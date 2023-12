Guarda i migliori film di snowboard al mondo su Red Bull TV

Ode to Muir: The High Sierra Gli snowboarder Jeremy Jones ed Elena Hight si imbarcano in una spedizione all'interno dei territori californiani della John Muir Wilderness

As the Crow Flies Gigi Rüf ed Elias Elhardt sono a caccia delle nevi e degli spot migliori per lo snowboarding.

Anna Gasser – The Spark Within Un documentario personale su Anna Gasser e su come ha stravolto per sempre lo snowboard.

Driven A film about the motivation, inspiration and drive that fuels a three-year snowboard project.

The Art of Flight Il seguito di Travis Rice e Curt Morgan a That's It, That's All alza l'asticella per lo snowboarding mondiale

The King Snow Movie Groundbreaking snowboarding and stunning visuals in Canada's iconic landscape are what this film is all about.

Hot Coco From Canada to Finland, this all-female snowboard film features several of the world’s best street riders.

Snowsurf Photographer Shane Peel travels to Hokkaido to follow a diverse pod of breakaway snowboarders and surfers.

"The Obstacle Course" La leggenda dello snowboard Seb Toots ritorna sulla neve per completare un impegnativo percorso ad ostacoli

Range Finder Look into the hearts and minds of snowboarders Mark Carter and Bryan Iguchi and see how they approach life.

BLOOOM Niels Schack's snowboard film features Burton team riders expressing themselves through creative riding.

Fleeting Time Ben Ferguson and a crew of professional snowboarders document two winters of chasing storms.

Reshapes French snowboarder Pierre Vaultier reinvents boardercross again with an ultra-innovative course.

Schnitzel Time – An Austrian Dream Niels Schack’s latest snowboard film showcases a diverse Austrian-only line-up of Burton team riders.

Cake Part of the Layers documentary project, Cake is dedicated to showcasing the current level of fun progression.

Layers Discover and celebrate the unique people, places, personalities and layers behind what we call snowboarding.

Burton My Turn Hosted by Selema Masekela, five snowboarders are given a blank canvas to make their mark and tell their story.

Zeb Powell, Selema Masekela and the Culture Shifters crew head to Aspen, Colorado, and talk about the future.

Burton My Turn offre a cinque snowboarder una tela bianca per lasciare il segno e raccontare la loro storia. Tra gli atleti in evidenza ci sono

Discover and celebrate the unique people, places, personalities and layers behind what we call snowboarding.

Part of the Layers documentary project, Cake is dedicated to showcasing the current level of fun progression.

Cake vuole mostrare l'attuale livello di progressione del divertimento nello snowboard, il modo in cui gli snowboarder professionisti amano divertirsi e, si spera, vuole anche motivare coloro che lo guardano a uscire e divertirsi. Con la partecipazione dei membri del team Nitro Snowboard, le riprese si sono svolte in diverse località, tra cui Svezia, Giappone, Stati Uniti, Canada, Kosovo, Svizzera, Italia, Australia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Austria.

. Le varie discipline dello snowboard sono messe in mostra e il film ha un approccio divertente e accattivante, abbinato a una guida progressiva sia nel backcountry che in ambiente urbano.

French snowboarder Pierre Vaultier reinvents boardercross again with an ultra-innovative course.

Ben Ferguson and a crew of professional snowboarders document two winters of chasing storms.

e Ayumu Hirano, questa avventura ricca di azione documenta una ricerca durata due anni per immortalare il freeride in una serie di luoghi iconici. Inoltre, documenta la transizione di Ferguson da rider di halfpipe di alto livello a uno dei più grandi freerider di big-mountain della sua generazione.

Niels Schack's snowboard film features Burton team riders expressing themselves through creative riding.

Look into the hearts and minds of snowboarders Mark Carter and Bryan Iguchi and see how they approach life.

Photographer Shane Peel travels to Hokkaido to follow a diverse pod of breakaway snowboarders and surfers.

Il pluripremiato fotografo australiano Shane Peel viaggia tra le montagne, le spiagge e le foreste di betulle argentate dell'isola più settentrionale del Giappone, Hokkaido, per seguire un gruppo unico di snowboarder e surfisti che stanno creando un nuovo genere di snowboard in una delle ultime zone di neve fresca rimaste al mondo.

From Canada to Finland, this all-female snowboard film features several of the world’s best street riders.

