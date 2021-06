(gli portava le demo quando suonavano nelle Marche). Due nomi non proprio a caso, che non potevano non esserci in

T: Da un lato abbiamo intercettato noi all'epoca un'evoluzione che sarebbe avvenuta da lì a poco. Però i più attenti della scena comunque se ne accorgevano. Per noi, essendo amanti di cose come Snoop, Tupac, Dr. Dre ma anche cose come gli Outkast, è stato tutto il frutto di una passione smodata. Per assurdo all'epoca la formula strofe rap e ritornello cantato non la faceva nessuno. Vedere oggi che è anche per i discografici "la formula magica per un singolo di successo" è davvero incredibile. Perché noi da piccoli l'abbiamo fatto con totale innocenza.

T: Da un lato abbiamo intercettato noi all'epoca un'evoluzione che sarebbe avvenuta da lì a poco. Però i più attenti della scena comunque se ne accorgevano. Per noi, essendo amanti di cose come Snoop, Tupac, Dr. Dre ma anche cose come gli Outkast, è stato tutto il frutto di una passione smodata. Per assurdo all'epoca la formula strofe rap e ritornello cantato non la faceva nessuno. Vedere oggi che è anche per i discografici "la formula magica per un singolo di successo" è davvero incredibile. Perché noi da piccoli l'abbiamo fatto con totale innocenza.

T: Da un lato abbiamo intercettato noi all'epoca un'evoluzione che sarebbe avvenuta da lì a poco. Però i più attenti della scena comunque se ne accorgevano. Per noi, essendo amanti di cose come Snoop, Tupac, Dr. Dre ma anche cose come gli Outkast, è stato tutto il frutto di una passione smodata. Per assurdo all'epoca la formula strofe rap e ritornello cantato non la faceva nessuno. Vedere oggi che è anche per i discografici "la formula magica per un singolo di successo" è davvero incredibile. Perché noi da piccoli l'abbiamo fatto con totale innocenza.

T: La cosa incredibile è che anche un cantante pop come Irama, ma anche, come dicevi tu, Coez e Frah Quintale, mi hanno confermato questa cosa. A livello di melodie anche i più giovani sono molto vicini a sperimentazioni che facevamo noi all'epoca. Sono io il primo a stupirmi, però come dici tu è bello che loro ci reputino quelli che hanno segnato la strada. Se siamo diventati importanti per personaggi come Tiziano Ferro, Gué Pequeno o Marracash, allora comincio a rendermi conto che qualcosa di bello e grande l'abbiamo fatto.

T: La cosa incredibile è che anche un cantante pop come Irama, ma anche, come dicevi tu, Coez e Frah Quintale, mi hanno confermato questa cosa. A livello di melodie anche i più giovani sono molto vicini a sperimentazioni che facevamo noi all'epoca. Sono io il primo a stupirmi, però come dici tu è bello che loro ci reputino quelli che hanno segnato la strada. Se siamo diventati importanti per personaggi come Tiziano Ferro, Gué Pequeno o Marracash, allora comincio a rendermi conto che qualcosa di bello e grande l'abbiamo fatto.

T: La cosa incredibile è che anche un cantante pop come Irama, ma anche, come dicevi tu, Coez e Frah Quintale, mi hanno confermato questa cosa. A livello di melodie anche i più giovani sono molto vicini a sperimentazioni che facevamo noi all'epoca. Sono io il primo a stupirmi, però come dici tu è bello che loro ci reputino quelli che hanno segnato la strada. Se siamo diventati importanti per personaggi come Tiziano Ferro, Gué Pequeno o Marracash, allora comincio a rendermi conto che qualcosa di bello e grande l'abbiamo fatto.