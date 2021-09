Ci siamo: è giunta l'ora di tirare le somme della Mercedes-Benz UCI Mountain World Cup 2021 . Non rattristatevi però, prima che cali il sipario su questa stagione, abbiamo ancora una tappa ricchissima tutta da vivere. Negli USA ci aspetta una doppia gara riservata ai migliori discesisti al mondo e l'ultima manche dedicata al cross country. I punti in palio per la classifica generale sono ancora parecchi. Tutte le prove verranno trasmesse in diretta da Snowshoe, West Virginia, grazie a Red Bull TV , che in Italia offrirà il commento del prorider Marco Aurelio Fontana e la giornalista sportiva Giulia De Maio . Lo show inizia mercoledì sera, non perdetevelo.

01 Qual è il programma delle gare di downhill della Coppa del Mondo di Snowshoe?

Come accennato, Snowshoe dal 15 al 19 settembre ospiterà un doppio round per la downhill e l'ultimo atto XCO del 2021 che Red Bull TV vi offrirà con la seguente programmazione:

Mercoledì 15 settembre – Gara 1 downhill femminile UCI MTB World Cup Snowshoe dalle 18:30 (COMMENTO IN ITALIANO)

Mercoledì 15 settembre – Gara 1 downhill maschile UCI MTB World Cup Snowshoe dalle 19:45 (COMMENTO IN ITALIANO)

Sabato 18 settembre – Gara 2 downhill femminile UCI MTB World Cup Snowshoe dalle 18:30 (COMMENTO IN ITALIANO)

Sabato 18 settembre – Gara 2 downhill maschile UCI MTB World Cup Snowshoe dalle 19:45 (COMMENTO IN ITALIANO)

02 Qual è il programma delle gare di cross-country della Coppa del Mondo di Snowshoe?

Venerdì 17 settembre – Short track (XCC) UCI MTB World Cup Lenzerheide dalle 23:20

Domenica 19 settembre – Cross-country femminile UCI MTB World Cup Snowshoe dalle 18:00 (COMMENTO IN ITALIANO)

Domenica 19 settembre – Cross-country maschile UCI MTB World Cup Snowshoe dalle 20:30 (COMMENTO IN ITALIANO)

03 Come sono i percorsi di downhill e cross-country?

I partecipanti alla Coppa del Mondo arriveranno a Snowshoe dopo con un solo precedente su questi tracciati, che risale al 2019, quando Snowshoe ha fatto il suo debutto nel circuito fuoristrada più importante a livello internazionale.

La pista DH di Snowshoe mescola alta velocità e terreno tecnico in un percorso di 2,1 km di lunghezza con un dislivello totale di 474 m. La prima parte del percorso è tutta incentrata sulla ricerca della velocità prima che il terreno tecnico la faccia da protagonista. Curve da pista aperte e grandi salti aiutano ad aumentare la velocità media prima che il percorso scompaia nella foresta, dove le sezioni tecniche sono dominate dalle rocce. Ce ne sono in abbondanza su questa pista e sembrano non finire mai! Tre salti in successione segnalano ai rider che la fine del percorso è vicina e aiutano a far prendere nuovamente slancio in vista del traguardo.

Guarda Gee Atherton in azione sul percorso 2019 di Snowshoe e ascolta la spiegazione tecnica di Claudio Caluori:

Snowshoe DH Streckenerklärung

Il percorso di cross-country misura 3,8 km e come, la maggior parte dei percorsi moderni della Coppa del Mondo, mescola caratteristiche artificiali a terreno naturale. Il tracciato è ondulato, con salite di media difficoltà seguite da brevi discese. Non c'è una vera e propria grande salita ma è più un su e giù continuo, che rende i giri veloci e non dà modo ai corridori di tirare il fiato. Quando la pista si addentra nel bosco presenta un sacco di rocce, che se piove saranno scivolose. Un rock garden artificiale nella discesa che porta verso il traguardo rappresenta l'ultima sfida tecnica del circuito.

Snowshoe XCO Streckenerklärung

04 Dove siamo?

Snowshoe si trova sui Monti Appalachi nello stato della West Virginia. La capitale dello stato, Charleston, è a tre ore di distanza da Snowshoe. La Coppa del Mondo si svolgerà sul Cheat Mountain presso lo Snowshoe Mountain Resort. Oltre ad essere una destinazione tra le preferite dei golfisti, è l'ideale per chi pratica sci in inverno e chi vuole divertirsi in sella alla mountain bike d'estate.

Le pendici dello Snowshoe Mountain Resort © Snowshoe Mountain Resort

05 Quali titolo di World Cup devono ancora essere assegnati?

Ad eccezione della Coppa di cross-country femminile che è già al sicuro nelle mani della francese Loana Lecomte , le altre classifiche generali sono ancora aperte e questo renderà ancora più pepate le gare che ci aspettano tanto nella downhill quanto nel XCO maschile.

