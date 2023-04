Il primo passo per iniziare una nuova avventura nel mondo cubettoso di Minecraft consiste nella scelta di un Seed, ovvero un codice che rappresenta uno degli infiniti mondi che è possibile creare con il celebre gioco di Mojang. Questa scelta può essere fatta in maniera randomica premendo semplicemente il tasto "Gioca", oppure può essere controllata dal giocatore andando nelle impostazioni avanzate e incollando nell'apposito spazio il codice del Seed che si desidera utilizzare. Qui sotto potete trovare i 5 migliori seed di Minecraft , o perlomeno quelli che ci sono piaciuti di più.

Seed: 1270164087

Minecraft Seed: 1270164087 © Mojang

Questo seed è perfetto per le sfide multiplayer, ma presenta delle conformazioni interessanti anche per chi vuole sfruttare le sue ripide scogliere come base per una fortezza impenetrabile. Lo spawn è vicino a una miniera molto fornita e un paio di villaggi.

Seed: -8913466909937400889

Minecraft Seed: -8913466909937400889 © Mojang

Questa mappa è perfetta per chi ama esplorare e restare sempre in movimento. Offre diversi villaggi, templi e fortezze nelle vicinanze dello spawn e si trova in mezzo a due biomi molto particolari.

Seed: 4545454

Minecraft Seed: 4545454 © Mojang

Dall'immagine non si direbbe, ma vicino allo spawn di questo Seed potete trovare un grande canyon che nasconde spettacolari creste e profonde vallate tutte da esplorare. Una sorta di parco giochi naturale in cui perdersi per ore.

Seed: -613756530319979507

Minecraft Seed: -613756530319979507 © Mojang

Questo Seed offre panorami semplicemente unici, sembra di entrare in un mondo parallelo ricco di formazioni fuori dal comune. Le sfide che propone fin dai primi minuti di gioco non sono consigliate per i giocatori alle prime armi.

Seed: 7022255194278504375

Minecraft Seed: 7022255194278504375 © Mojang

Duelli con scheletri, acque che scorrono sottoterra, tesori nascosti in profondità: questa mappa segreta è perfetta per i giocatori che amano buttarsi subito nella mischia. Gli alberi disposti in modo inusuale rendono anche la raccolta della legna un'esperienza interessante.