Snowshoe in West Virginia, USA, ha ospitato le ultime gare della Mercedes-Benz UCI Mountain Bike Cross-Country World Cup 2021. Red Bull TV in Italia le ha raccontate con il commento del Prorider Marco Aurelio Fontana e della giornalista sportiva Giulia De Maio .

Guarda il replay delle gare XCO di Snowshoe

Scorri gli ordini d'arrivo delle gare cross-country di Snowshoe e le classifiche finali della Coppa del Mondo cliccando qui .

01 Evie Richards chiude con il weekend perfetto

Mentre la maggior parte del gruppo femminile sembrava soccombere alla fatica, Evie Richards continua a volare come se avesse le ali. L'impegno olimpico di Tokyo era un bonus aggiunto al suo 2021, non un obiettivo, e così ha potuto sfoggiare una condizione al top in questa ultima parte dell'anno. L'inglese, specialista del ciclocross, prima ha conquistato il Campionato del mondo in Val di Sole, poi la sua prima tappa di Coppa nella massima categoria a Lenzerheide, e per finire due vittorie back-to-back a Snowshoe, dove è riuscita a tagliare il traguardo a braccia alzate sia nello short track (XCC) che nel cross-country finale.

XCC femminile – Snowshoe

Domenica nel XCO Richards ha preso la testa nel corso del terzo giro quando Rebecca McConnell è stata costretta a uno stop ai box per cambiare una ruota in seguito a una foratura. Questo episodio è risultato decisivo, ma visto l'incedere dell'inglese rispetto all'australiana, quest'ultima anche senza incidente meccanico poco avrebbe potuto fare contro l'iridata, che alla fine le ha rifilato 1'31". Evie sembra tutt'altro che stanca ed è intenzionata a tirare dritto in vista della stagione di ciclocross, che senz'altro le regalerà nuovi successi.

Richards era una delle favorite del pubblico © Bartek Wolinsky/@Wolisphoto Evie Richards prende il comando al terzo giro e non lo lascia più © Bartek Wolinsky/@Wolisphoto Richards in trionfo al traguardo © Bartek Wolinsky/@Wolisphoto Un finale da sogno per Evie Richards © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 La battaglia nel XCC decisiva per la classifica generale

L'ultima gara XCC della stagione non era solo un'occasione per un podio finale, ma rappresentava anche un'opportunità per guadagnare punti vitali prima che la classifica generale si cristallizzasse. La francese Loana Lecomte , vincitrice matematica della Coppa, ha deciso di non prendere parte al round finale perché stremata fisicamente e mentalmente dalla sua prima stagione da Elite, nella quale ha dominato le prime quattro tappe del circuito.

Pronta per la gara © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Alle sue spalle la lotta per gli altri posti sul podio era ancora apertissima, così non ha stupito una battaglia serrata tra ragazze di talento come Jenny Rissveds, Richards, McConnell, Linda Indergand e la campionessa olimpica Jolanda Neff. Sfortunata l'atleta di casa Kate Courtney , fuori dai giochi dopo la caduta sul rettilineo in asfalto al terzo passaggio sotto il traguardo.

Battaglia aperta fino all'ultimo © Bartek Wolinski/@wolisphoto Week end sfrotunato per Kate Courtney © Bartek Wolinski/@wolisphoto Che sollievo per Evie Richards © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Rissveds, Neff e Richards si sono scambiate le posizioni di testa fino all'ultimo giro, quando Richards sull'ultima ripida salita ha dato un'accelerata a cui nessuno ha saputo resistere. L'inglese in maglia iridata ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Neff e Rissveds. Grazie a questo risultato balza dal quinto al terzo posto nella classifica generale, che domenica la vedrà scalare un ulteriore gradino dell'ambito podio finale.

03 La stanchezza l'ha fatta da padrona in campo femminile

La fatica mentale e fisica che i corridori accumulano nel corso di una stagione estenuante inizia sempre a mostrarsi nell'ultima gara dell'anno e in uno olimpico come è stato questo ancora di più. Molti atleti hanno tentato di raggiungere il picco di forma per Tokyo e la particolare stagione che ha preceduto l'appuntamento con la sfida a cinque cerchi ha sparagliato ulteriormente le carte in campo e i cicli di allenamento di molti top riders. Dopo i Giochi Olimpici si sono tenuti i Campionati del Mondo in Val di Sole e non c'è stato tempo di riprendere fiato. Per questo c'è chi come Pauline Ferrand-Prévot , vincitrice a Snowshoe nel 2019, o la campionessa italiana Eva Lechner , ha evitato la trasferta negli USA e chi, come Lecomte ed Emily Batty , l'ha seguita da bordo pista. Due le azzurre in gara in questo ultimo round, le giovani Greta Seiwald e Martina Berta , nello short track rispettivamente 10a e 12a.

