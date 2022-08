Laurie Greenland takes us through the technically-challenging downhill track in Snowshoe, West Virginia, USA.

Mentre la maggior parte delle ragazze in gara ha lottato contro la pista di Snowshoe, finendo per terra sia in gara che durante le prove, Camille Balanche è uscita dalla manche statunitense senza cadute e con l'ennesimo primo posto di una stagione finora davvero da incorniciare. La campionessa del mondo