Hot Coco è una serie di filmati che mostrano il miglior street riding femminile che tu abbia mai visto. Girato in Europa e in Nord America, il cast tutto al femminile - che include Grace Warner e Nora Beck - si spinge oltre i limiti del proprio sport per mostrare la propria creatività, lo stile, la progressione e l'individualismo.

Groundbreaking snowboarding and stunning visuals in Canada's iconic landscape are what this film is all about.

Il seguito di Travis Rice e Curt Morgan a That's It, That's All alza l'asticella per lo snowboarding mondiale

Alcuni dicono che sia il nuovo Travis Rice, altri che sia ancora meglio. Una cosa è certa: Victor De Le Rue prende le abilità di Rice nel backcountry freestyle e aggiunge al mix un pizzico di alpinismo e di snowboard ripido, caratteristiche del suo leggendario fratello maggiore, Xavier De Le Rue. Dopo un incredibile debutto sul grande schermo in The Fourth Phase di Rice, Victor torna nella sua casa spirituale, Chamonix, per mettere alla prova i suoi limiti. Il risultato è mozzafiato, sia dal punto di vista cinematografico che da quello della guida: un film da non perdere per tutti gli appassionati di sci ripido che vogliono vedere il futuro del big-mountain riding.

Il 1990 è stato un periodo incredibile per essere uno snowboarder: genuinamente fresco e ribelle, i tweak non erano mai stati così perfezionati, i 360 erano considerati all'avanguardia e Nitro Snowboards era la nuova azienda di snowboard più in voga del momento. 28 inverni dopo, Nitro Snowboards è più vecchia, più saggia e ancora uno dei migliori marchi di snowboard, con un team di leggende, superstar e giovani che non è secondo a nessuno. Questa è la loro storia.

, non mancherà l'ispirazione per andare offline. Rigorosamente in montagna.

La vita è troppo breve per non viverla nel mondo reale, quindi ti invito a spegnere il telefono, abbandonare il laptop e andare in montagna. Frequenta i tuoi amici, cavalca la neve, la fanghiglia, divertiti. Vivi la realtà invece di sognarla: questo è il tema di Offline. Il nuovo film del team Nitro ha un cast incredibile: con

A film about the motivation, inspiration and drive that fuels a three-year snowboard project.

Dopo essersi ripreso da una pesante frattura del femore subita durante un Big Air a Los Angeles, la gloriosa carriera di Mark McMorris ha subito un'altra sconvolgente svolta nel 2017 quando ha colpito un albero a mezz'aria nel backcountry canadese. 11 mesi dopo quello che avrebbe posto fine alla carriera, se non alla vita, di un comune mortale, McMorris è tornato e ha vinto la medaglia di bronzo a Pyeongchang. Unbroken è il tipo di storia vera che non potresti inventare nemmeno se ci provassi, ed è finalmente disponibile su Red Bull TV. Preparati a rimanere incollato al bordo della poltrona.

Un documentario personale su Anna Gasser e su come ha stravolto per sempre lo snowboard.

si sta ritagliando un posto nella storia dello snowboard. È passata dall'avere lo status di ultima arrivata nel mondo dello snowboard per poi trasformarsi in una superstar internazionale. Scopri di più su di lei in questo documentario ricco di azione.

Si tratta di un duo da sogno: Gigi Rüf ed Elias Elhardt sono due dei migliori freestyler all-mountain del pianeta e in questo filmato classico della Pirate Movie Productions, i due si uniscono per offrire un round dopo l'altro di shredding da urlo. Dalle linee spettrali in un'antica città fantasma di montagna all'azione indimenticabile tra i ghiacci dell'Alaska, allacciati le cinture e lascia che Rüf ed Elhardt ti accompagnino in un viaggio indimenticabile.

Quando la leggenda della big-mountain Jeremy Jones dice che questo è "indiscutibilmente il film più importante che abbia mai fatto", ogni appassionato di neve fresca del pianeta dovrebbe drizzare le orecchie. Anche se la TGR offre la sua solita miscela di azione e fotografia mozzafiato, Ode to Muir è la storia del primo ambientalista americano, John Muir, e della natura selvaggia che ha lottato per preservare. Una spedizione di sette giorni in split boarding nel terreno dell'Alta Sierra, nella natura selvaggia di John Muir: un film che fa riflettere senza però dimenticare di ammaliare.

La carriera di Eero Ettala si estende per due decenni e si spinge sempre oltre i limiti dello sport. In parte retrospettiva, in parte azione a tutto gas, il progetto cinematografico finale del pioniere finlandese del freestyle analizza cosa significa vivere alla ricerca dell'ambito posto finale in un film di snowboard.

