si conclude in grande stile con una doppia tappa a Snowshoe, negli USA. Una pista impegnativa piena di rocce taglienti e salti altissimi assegnerà i titoli assoluti questo fine settimana. Ieri è andata in scena la prima manche, in questo articolo trovi il replay e tutto quello che c'è da sapere sul round americano che rappresenterà l'ultimo atto della stagione anche per i campioni del cross country.

Per questo la prima discesa di Snowshoe ha rappresentato un momento cruciale per la sua carriera dato che le ha consegnato la prima vittoria in Coppa del Mondo da Elite. La pazienza e la perseveranza hanno dato i loro frutti, con una corsa fluida e ben calcolata è riuscita a scalzare dall'hot seat la francese Marine Cabirou grazie a un tempo inferiore di oltre cinque secondi.

, che in qualifica sembrava avere una marcia in più rispetto a tutte le avversarie. La francese in maglia iridata stava volando sul difficile tracciato americano, ma i suoi sogni di gloria si sono infranti contro le rocce su cui è caduta. Dopo l'impatto ha provato a limitare i danni, ma con evidenti problemi alla sella e a un guanto non è riuscita a riprendere una velocità che avrebbe potuto impensierire Vali Höll.

L'attesa era quindi per l'ultima atleta in gara, la campionessa del mondo

Wilson quest'anno ha avuto un terribile incidente a Les Gets per essere saltato troppo veloce su un salto e ha ammesso che ci è voluto del tempo per ritrovare la confidenza di prendere di nuovo dei rischi su un percorso così esigente come quelli di Coppa del Mondo.