Cross-Country

La classifica generale maschile di cross country è quella più definita con Mathias Flückiger che si presenta al via dell'ultima gara con 340 punti di vantaggio su Ondřej Cink e 354 su Victor Koretzky. In palio tra XCC e XCO ci sono un massimo di 375 punti disponibili, quindi per detronizzare l'attuale leader di Coppa sarebbe necessario che Cink o Koretzky vincessero lo short track e la gara principale, e che lo svizzero non prenda il via o non le porti a termine, il che è difficile.

Mathias Flückiger ha tutto per vincere il titolo © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Downhill

Rappresentando Snowshoe una doppia tappa per i discesisti, per loro in palio da mercoledì a sabato ci sono parecchi punti in gioco. Myriam Nicole guida la classifica femminile provvisoria con 810 punti su un drappello agguerrito e ancora in gioco composto da Camille Balanche (staccata di 115 punti), Tahnée Seagrave e Valentina Höll. Per rovinare i piani della campionessa del mondo Balanche e Seagrave dovrebbero vincere entrambe le gare americane.

Se vincesse anche la Coppa per Nicole il 2021 sarebbe da incorniciare © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

L'uomo da battere in campo maschile è Thibaut Dapréla , che alle spalle in classifica ha Loris Vergier, vincitore delle ultime due tappe di World Cup e in grandissima forma. In vista di Gara 1 i due francesi sono distanziati da 186 punti. Se Dapréla riuscirà a piazzarsi come o meglio di Vergier diventerebbe uno dei più giovani vincitori della storia della Coppa del Mondo di downhill.

06 Chi altro sarà della partita?

Al di là dei contendenti al titolo generale di cui abbiamo detto, che inevitabilmente andranno a caccia di vittorie, ci sono altri nomi da tenere d'occhio come potenziali vincitori.

Nella downhill femminile, dopo una stagione difficile ha dimostrato di essere tornata tra le migliori Marine Cabirou . Vinse lei nel 2019 su questa pista. Non si può escludere dal pronostico anche Valentina Höll che a Lenzerheide è finalmente riuscita a portare a termine una run pulita. Tra gli uomini Laurie Greenland , dopo un paio di piazzamenti da top five, cerca la discesa perfetta che possa riportarlo sul gradino più alto del podio.

Laurie Greenland è pronto per il rodeo di Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Nel cross-country il brasiliano Henrique Avancini , dopo essere tornato a vincere nello short track a Lenzerheide, vuole dimostrare di essere in condizione anche per la gara regina con cui deve fare pace dopo la delusione olimpica.

In campo femminile la britannica Evie Richards non vuole fermare la sua striscia vincente che dopo il titolo mondiale le ha permesso di conquistare il suo primo successo in Coppa a Lenzerheide. Tra le atlete che hanno deciso di chiudere la stagione in anticipo e non volare in America ci sono la campionessa italiana Eva Lechner e la numero 1 in Europa Pauline Ferrand-Prévot .

In questo momento a Evie Richards sembra venire tutto facile © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

07 Come andò a finire l'ultima volta a Snowshoe?

Come quest'anno, nel 2019 a Snowshoe furono assegnati i titoli per entrambe le discipline. Nella discesa femminile l'australiana Tracey Hannah (oggi commentatrice per Red Bull TV, ndr) era favorita per vincere la classifica generale, e doveva solo finire tra le prime sei per assicurarsi il titolo se la sua più temibile sfidante per il titolo, la francese Marine Cabirou , avesse vinto a Snowshoe. A Cabirou, che aveva vinto le precedenti due tappe, riuscì una stupenda tripletta di vittorie in Coppa del Mondo, ma Hannah chiuse quinta e così riuscì a portarsi a casa il titolo assoluto.

Tracey Hannah – Eine Traum-Saison.

Sfida di nervi fino all'ultimo anche in campo maschile con Loïc Bruni e Amaury Pierron a giocarsi la Coppa. A vincere la tappa finale fu Danny Hart che ebbe la meglio su un delusissimo Pierron, secondo, con Bruni quarto e che per un soffio riuscì ad aggiudicarsi il titolo generale della Coppa del Mondo.

Loïc Brunis Fahrt in Snowshoe

Nel cross-country a sorpresa vinse Lars Forster mentre il suo compagno di squadra Nino Schurter era già certo del titolo. Lotta ancora aperta in campo femminile con Kate Courtney che, grazie al 5° posto ottenuto nella gara vinta da Pauline Ferrand-Prévot , riuscì a sopravanzare Jolanda Neff.

Cross-Country-Highlights – Snowshoe