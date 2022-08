Il merito è tutto degli SLF , acronimo che sta per Solo La Fam . Con tutta la naturalezza di questo mondo, i ragazzi sono riusciti a mettere insieme alcune delle menti più prolifiche e fresche della scena rap campana: MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo . Quanto alla Summer Edition, consiste in un bel repack con 5 nuovi pezzi, tra cui il remix di quella Travesuras insieme a Fred De Palma e Rose Villain che ha già fruttato un bel disco d'oro.

Il repack era già previsto, avevamo alcuni brani già chiusi che non erano stati considerati, per motivi di armonia del progetto, nella prima selezione.

Alcuni brani sono stati creati in precedenza ed altri sono arrivati dopo, siamo sempre in studio insieme, la creatività e le idee non mancano.

Il criterio di scelta è stato basato su quanto un brano fosse veramente chiuso e ci soddisfacesse a pieno. Se un brano non è al 100% non forziamo di chiuderlo subito ma preferiamo lavorarci sempre al meglio.

Ci sono dei ruoli dettati dalle attitudini e dal carattere di ognuno. Mv Killa è sicuramente il più preciso, sprona tutti a fare di più e ad impegnarsi su ogni dettaglio. Lele Blade è l'anima del gruppo, anche se non si percepisce dall'esterno riesce a tenere sempre alto l'umore di tutti. Yung Snapp è il sex symbol del gruppo, fa tutto a modo suo ed è totalmente fuori dagli schemi. Niko Beatz è molto analitico, tiene sempre la giusta visione sulle cose e coordina il sound con precisione. Vale Lambo è quella vena crazy e che non ti aspetti, è sempre in bilico tra emozioni e cruda verità.

La wave spagnola c'è ma non riguarda tutto il disco. È presente in due brani di cui uno in modo dominante. Il mixtape è molto vario e attinge da diversi stili e sound. Ogni brano è singolo e ha un suo approccio. Proprio per questo abbiamo deciso di fare un Mixtape.

Il mixtape di SLF è un'idea di anni fa, ora è uscito e seguiranno sicuramente altri volumi. Siamo tutti i giorni in studio, sarebbe più difficile non farli che il contrario.

