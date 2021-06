SpatialLabs aiuta gli sviluppatori a creare modelli 3D

è in arrivo sulla linea di prodotti ConceptD, i PC e notebook dedicati ai creativi di ogni genere. Questa innovativa tecnologia sensoriale permette a sviluppatori e artisti di visualizzare in tempo reale le proprie creazioni a 360 gradi senza dover indossare occhialini o periferiche addizionali. Una soluzione ottica all'avanguardia in grado di fornire una percezione fisica del mondo virtuale e facilitare il lavoro di chiunque debba creare o analizzare modelli tridimensionali.

Vi state chiedendo come sia possibile arrivare ad un risultato del genere? La spiegazione in realtà è abbastanza semplice ma la tecnologia che sta dietro è davvero incredibile. Ci sono tre componenti principali che lavorano in sinergia: un display 3D stereoscopico, un motore grafico di rendering in tempo reale e un sistema di tracciamento oculare posizionato sulla parte superiore del dispositivo. Ognuna delle due telecamere stereoscopiche traccia un occhio dell'utente e manda un segnale al dispositivo che modula un immagine diversa per ciascuno. L'impressione finale è quella di avere davanti a sé il prodotto finito, come se ci fosse un prototipo tangibile che fluttua davanti allo schermo.