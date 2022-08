ha conquistato la sua sesta vittoria in sette gare di Coppa del Mondo XCO nella gara maschile riservata agli Under 23, aggiudicandosi così la classifica generale con due gare ancora da disputare, Mont-Sainte-Anne e il gran finale di Val di Sole. Il cileno ha totalizzato 805 punti, mentre il suo più diretto avversario, il canadese Carter Woods, ne ha totalizzati 500. In questa categoria l'unica azzurra in gara a Snowshoe è stata

Il pubblico di casa ha assistito alla vittoria di due americani nelle gare XCC femminile e maschile di venerdì sera. Gwendalyn Gibson ha vinto a sorpresa lo short track femminile, mentre il campione del mondo XCC in carica Christopher Blevins si è imposto nella prova maschile in cui ha brillato anche il "nostro" Luca Braidot, 3° e per la prima volta sul podio in questa speciale disciplina.

Il pubblico di casa ha assistito alla vittoria di due americani nelle gare XCC femminile e maschile di venerdì sera. Gwendalyn Gibson ha vinto a sorpresa lo short track femminile, mentre il campione del mondo XCC in carica Christopher Blevins si è imposto nella prova maschile in cui ha brillato anche il "nostro" Luca Braidot, 3° e per la prima volta sul podio in questa speciale disciplina.

Il pubblico di casa ha assistito alla vittoria di due americani nelle gare XCC femminile e maschile di venerdì sera. Gwendalyn Gibson ha vinto a sorpresa lo short track femminile, mentre il campione del mondo XCC in carica Christopher Blevins si è imposto nella prova maschile in cui ha brillato anche il "nostro" Luca Braidot, 3° e per la prima volta sul podio in questa speciale disciplina.

Domenica le condizioni climatiche con cui hanno dovuto confrontarsi i migliori riders al mondo sono state davvero da tregenda. Durante la prova femminile è iniziato a piovere in modo copioso e, in questa lotta contro gli elementi, alla fine l'ha spuntata

Domenica le condizioni climatiche con cui hanno dovuto confrontarsi i migliori riders al mondo sono state davvero da tregenda. Durante la prova femminile è iniziato a piovere in modo copioso e, in questa lotta contro gli elementi, alla fine l'ha spuntata Alessandra Keller . La campionessa svizzera, attuale leader del XCC, ha avuto la meglio su Jenny Rissveds e Anne Terpstra, che ha soffiato il primo posto provvisorio nella classifica generale di Coppa XCO a Rebecca McConnell.

Domenica le condizioni climatiche con cui hanno dovuto confrontarsi i migliori riders al mondo sono state davvero da tregenda. Durante la prova femminile è iniziato a piovere in modo copioso e, in questa lotta contro gli elementi, alla fine l'ha spuntata Alessandra Keller . La campionessa svizzera, attuale leader del XCC, ha avuto la meglio su Jenny Rissveds e Anne Terpstra, che ha soffiato il primo posto provvisorio nella classifica generale di Coppa XCO a Rebecca McConnell.

La rossocrociata, plurititolata in ambito giovanile, ha centrato il suo primo successo XCO da Elite nella World Cup dimostrando grande tenacia, intelligenza e abilità di guida. 15a la campionessa italiana Martina Berta , reduce da un'influenza intestinale, che di certo si migliorerà il prossimo fine settimana quando la Coppa del Mondo farà tappa a Mont Sainte Anne in Canada.

La rossocrociata, plurititolata in ambito giovanile, ha centrato il suo primo successo XCO da Elite nella World Cup dimostrando grande tenacia, intelligenza e abilità di guida. 15a la campionessa italiana Martina Berta , reduce da un'influenza intestinale, che di certo si migliorerà il prossimo fine settimana quando la Coppa del Mondo farà tappa a Mont Sainte Anne in Canada.

L'olandese Anne Terpstra è uscita dalla tappa di Snowshoe con indosso la maglia di leader della classifica generale, strappandola all'australiana Rebecca McConnell per soli otto punti. L'australiana dominatrice della prima parte di stagione continua ad essere perseguitata della sfortuna: caduta venerdì, domenica è partita male e non è mai riuscita ad avere il passo delle migliori. D'altra parte, l'olandese del Team Ghost si sta dimostrando la più costante in questa lunghissima annata ed è la favorita numero 1 per il titolo, ancora in ballo a due tappe dalla fine.

L'olandese Anne Terpstra è uscita dalla tappa di Snowshoe con indosso la maglia di leader della classifica generale, strappandola all'australiana Rebecca McConnell per soli otto punti. L'australiana dominatrice della prima parte di stagione continua ad essere perseguitata della sfortuna: caduta venerdì, domenica è partita male e non è mai riuscita ad avere il passo delle migliori. D'altra parte, l'olandese del Team Ghost si sta dimostrando la più costante in questa lunghissima annata ed è la favorita numero 1 per il titolo, ancora in ballo a due tappe dalla fine.

L'olandese Anne Terpstra è uscita dalla tappa di Snowshoe con indosso la maglia di leader della classifica generale, strappandola all'australiana Rebecca McConnell per soli otto punti. L'australiana dominatrice della prima parte di stagione continua ad essere perseguitata della sfortuna: caduta venerdì, domenica è partita male e non è mai riuscita ad avere il passo delle migliori. D'altra parte, l'olandese del Team Ghost si sta dimostrando la più costante in questa lunghissima annata ed è la favorita numero 1 per il titolo, ancora in ballo a due tappe dalla fine.