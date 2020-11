SigridWave è il traduttore live di Planet 9 studiato per i gamer

Il 2020 per i videogiocatori è l'anno della svolta, una nuova generazione di giochi è alle porte e le possibilità non sono mai sembrate così sconfinate. I

Cos'è SigridWave?

per convertire in testo le espressioni utilizzate: l'intelligenza artificiale sfrutterà le sue oltre 1000 ore di training per tradurre fedelmente le vostre indicazioni in gergo da gamer. SigridWave è attualmente in fase di closed beta e presto potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti di Planet 9.

di Acer, questo software sfrutta l'intelligenza artificiale e le tecnologie di deep learning per abbattere le barriere linguistiche e permettere a chiunque di comunicare efficacemente con i giocatori di tutto il mondo. Le sue funzionalità si attivano quando entrerete nella lobby di un gioco e potrete gestirle comodamente con un overlay in-game personalizzabile. In partita vi basterà attivare il suo

Cos'è Planet 9?

è la piattaforma esport di nuova generazione creata da Acer. Una open community che fornisce a giocatori pro e amatoriali potenti strumenti in grado di migliorare il proprio gioco e inserirsi nella scena competitiva. La sua struttura molto social permette a chiunque di mettersi in contatto con i team di diversi giochi, ricevere feedback sulle proprie abilità, partecipare a tornei organizzati e competizioni amichevoli, e rimanere sempre aggiornati sulle statistiche più importanti del proprio metagame di riferimento.

Le funzionalità di Planet 9