Tutti gli enigmi di Resident Evil 4

La nuova incarnazione di Resident Evil 4 è finalmente tra noi e per fortuna il lavoro di Capcom non presenta sbavature: uno dei migliori capitoli della saga è tornato tra gli appassionati in forma smagliante, con una veste grafica moderna, una trama reinventata e un gameplay in grado di soddisfare fan vecchi e nuovi. Se anche voi state cercando di sopravvivere all'incubo di Leon e Ashley ma non sapete come superare uno dei puzzle del gioco, qui sotto trovate tutte le soluzioni agli enigmi del remake di Resident Evil 4 .

L'emblema esagonale si trova nel Capitolo 2, in cima al sentiero indicato con il termine "valle", sulla parte più alta della struttura in legno. Una volta ottenuto tornate verso l'impianto abbandonato da cui siete fuggiti e inserite l'emblema nello slot vicino al cancello. Allineate le due immagini e ribaltate di 180 gradi l'oggetto per inserirlo correttamente.

Una volta ottenuta la chiave dall'enigma precedente potete salire al secondo piano della villa per inserirla in una serratura circolare per dare inizio all'enigma. A questo punto vi ritroverete a dover allineare i punti che si trovano sulla biglia con il simbolo dei Las Plagas .