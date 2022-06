Storia e significato delle emote di Twitch

Twitch è una piattaforma che offre qualcosa per tutti i gusti: ci sono tornei, speedrun, let's play, podcast e persino streaming lifestyle da ogni angolo del mondo. Gli utenti che bazzicano il social viola ormai hanno dato vita ad una vera e propria cultura autonoma, fatta di spam, reaction e discussioni a non finire. Ma vi siete mai chiesti cosa c'è dietro le emote più iconiche e utilizzate di Twitch? Vediamo assieme la loro storia e il loro significato.

In passato, l'emote PogChap rappresentava l'espressione che il giocatore di titoli picchiaduro Ryan "Gootecks" Gutierrez aveva assunto durante un video fatto con Miker Ross. Ma in seguito ad alcune dichiarazioni molto discutibili da parte del player, Twitch ha deciso di sostituire la celebre emote con un drago di Komodo.

Eventi inaspettati, sorprese e in generale per esprimere stupore.

Kappa è uno dei meme più antichi della scena streaming: rappresenta il volto di uno dei dipendenti di Justin TV, Josh DeSeno, prima che l'azienda cambiasse nome in Twitch.

Kappa viene utilizzata in seguito a frasi intese con tono sarcastico o semplicemente per reagire a qualcosa di cringe.

