Oracle Red Bull Racing assaggia il circuito del GP di Miami © Chris Tedesco

La stagione 2022 di Formula 1 è ormai entrata nel vivo, e continua a crescere l'aspettativa attorno alla grande novità del calendario della stagione: il Gran Premio di Miami. In "Race to Miami", l'esaltazione del pilota di Oracle Red Bull Racing Sergio "Checo" Perez (unito alla confusione tipica delle strade di Manhattan) causa un misunderstanding tra lo stesso messicano e il Team Principal e CEO della squadra Christian Horner. Il risultato? Il #11 è chiamato a una vera e propria corsa, che lo condurrà da New York City fino a Miami... nell'arco di una sola giornata!

La Red Bull RB7 nel traffico di New York © Chris Tedesco

Quando Christian Horner si mette in contatto con Checo, il messicano è sveglio nella sua stanza d'albergo a New York. Mentre i due parlano del sempre più vicino GP di Miami e della possibilità di effettuare qualche giro di prova in pista a maggio, il rumore di fondo delle strade di Manhattan causa una grossa incomprensione: Horner dice "in May" ("a Maggio"), e Checo capisce "today" ("oggi")! E a quel punto per il messicano inizia una vera e propria corsa contro il tempo per raggiungere in fretta a Miami.

Con l'aiuto dell'intera pit crew di Oracle Red Bull Racing, Checo è in un attimo munito di tuta, spedito fuori dalla sua stanza d'albergo e lanciato tra le strade di New York. La pit-crew più veloce di sempre lo indirizza verso Wall Street, lì dove lo attende un'auto pronta per affrontare il lunghissimo viaggio. C'è solamente un problema: fuori è ancora buio. Improvvisamente, però, la strada si illumina grazie a un faro, trasportato a bordo di un elicottero guidato da un membro fidato della squadra. Problema risolto.

Race to Miami inizia a Wall Street © Chris Tedesco

Checo sfreccia tra le strade della città, con la luce del faro - e poi finalmente quella del sole - a illuminare il suo cammino. Il messicano si lascia alle spalle l'immensa metropoli percorrendo la FDR, attraversando Chinatown (con una sosta poco... convenzionale), facendosi largo nel traffico della 5th Avenue (lì dove lo attende un vero e proprio pit stop) ed è in un batter d'occhio sul ponte di Manhattan con la città ormai dietro di sé. Christian, nel frattempo, viene a conoscenza del viaggio di Checo tramite i social media e tenta quindi di contattarlo: impresa impossibile, dato che il messicano - nella fretta - ha dimenticato il suo telefono nella stanza d'albergo.

La RB7 lungo la 5th Avenue di New York © Chris Tedesco

La fermata successiva è nelle Everglades della Florida, lì dove Checo attraversa le zone paludose perdendosi nel tentativo di superarle indenni e imbattendosi in un abitante del posto piuttosto scorbutico: un alligatore lungo 11 piedi. In suo soccorso giunge però un nativo della Florida, il wakeboarder professionista Parks Bonifay, che si offre di rimettere Checo sulla rotta giusta per Miami. È però piuttosto difficile dare indicazioni se l'auto è monoposto e dunque... via con il surf! E sì, probabilmente per la prima volta nella storia una monoposto di Formula 1 ha dovuto trainare un wakeboarder. Certe cose accadono solamente in Florida.

Le Everglades della Florida © Chris Tedesco

Parks Bonifay sulla sua tavola mentre segue la Oracle Red Bull Racing RB7 © Chris Tedesco

Di nuovo sulla rotta giusta, Checo giunge finalmente a Miami e alla sua famosa Calle Ocho, in Little Havana, dove la pit crew si prende una piccola pausa dal gioco del domino per dare alla RB7 una rapida lavata. Con giusto qualche indicazione in più, arrivata direttamente dal giocatore dei Miami Dolphins Byron James, Checo sfreccia lungo la famosa MacArthur Causeway, circondato da navi in costruzione che attendono il proprio varo. Infine, il messicano riesce ad arrivare lì dove si terrà il GP di Miami: al Miami International Motordrome. Che è però ancora in costruzione. E chiuso.

The RB7 gets a washdown in Miami © Chris Tedesco Miami Dolphins player Byron Jones gives directions to the Miami GP track © Chris Tedesco Oracle Red Bull Racing takes the first laps on the Miami GP track © Red Bull Content Pool

Checo però non si scoraggia neppure stavolta: chiama a sé la pit crew ancora una volta, si fa aprire i cancelli del cantiere proprio dagli uomini del team e riesce così finalmente a entrare in pista per completare qualche giro della nuovissima pista a bordo della sua RB7, dando grande spettacolo e richiamando l'attenzione del tennista Reilly Opelka e degli skateboarder Jamie Foy e Zion Wright. A quel punto però Christian è finalmente riuscito a rintracciare Checo, che entra all'interno dell'Hard Rock Stadium per dialogare con il suo Team Principal attraverso gli altoparlanti utilizzati dai Miami Dolphins. L'incomprensione è chiarita e, a quel punto, Checo è libero di poter tornare a casa dopo quello che, tutto sommato, è stato un viaggio... piacevole.

La RB7 punta verso casa © Chris Tedesco

Oracle Red Bull Racing assaggia il circuito del GP di Miami © Chris Tedesco La Red Bull RB7 nel traffico di New York © Chris Tedesco Race to Miami inizia a Wall Street © Chris Tedesco La RB7 lungo la 5th Avenue di New York © Chris Tedesco Le Everglades della Florida © Chris Tedesco Parks Bonifay sulla sua tavola mentre segue la Oracle Red Bull Racing RB7 © Chris Tedesco The RB7 gets a washdown in Miami © Chris Tedesco Miami Dolphins player Byron Jones gives directions to the Miami GP track © Chris Tedesco La RB7 punta verso casa © Chris Tedesco