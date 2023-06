Seb Ogier racconta il Rally di Sardegna e si prepara al Safari Rally Kenya

Il Rally di Sardegna ci ha fatto soffrire. Per me e il mio copilota Vincent Landais è stata molto dura.

Abbiamo perso il controllo della nostra Toyota GR Yaris e il nostro rally - o meglio, il nostro vantaggio nel rally è scomparso. Un paio d'ore prima eravamo in vantaggio di 18 secondi e non vedevamo l'ora di ripetere le tappe mattutine. Poi è arrivato il pomeriggio.

Rally di Sardegna © Team Sebastien Ogier

Si sa, ho smesso di gareggiare a tempo pieno un paio di anni fa. L'anno scorso e quest'anno mi trovo nella situazione in cui posso fare gli eventi che mi piacciono davvero. La Sardegna è un luogo in cui ho festeggiato molti successi e ho dei bellissimi ricordi.

Ora, la mia famiglia è la priorità. Ecco perché ho smesso di guidare per l'intera stagione. Quindi, quando partecipo a un evento, voglio godermelo e divertirmi. Per la prima metà della competizione, è stato tutto molto divertente. Ma poi, avvicinandoci a sabato, non lo è stato così tanto.

Ogier al Rally di Sardegna © Team Sebastien Ogier La preparazione pre-gara © Team Sebastien Ogier

Quasi tutto ciò che poteva andare storto è andato storto, ed è finito in un modo davvero strano.

Siamo partiti dall'inizio e, forse un chilometro dopo, sono arrivato a frenare per una curva a sinistra e il mio piede è scivolato dal pedale del freno. Sono andato avanti, ma ormai era troppo tardi. Le ruote si sono bloccate e il motore si è spento. Ringrazio tutti gli spettatori che sono venuti e hanno cercato di aiutarci.

Purtroppo, non siamo riusciti.

Ogier al Rally di Sardegna © Team Sebastien Ogier

All'improvviso, quando l'adrenalina svanisce, tutto ti colpisce. Tutta l'emozione di guidare al rally e poi devi affrontare così tanti ostacoli... Inizi a diventare molto concentrato su quello che stai facendo. Mi sono seduto e all'improvviso avevo tanta sete. La nostra Yaris perdeva acqua, e anche io stavo morendo di sete. Ancora una volta, i fan ci hanno aiutato.

Anche il meteo in Sardegna non era dei migliori. Ho visto in generale molta pioggia durante un rally, ma non credo di aver mai visto niente del genere come durante il fine settimana. Guidare nel bel mezzo della tempesta con tuoni, fulmini e pioggia incessante è stato incredibile, soprattutto perché l'anno scorso la temperatura superava i 40° gradi.

Il rally di Sardegna in una foto © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool E poi la pioggia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

La scorsa settimana, a volte, a causa dell'acqua e il fango, e dovendo pulire i finestrini laterali per vedere dove stavamo andando, è stato un po' come tornare a correre in Gran Bretagna. Mi piace molto il Galles e mi è sempre piaciuto guidare lì, ma il clima di solito è abbastanza complicato.

Ora, non vediamo l'ora che arrivi l'Africa e penso che siamo fuori dalla stagione delle piogge in Kenya - almeno, lo spero! Adoro il Safari Rally. Vincere questo evento sarebbe uno dei momenti più importanti della mia carriera, davvero uno di quelli speciali.

Il posto è davvero magico. Mi rende davvero felice pensare di essere tornato di nuovo a Naivasha.

Il briefing © Team Sebastien Ogier

Le persone, il paese e le strade: tutto è semplicemente fantastico. Quando guardi le persone, è fantastico vedere quanto sono calorose e l'enorme l'accoglienza che ci danno. Alcune di queste persone vivono vite molto tranquille, accontentandosi di poco, ma vogliono darti tutto. Non smettono mai di sorridere.

Amo il lato umano di questo posto e farò di tutto per aiutare.

E la sfida in Kenya è unica. Guidare a tutto gas in queste fantastiche macchine, girare l'angolo e vedere in lontananza - si spera in lontananza - giraffe e alcuni degli altri animali selvatici... è qualcosa di straordinario.

Un po' di tempo da dedicare ai fan © Team Sebastien Ogier Pensieri post gara © Team Sebastien Ogier

Ma non possiamo dimenticare che anche le strade possono essere super difficili da percorrere: grandi rocce, polvere, fatica ma tanta adrenalina. Adoro l'Africa.