Niente gara per Lecomte, vincitrice a tavolino della Coppa © Bartek Wolinski/@wolisphoto Lecomte sul la maglia di leader riceve la meritata Coppa © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Victor Koretzky è l'uomo più in forma

Dopo aver vinto le prove XCO di apertura ad Albstadt e l'ultima a Lenzerheide, Victor Koretzky si è regalato il primo successo nello short track. A Snowshoe il francese, che dall'anno prossimo tenterà fortuna anche su strada con il Pro Cycling Team B&B HOTELS, nella prova di venerdì non ha sbagliato nulla tatticamente e si è dimostrato il più forte, avendo la meglio sul brasiliano Henrique Avancini e lo svizzero Filippo Colombo. Protagonisti i nostri Luca Braidot , 8°, e il campione italiano XCO Nadir Colledani , 10°.

Snowshoe XCC short track recap

05 Mathias Flückiger mette al sicuro il titolo

Mathias Flückiger aveva solamente bisogno di finire tra i primi 12 nella gara XCC maschile per assicurarsi il titolo generale di Coppa del Mondo, e grazie al quinto posto ottenuto venerdì si è presentato alla gara regina sollevato e libero dai pensieri. Il campione svizzero ha meritato il successo dimostrando grande regolarità nel corso della stagione, che lo ha visto trionfare sia nel XCC che nel XCO a Leogang e Les Gets. E per fortuna che nello short track aveva messo al sicuro la sua Coppa, visto che nel cross country finale una foratura al posteriore nella prima parte di gara non gli avrebbe permesso di lottare con i primi come suo solito.

La gioia di Mathias Flückiger © Bartek Wolinski/@wolisphoto

06 Christopher Blevins diventa eroe nazionale

In pochi avrebbero scommesso su Christopher Blevins per l'ultima gara di cross country della stagione. Il 23enne di Durango, primo campione del mondo di short track della storia, argento iridato nel team relay e bronzo nella e-mtb, era conosciuto come un talento emergente, ma nella prova XCO non era ancora riuscito a rivelare tutto il suo potenziale. A Snowshoe sospinto dal pubblico e davanti ai suoi cari è riuscito a fare un gran numero, in una giornata che anche a noi italiani ha regalato qualche gioia.

Non c'è nulla di meglio che vincere "in casa" © Bartek Woliński/@wolisphoto

Il musicista Blevins, reduce dal Tour of Britain, gara a tappe su strada di 8 giorni, ha rivelato una gran gamba ma anche tanta testa. Sempre nel drappello di testa, è rimasto sulle ruote, senza sprecare un briciolo di energia più del necessario, per poi nel giro finale sfoderare tutta la sua velocità. Ha avuto anche un pizzico di fortuna visto che tra i 6 di testa che si giocavano il titolo più di uno ha forato, compreso il campione del mondo Nino Schurter che quando si è reso conto che la sua gomma anteriore si stava afflosciando si è allargato in curva per lasciar passare il giovane americano, che riporta la bandiera a stelle e strisce a sventolare più in alto di tutte le altre in Coppa del Mondo dal successo di Tinker Juarez del 1994.

Finale XCO uomini – Snowshoe

07 Luca Braidot conclude quinto e con il sorriso

Non fa festa solo Blevins e l'America a Snowshoe, ma anche il campione rumeno Vlad Dascălu che conclude secondo e centra il suo miglior risultato elite precedendo al traguardo "furia ceca" Cink, così è stato soprannominato Ondřej dai commentatori di Red Bull TV in Italia. A completare il podio il 9 volte iridato Schurter, che rimanda al 2022 l'inseguimento ai 33 successi in Coppa detenuto da Julien Absalon (lui è a quota 32 da due anni a questa parte, ndr), e il friulano Luca Braidot del Team Santa Cruz FSA. 30 anni, di Gorizia, 7° ai Giochi Olimpici di Rio 2016, con il gemello Daniele è uno degli azzurri su cui il nostro ciclismo deve puntare per tornare ai vertici mondiali in ottica Parigi.

Luca Braidot sul podio di Snowshoe 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool