La Mercedes-Benz UCI DH World Cup 2021 si è conclusa in grande stile con una doppia tappa a Snowshoe, negli USA. Una pista impegnativa piena di rocce taglienti e salti altissimi ha assegnato i titoli assoluti questo fine settimana. Mercoledì scorso è andato in scena il quinto stop del circuito, sabato la sesta e ultima frazione che ha attribuito gli ambiti titoli all'ultima run sia in campo femminile che maschile. In questo articolo trovi il replay delle gare con il commento del Prorider Marco Aurelio Fontana e della giornalista sportiva Giulia De Maio e tutto quello che c'è da sapere sul round americano.

Guarda le gare di downhill di Snowshoe:

Gara 1 e gara 2 della Snowshoe Mercedes-Benz UCI Downhill Mountain Bike World Cup sono state immortalate dalle telecamere di Red Bull TV . Guarda i replay integrali cliccando sui seguenti link:

Per consultare gli ordini d'arrivo completi e le classifiche finali dopo il doppio round di Snowshoe clicca qui .

01 Uno spettacolo di finale

C'era molto da guadagnare e molto da perdere nel corso di questa ultima settimana e infatti il doppio round in programma ha offerto grandissimi colpi di scena. I migliori rider al mondo hanno cercato di completare i sei giorni consecutivi in sella al massimo delle loro potenzialità per racimolare più punti possibili per la classifica generale. I pensieri, lo stress, il poco tempo per riposare e le fatiche accumulate nel corso della stagione hanno reso la sfida ancora più esigente. Il percorso tra gara 1 a gara 2 è stato in parte modificato, gli atleti hanno dovuto apprendere e adattarsi alle nuove linee. Qualcuno non è riuscito a sopportare la pressione alle stelle, qualcun altro è riuscito a tenere i nervi saldi e ad emergere con grande classe.

Stretching per Tahnée Seagrave © Bartek Woliński/@wolisphoto Nicole sui rulli prima di gara 2 © Bartek Woliński/@wolisphoto Crioterapia per la mano di Finn Iles © Bartek Woliński/@wolisphoto Pisolino o meditazione per Camille Balanche? © Bartek Woliński/@wolisphoto Loris Vergier e Luca Shaw guardano una nuova linea o Red Bull TV? © Bartek Woliński/@wolisphoto

Per i discesisti una doppia tappa così concitata non era una novità: nel 2020 hanno vissuto due round del genere per colpa della pandemia e delle difficoltà connesse in termini di viaggi e organizzazione di eventi. Ma un anno fa, quando li hanno affrontati, erano relativamente freschi, questa volta invece sono arrivati a Snowshoe al termine di una lunga stagione in cui la stanchezza sia mentale che fisica ha giocato un ruolo evidente. E, naturalmente, a rendere il tasso di difficoltà della prova più elevato c'era il titolo generale di Coppa del Mondo ancora in ballo per diversi pretendenti.

Kade Edwards impenna tra un round e l'altro © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 Il percorso di Snowshoe ha catturato tanti prigionieri

La pista di Downhill di Snowshoe ha richiesto del tempo per ambientarsi anche ai migliori discesisti del mondo. Il tracciato, fisicamente impegnativo, ha messo in difficoltà tanto le donne quanto gli uomini - in entrambe le gare sono state registrate numerose cadute. Sono finiti a terra atleti del calibro di Greg Minnaar, Brook Macdonald, Amaury Pierron, Loris Vergier e, tra le altre, la "nostra" Veronika Widmann , caduta nelle prove a ridosso di gara 1 e costretta a chiudere anticipatamente la sua stagione.

Brook Macdonald è uno dei tanti che è caduto © Bartek Woliński/@wolisphoto

Il percorso si è rivelato anche un cimitero per le biciclette. Thibaut Dapréla e Mille Johnset hanno visto le ruote accartocciarsi contro le rocce. I meccanici hanno dovuto sbrigare un grande lavoro una volta che le bici sono tornate ai box. Le regolazione della pressione degli pneumatici e delle sospensioni è stata cruciale quanto le linee scelte dagli atleti.

Ruota da buttare per Mille Johnset © Bartek Woliński/@wolisphoto Il cerchio anteriore di Thibaut Dapréla è esploso in gara 1 © Bartek Woliński/@wolisphoto

Saliamo a bordo con Loïc Bruni per capire quanto è tosto il percorso:

Snowshoe DH course preview

03 I fan americani si sono fatti sentire

Gli Stati Uniti sono giustamente considerati il luogo di nascita della mountain bike e i fan hanno festeggiato a gran voce il ritorno della Coppa del Mondo a Snowshoe. L'intero percorso era ricoperto da tifosi dai travestimenti più bizzarri, dal cancelletto di partenza al traguardo era un risuonare di incitazioni con cerchi, forcelle e campanacci sbattuti per tutto il tempo delle gare. Il tifo più caloroso è stato riservato per il podio finale, che ha celebrato alcune corse epiche e l'incoronazione dei campioni assoluti della Coppa del Mondo 2021.

Un tifoso aquila © Bartek Wolinski/@wolisphoto Tifosi scalmanati per il gran finale © Bartek Wolinski/@wolisphoto Il miglior travestimento di sempre © Bartek Wolinski/@wolisphoto Strani personaggi si aggirano sul percorso © Bartek Wolinski/@wolisphoto Il fans al traguardo per celebrare l'impresa di Bruni © Bartek Wolinski/@wolisphoto Le motoseghe hanno portato del rumore a Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto Dakota Norton batta il cinque a un tifoso fortunato © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 Vali Höll domina in campo femminile

Il debutto nella massima categoria di Vali Höll è stato tutt'altro che ideale, vista la serie di cadute di cui è stata protagonista e la grande pressione che la giovane austriaca aveva sulle spalle dopo i grandi successi ottenuti da junior. Tutti i pezzi del suo personale puzzle hanno però trovato la loro giusta collocazione nelle gare di Snowshoe.

Lanciata verso la sua prima vittoria da Elite © Bartek Woliński/@wolisphoto

La prima discesa di Snowshoe ha rappresentato un momento cruciale per la sua carriera dato che le ha consegnato la prima vittoria in Coppa del Mondo da Elite. La pazienza e la perseveranza hanno dato i loro frutti, con una corsa fluida e ben calcolata la 19enne del team RockShox-Trek è riuscita a scalzare dall'hot seat la francese Marine Cabirou grazie a un tempo inferiore di oltre cinque secondi.

La run vincente di Vali Höll – Snowshoe Gara 1

La campionessa del mondo Myriam Nicole , che in qualifica sembrava avere una marcia in più rispetto a tutte le avversarie, stava volando sul difficile tracciato americano, ma i suoi sogni di gloria si sono infranti contro le rocce su cui è caduta. Dopo l'impatto la francese in maglia iridata ha provato a limitare i danni, ma con evidenti problemi alla sella e a un guanto non è riuscita a riprendere una velocità che avrebbe potuto impensierire Vali Höll che così ha iniziato la settimana brindando al suo primo successo tra le grandi.

Vali Höll celebra la sua prima vittoria in Coppa da Elite © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Partendo dalla quartultima posizione nella seconda gara, Höll si è subito impegnata a far registrare un tempo straordinario. I nuovi salti della sezione superiore non hanno creato alcun problema alla talentuosa 19enne, che grazie al successo di tre giorni prima ha ritrovato la fiducia che le era mancata finora. Nella terza frazione passa in vantaggio di 4,1 secondi sul tempo di Tahnée Seagrave e il vantaggio al traguardo sarebbe stato ancora più elevato una volta che ha fermato il cronometro in 3:39.679 per prendere il suo posto in testa alla classifica provvisoria.

Vali ha vinto le ultime due tappe back to back di World Cup © Bartek Wolinski/@wolisphoto

In gara 2 l'unica ragazza che si è avvicinata al tempo lampo di Höll è stata Marine Cabirou, che le è arrivata a 0,256 secondi, davvero poco ma non sufficiente a togliere a Höll la sua seconda vittoria Elite in quattro giorni e a mantenerla nel vivo della classifica generale.

05 Il titolo generale femminile è andato in fumo

Anche se Snowshoe ha ospitato una Coppa del Mondo di discesa per la prima volta nel 2019, lo status di finale di stagione della sede significa che ha tutti gli ingredienti per offrirci gare ad alto tasso di adrenalina. E in campo femminile, non ha deluso le aspettative. Alla leader Myriam Nicole sarebbe stato sufficiente finire terza di giornata per vincere il suo secondo titolo assoluto. Al via dell'ultimo round Camille Balanche era la sua più rivale più vicina, mentre Vali Höll si era data un'opportunità dopo la vittoria in gara 1.

Bandiera rossa per Mille Johnset © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La brutta caduta di Jessica Blewitt, elitrasportata con un femore rotto e svariate altre fratture, ha fatto sì che la gara fosse sospesa per circa 20'. Quando la giuria ha dato il nuovo via libera, mancavano sette atlete e la tensione si tagliava con il coltello. La loro preparazione pre-gara è stata interrotta, il riscaldamento compromesso e i risultati sarebbero stati favorevoli a chi riusciva a mantenere la concentrazione alta nonostante questo ulteriore e imprevisto stress dell'ultimo momento.

Quarto posto per Tahnee Seagrave © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Vali Höll ha sfoderato la sua incredibile forma, rispondendo a tutta questa pressione con una run impeccabile che le ha permesso di prendere la testa e godersi le discese di Camille Balanche, Marine Cabirou e Myriam Nicole. La campionessa del mondo 2020 avrebbe dovuto vincere per avere una possibilità di successo nella generale.

Terza piazza per Camille Balanche © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La discesa consistente e composta della campionessa svizzera non è stata abbastanza per battere Höll. Sembrava poterci riuscire la francese Cabirou, verde di quasi un secondo al quarto intertempo, che di un soffio alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto. A questo punto, Myriam Nicole avrebbe dovuto chiudere la sua prova quarta o meglio, in caso contrario, Vali Höll avrebbe vinto il suo primo titolo nella sua stagione di debutto in Coppa. Un pedale scivolatole appena fuori dal cancello non è stato di buon auspicio per Pompon, davanti alla rivale nel secondo tratto e in grado di superare il rock garden senza errori. La campionessa del mondo, che era stata la più veloce in entrambe le qualifiche, passa al terzo posto alla quarta frazione ma poco dopo manda tutto in fumo.

A slide out cost Myriam her chance at the overall © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Prendendo troppo velocemente una curva a destra mentre entrava nella sezione finale, la sua ruota anteriore è scivolata, trascinando lei e la sua bici a terra. Sdraiata a terra e incapace di staccarsi dai pedali abbastanza velocemente, il pendolo della Coppa del Mondo ha oscillato verso la giovane donna che si trovava sull'hot seat. Nonostante lo sforzo di Nicole di tornare in gara il più velocemente possibile, il suo 7° posto, ha consegnato il titolo a Vali Höll. Al traguardo la 19enne è apparsa completamente senza parole per quello che era successo. Dopo una prima stagione apparentemente deludente in cui la vittoria le è stata crudelmente strappata a Leogang e Les Gets da scivolate all'ultima curva, ora celebra non solo la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo, ma anche la vittoria assoluta. Presumibilmente la prima di una lunga serie...

L'incredulità di Vali Höll © Bartek Woliński/@wolishphoto Gioia pura © Bartek Woliński/@wolishphoto

06 Anche la gara maschile ci ha offerto una "prima volta"

Reece Wilson un anno fa aveva vinto il Campionato del Mondo, ma ora può finalmente dire di essere anche il vincitore di una tappa della Coppa del Mondo. Nella prima delle due gare maschili in programma a Snowshoe ha disputato una run quasi impeccabile, che di 0,032s gli ha permesso di sopravanzare Bruni che qui vinse la generale nel 2019. Wilson quest'anno ha avuto un terribile incidente a Les Gets per essere saltato troppo veloce su un salto e ha ammesso che ci è voluto del tempo per ritrovare la confidenza di prendere di nuovo dei rischi su un percorso esigente come quelli della Coppa del Mondo

Reece Wilson è al top © Bartek Woliński/@wolisphoto

Guarda le run vincenti di gara 1 maschile e femminile a Snowshoe:

Downhill winning runs – Snowshoe race 1

07 Con Loïc Bruni non è mai finita finché non è finita

Questa stagione di Coppa del Mondo non è stata una passeggiata per Loïc Bruni , ma quando la pressione è sul francese difficilmente sbaglia. Non lo ha fatto a Snowshoe, che gli ha consegnato la vittoria in gara 2 e il suo secondo titolo generale di Coppa del Mondo maschile. Il primo lo vinse sempre qui in West Virginia nel 2019 con un finale altrettanto rocambolesco.

Loic Bruni si è assicurato la vittoria e il suo secondo titolo assoluto © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Bruni e Loris Vergier si sono ritrovati in una lotta a due per la classifica generale dopo che Thibaut Dapréla era stato tolto fuori dai giochi dalla caduta in qualifica che ha comportato per lui la frattura del perone e del pollice. Sabato mattina era ancora formalmente leader della serie, ma con la gamba ingessata dopo l'operazione a cui è stato sottoposto d'urgenza doveva dire addio alla maglia che aveva indossato da Les Gets in poi ininterrottamente. Al via Vergier partiva con 76 punti di vantaggio su Bruni e per conquistare la Coppa aveva "solo" bisogno di finire davanti all'amico-rivale di sempre (entrambi sono nati e cresciuti a Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza), Bruni invece doveva vincere e sperare che Vergier finisse terzo o in una posizione più arretrata.

Diversi errori hanno infranto i sogni di Loris Vergier © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Probabilmente reso rigido e insicuro dalla "paura di vincere" Vergier ha disegnato una discesa da dimenticare con troppi errori, inusuali per un atleta del suo livello. Lontano dal miglior tempo fatto registrare fino a quel momento dallo spagnolo Angel Suarez Alonso, ha chiuso deluso e ben lontano dal piazzamento che aveva sognato (alla fine sarà 54°, ndr). A questo punto a Bruni sarebbe bastata una una corsa pulita, ma è andato meglio del necessario. Dimostrando nervi saldi e il guizzo del fuoriclasse il portacolori di Specialized Gravity è stato il più veloce di tutti, mettendosi dietro anche Troy Brosnan, che poco prima aveva usurpato Suarez.

Loic Bruni si è assicurato la vittoria e il suo secondo titolo assoluto © Bartek Wolinski/@wolisphoto Finn Iles stava volando finchè non è finito contro un albero © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brosnan felicissimo del suo secondo posto © Bartek Wolinski/@wolisphoto Angel Suarez Alonso centra il suo primo podio in carriera © Bartek Wolinski/@wolisphoto Quarta piazza per Amaury Pierron © Bartek Wolinski/@wolisphoto Luca Shaw ha mandato in delirio il pubblico USA con la sua quinta posizione © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Come le grandi star, abbiamo avuto l'impressione che Bruni abbia bisogno della pressione per esibirsi. Loic era ovviamente felicissimo, ma naturalmente anche dispiaciuto per il suo caro amico Vergier e per Dapréla. Thibaut, nonostante abbia dovuto saltare l'ultima tappa, è riuscito a chiudere secondo nella generale e, sorretto dagli avversari, è salito con le stampelle sul podio al loro fianco.

Si, signore! Sei il numero 1 Loïc © Bartek Woliński/@wolishphoto Si porta a casa il trofeo, non siamo sicuri sulla motosega © Bartek Woliński/@wolishphoto

08 La Coppa del Mondo saluta un paio di leggende

L'ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 ha rappresentato l'ultima corsa della carriera per Mick Hannah ed Emilie Siegenthaler. Entrambi possono dire di essere stati protagonisti di carriere stellari al top dello sport. Siegenthaler ha disputato la sua prima gara di World Cup nel 2008, e mentre una vittoria in Coppa del Mondo le è sempre sfuggita, può guardare con orgoglio a due terzi posti nella sua gara di casa, quella di Lenzerheide, in Svizzera, l'ultimo nel 2019.

Il sorriso di chi sa che è all'ultima gara © Bartek Woliński/@wolisphoto Siegenthaler determinata fino all'ultimo © Bartek Woliński/@wolisphoto

SikMik Hannah ha avuto una carriera ancora più lunga come corridore di Coppa del Mondo. Si è estesa per ben 20 anni con la sua prima gara elite che risale addirittura a Maribor nel 2001. 17 volte sul podio di Coppa, a Vigo in Spagna nel 2006 sul gradino più alto, lascia con il solo rammarico di non essere riuscito a vestire la maglia iridata. Ci è arrivato vicino a Cairns nel 2017, nel mondiale di casa, e a Pietermaritzburg in Sudafrica nel 2013, finendo con la medaglia d'argento al collo in entrambe le occasioni.

Una maglia speciale per celebrare tutti i podi della carriera di Hannah © Bartek Woliński/@wolisphoto