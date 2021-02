La Scuderia AlphaTauri mostra livrea e look per il 2021 della Formula 1

anche in questo Campionato, e dunque i poco più sopra citati Gasly e Tsunoda dovranno dare fondo a tutto il loro talento per replicare - e migliorare - i risultati ottenuti lo scorso anno. Il francese, che ha esordito con il team nel 2017 conquistando un podio nel Gran Premio del Brasile 2019 e una straordinaria vittoria nel Gran Premio d'Italia 2020, nonostante la sua giovane età dovrà vestire i panni del

di arrivare in F1 e di farli crescere. Per questo diamo a Yuki la possibilità di giocarsi le sue carte", ha spiegato il Team Principal,

"La decisione di avere Pierre e Yuki nel 2021 è stata presa perché la filosofia della Scuderia AlphaTauri è ancora quella di dare l’opportunità ai giovani piloti del Red Bull Junior Programme di arrivare in F1 e di farli crescere. Per questo diamo a Yuki la possibilità di giocarsi le sue carte", ha spiegato il Team Principal, Franz Tost. "Con Pierre al suo fianco, abbiamo un pilota esperto che può aiutare il nostro rookie giapponese a crescere più rapidamente e, allo stesso tempo, puntare a buoni risultati. Penso che questa coppia sia l’opzione migliore per raggiungere i nostri obiettivi e sono fiducioso che avrà successo ”.

E proprio la nuova livrea 2021 è stata la protagonista, insieme ai piloti, dell’evento che ha svelato la colorazione della monoposto che debutterà in pista nei test pre-stagionali in Bahrain. La tre giorni di prove sarà il preludio di un lungo campionato con 23 appuntamenti e, in vista di un

L'evento di lancio nel nuovo showroom AlphaTauri ha permesso di mostrare un’anteprima della collezione Autunno/Inverno 2021, e ha dato la possibilità ai piloti di scegliere il loro nuovo look off-grid prima dell’inizio della stagione. Ahmet Mercan, CEO AlphaTauri, ha detto: “Questa è una tripla presentazione, unica nel suo genere, in cui scopriamo il nuovo showroom AlphaTauri – dove la moda incontra la F1 –, diamo un primo sguardo alla nuova collezione AW21 e ammiriamo la nuova livrea e la line-up della Scuderia AlphaTauri”.

