri sul livello del mare. Inizia la discesa. È tecnica, con passaggi piuttosto insidiosi, con qualche punto scorrevole.

Scozia Big Mountains: la discesa è un po' "rocky" © Chris Gibbs

Grossi blocchi di granito fanno capolino spesso, ma sono i punti che invitano a lasciar scorrere le ruote in libertà, grazie ad un ottimo feeling e con rocce bagnate che rimangono “super grippy” anche con la pioggia. In questo frangente la Yeti si rivela sempre all’altezza, grazie ad una cinematica che copia tutte le asperità in maniera egregia. Piove, ma non è quella pioggia torrenziale che rovinerebbe il divertimento.

Scozia: mtb big mountain © Marco Trabucchi

La finestra ha retto, i complimenti alla mia guida. Quando raggiungiamo il punto di arrivo dove è parcheggiato il furgone abbiamo il sorriso spalancato. Ci lasciamo alle spalle un giro epico, che si candida a diventare il mio personale best of.