Di vittorie, seconde chance e soprannomi: a tu per tu con Sergio Perez

Torniamo rapidamente indietro nel tempo. Siamo al Sakhir International Circuit, nelle fasi finali della stagione 2020 di Formula 1.

, pilota dell'allora Racing Point, aveva da poco tempo scoperto che non ci sarebbe stato un sedile per lui nel team Aston Martin che sarebbe nato di lì a poco. È il primo giro del Gran Premio di Sakhir, disputato su un layout diverso del circuito che ospita abitualmente il Gran Premio del Bahrain, e il messicano viene impietosamente spedito in testacoda in una via di fuga in quello che avrebbe dovuto essere il suo penultimo GP in

. La sfortuna sembra volersi accanire proprio contro il messicano che però, dopo avere sfiorato le barriere, si rende conto che la sua Racing Point non ha riportato danni. Innesta allora la prima, ritorna in pista e decide che la sua gara e la sua carriera in F1 non possono finire così.