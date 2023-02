La Scuderia AlphaTauri svela la sua AT04 durante la New York Fashion Week

La moda ha incontrato la Formula 1 in quel di New York City, dato che la Scuderia AlphaTauri ha svelato al mondo la monoposto che prenderà parte alla stagione 2023 durante la New York Fashion Week e in presenza dei due piloti ufficiali: Yuki Tsunoda e la new entry Nyck De Vries .

L'unveiling della livrea al Lincoln Center di New York © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool Nyck De Vries e Yuki Tsunoda, i piloti della Scuderia AlphaTauri © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool La nuova Scuderia AlphaTauri AT04 durante l'evento di presentazione © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool Nyck De Vries e Yuki Tsunoda in occasione del lancio della AlphaTauri AT04 © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool La Scuderia AlphaTauri AT04 © Digital Lighthouse / Red Bull Content Pool

Anche il brand di moda premium AlphaTauri ha festeggiato il proprio debutto nel mercato americano, con i due piloti che hanno presenziato all'evento vestendo capi del marchio.

La Scuderia AlphaTauri affronterà la stagione 2023 di Formula 1 con il debuttante 28enne Nyck De Vries e con Yuki Tsunoda, confermato al volante di una delle monoposto del team faentino. De Vries sarà dunque il secondo pilota olandese presente in griglia, assieme al due volte Campione del Mondo Max Verstappen .

Yuki Tsunoda © Guido De Bortoli/ Getty Images for Scuderia AlphaTauri Nyck De Vries © Guido De Bortoli/ Getty Images for Scuderia Alpha Tauri

De Vries, nonostante sia alla vigilia della prima stagione vissuta vestendo i panni del pilota di un team di Formula 1, vanta già una grandissima esperienza. L'olandese è infatti approdato nella massima serie motoristica dopo avere vinto i titoli di Eurocup Formula Renault 2.0, di Formula Renault 2.0 Alps, di Formula 2 e di Formula E. Come se non bastasse, lo scorso settembre ha debuttato in modo straordinario in F1 cogliendo un ottimo 9° posto al termine del GP d'Italia, una gara durante la quale ha preso il posto dell'allora convalescente Alex Albon .

“Mi è piaciuto moltissimo vivere questo evento vestendo i panni del pilota della Scuderia AlphaTauri" - ha detto De Vries - "Avere l'opportunità di rappresentare il marchio durante la New York Fashion Week è stato estremamente speciale per me, e mi ha davvero fatto capire la filosofia e il modo di pensare del brand. La livrea è molto bella e si può notare come sia stata ispirata dalla nuova collezione autunno/inverno. Non vedo l'ora di scendere in pista!"

Nyck De Vries e l'AlphaTauri AT04 © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

Ripercorrendo poi il percorso che lo ha condotto fino in F1, de Vries ha proseguito: "Dato che il mio... viaggio è stato lievemente più lungo del normale e abbastanza inusuale, sono ancora più grato per questa opportunità che mi è stata data. Sono ancora più motivato, e sono ansioso di dimostrare cosa posso meritare".

Il giapponese Yuki Tsunoda, nonostante i soli 22 anni di età, è pronto per la sua terza stagione da pilota della Scuderia AlphaTauri. L'ormai ex vincitore della F4 giapponese nonché ex pilota di Formula 2 correrà per la prima volta di fianco a un nuovo compagno di squadra, dopo avere trascorso le sue prime due stagioni nel Circus al fianco del francese Pierre Gasly.

Tsunoda ha impressionato tutti sin dal suo debutto nel GP del Bahrain 2021, al termine del quale ha colto un inaspettato 9° posto. Da quel momento in avanti, il giapponese ha conquistato 10 piazzamenti a punti nel corso dei due anni trascorsi da pilota della scuderia, riuscendo ad artigliare addirittura il 4° posto nel GP di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione.

“Il mio obiettivo principale è quello di correre in modo sempre più consistente gara dopo gara, indipendentemente dalle performance dell'auto, e di conquistare punti con costanza" - ha risposto Tsunoda a chi gli chiedeva quali fossero le sue aspettative in vista del 2023 - "Voglio che questa sia la mia migliore stagione, tra le tre che avrò disputato fino a fine anno, sia dal punto di vista degli accessi in Q3 sia da quello dei punti ottenuti".

Yuki Tsunoda e l'AlphaTauri AT04 © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

Riguardo al lancio della stagione 2023, Tsunoda ha dichiarato: "Mi sono divertito davvero molto durante questa settimana trascorsa a New York City, ed è stato molto bello partecipare all'evento di presentazione: credo che sia il contesto perfetto sia per un brand di moda che per una scuderia di Formula 1. I colori ormai classici della Scuderia AlphaTauri fanno davvero una gran bella figura vicino ai nuovi vestiti, e non vedo quindi l'ora di provare entrambe le cose nel corso di questa stagione!"

“Come sappiamo ormai tutti, la Formula 1 sta vivendo un'incredibile crescita in termini di popolarità nel mondo grazie all'operato dei social media e di Netflix" - ha aggiunto Franz Tost, team principal della Scuderia AlphaTauri, a margine della presentazione - "Credo dunque sia assolutamente importante continuare a curarsi della crescita nel mercato sportivo internazionale, ed è quindi per questo che sono felice di avere svelato la nuova colorazione della AT04 a New York City, in modo tale da ringraziare anche la grande fetta di appassionati statunitensi che ha iniziato a seguirci. Allo stesso modo, sono felice che AlphaTauri abbia potuto svelare la sua nuova collezione durante l'evento, dato che per la prima volta quest'anno il brand inizierà a vendere i propri capi anche negli Stati Uniti d'America".

Nyck De Vries e Yuki Tsunoda immortalati vicino all'AlphaTauri AT04 © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

La scuderia, invitando ospiti provenienti dai mondi della moda, del lifestyle e del motorsport, ha tenuto il proprio evento di presentazione presso l'Appel Room del Lincoln Center, nel cuore di New York City.

AlphaTauri, dal canto suo, ha invece celebrato il suo debutto nel mercato americano presentando la collezione autunno/inverno 2023 che sarà resa disponibile agli acquirenti americani a partire dal prossimo mese di luglio.

Ahmet Mercan, CEO di AlphaTauri, ha detto: "Sbarcare nel mercato americano è un altro passo nel nostro processo di espansione. Il nostro obiettivo è quello di rendere AlphaTauri ancora più conosciuta, e siamo convinti del fatto che l'aumento dei nostri mercati di destinazione possa ricoprire un ruolo davvero importante da questo punto di vista".

