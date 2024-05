Casa dolce casa: Siviglia Accoglie il Premier Padel P2

Torna in Spagna l'eccitante atmosfera del padel, questa volta a Siviglia , nella casa di Paquito Navarro. L'emozionante sfida vedrà l'andaluso insieme al suo nuovo compagno, El Lobo Lebron, cercare di migliorare il risultato ottenuto al Brussels Premier Padel P2 e competere per la vittoria davanti al caloroso pubblico locale nello stadio La Cartuja.

La battaglia dei campioni: Chingotto e Galan Sfideranno i Bombarderos

Il compito più arduo spetterà a Chingotto e Galan, che dovranno confermare le due finali consecutive e il titolo conquistato in Belgio contro Tapia e Coello in una finale epica. Tuttavia, questa volta il sorteggio del tabellone li mette di fronte ai "Bombarderos" in una possibile semifinale. Questi ultimi non hanno alcuna intenzione di interrompere la loro striscia di finali consecutive nel 2024, dopo aver raggiunto la finale di ogni torneo durante questa stagione.

Chingotto/Galan © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Superpibes in missione: riscatto e ambizione

Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk vorranno subito cancellare la sconfitta subita nei quarti di finale in terra fiamminga. Proprio loro, che detengono il record di semifinali raggiunte, cercheranno di approfittare del tabellone "favorevole", considerando che sia Chingotto e Galan che Tapia e Coello si trovano dall'altra parte del cuadro. Tuttavia, l'ostacolo più duro saranno proprio i padroni di casa Paquito e LeBron, in una possibile semifinale.

Il Ritorno del Boss e l’ascesa dei ragazzi terribili

Le giovani promesse Yanguas - Garrido e Nieto - Sanz non temono più nessuno dopo le brillanti performance di Brussels e cercheranno di confermare o addirittura migliorare i loro risultati, sicuri del loro potenziale. Coki e Jon avranno subito la prova di maturità negli ottavi, con il big match contro El Lobo e Paco. Invece, per Mike e Javi, dopo due turni sulla carta agevoli, solo nei quarti potranno affrontare i numeri uno del ranking, e magari vendicarsi della sconfitta in semifinale nel torneo precedente.

Torna a giocare il Boss Fernando Belasteguin dopo essersi fermato per un piccolo infortunio, e sarà il primo torneo al fianco del nuovo compagno El Gato Tello, in cui lo vedremo nella nuova veste di giocatore di destra. Sarà solo un primo torneo di rodaggio per migliorare l'intesa con il nuovo partner e la confidenza con il nuovo lato del campo, o riusciranno a competere per un posto almeno nelle semifinali?

Non ci resta che attendere, anche perché il loro match d'esordio avrà un sapore amaro, in quanto affronteranno l'eterno Miguel Lamperti e il suo compagno Juan Belluati, reduci da un torneo in Belgio giocato in maniera meravigliosa, dove si sono arresi solo a Tapia e Coello dopo aver avuto per ben due volte il punto per chiudere il match.

Tabellone femminile: voglia di riscatto

Nel tabellone femminile, invece, Paulita Josemaria e Ari Sanchez cercheranno vendetta in un'ipotetica semifinale sempre contro Gemma Triay e la giovane Claudia Fernandez, che le hanno eliminate da Brussels. Le numero uno del ranking avranno tutta la voglia di tornare a vincere un trofeo, visto che non ne conquistano uno dal Qatar Major, quasi due mesi fa.

Triay/Fernandez vs Gonzales/Brea © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Per Delfi Brea e Bea Gonzalez, l'obiettivo è confermare la vittoria in Belgio per superare nel ranking la numero 3, Gemma Triay, e accorciare il gap dalle prime due posizioni. Chiudere l'anno al primo posto è un obiettivo chiaro, e sono consapevoli che è alla loro portata.

Dai quarti di Finale fino alla finalissima, puoi seguire tutti i match live, gratis e in esclusiva su Red Bull TV .