Come capire le partite di League of Legends in modalità spettatore

League of Legends è un mondo a sé. Un vero e proprio peso massimo nell'universo degli esports che attira ogni anno nuovi giocatori. Il problema è che il MOBA di Riot Games, che ha riscosso un successo enorme negli ultimi tempi, può essere un po' difficile da approcciare per i non addetti ai lavori. Per godersi il lato competitivo del gioco, è necessario un occhio allenato che colga appieno la portata delle giocate. Tuttavia, una volta afferrate le basi, il gioco non vi lascerà più e ne rimarrete affascinati per tutta la vita. Il primo passo del vostro viaggio inizia qui e ora, con la comprensione della Modalità Spettatore.

Capire la visuale in modalità Spettatore

La tipica schermata da torneo di League of Legends © Riot Games

La barra superiore: Questa barra in alto contiene le informazioni essenziali su una partita. Anche se non vi aiuterà molto a capire meglio il gioco in sé, alcuni elementi qui presenti vi aiutano a capire la situazione generale di una partita.

I due numeri sulla fascia esterna indicano i risultati complessivi dell'incontro. Poi ci sono le abbreviazioni dei nomi delle due squadre. È molto simile ad una normale trasmissione sportiva.

Ora le cose si fanno più specifiche. Il simbolo più esterno mostra il numero di torri distrutte. Le torri sono molto importanti per un match di LoL. Proteggono il Nexus e infliggono ingenti danni ai nemici che si avvicinano troppo ad esse. Una squadra che riesce a distruggere una torre ha un potenziale guadagno di terreno sulla mappa. Si tratta di un vantaggio significativo e un'informazione da ricordare quando si guarda una partita.

Dopo la torre, il simbolo successivo che si muove verso l'interno è l'oro che ogni squadra possiede. L'oro è la valuta comune del gioco e viene utilizzato per acquistare determinati oggetti per migliorare l'equipaggiamento dei campioni, ma anche per acquisire abilità bonus. Si tratta di una risorsa estremamente importante, anche se una mancanza di oro rispetto agli avversari non significa automaticamente una sconfitta. Entrambe le informazioni possono essere utilizzate per sapere quale squadra ha un piccolo (o grande) vantaggio.

Le altre due informazioni sono il numero di uccisioni per squadra e il cronometro, che indica il tempo trascorso dall'inizio della partita.

Le barre laterali: Sono essenziali per seguire una partita. Qui potete vedere cosa succede ad ogni giocatore, anche se il suo PG non viene mostrato sullo schermo. Potrete vedere i campioni di ogni giocatore e gli incantesimi evocatori disponibili per ciascuno, la loro forza, la disponibilità della loro ultimate, le barre della salute e del mana.

L'elemento forse più importante è la disponibilità dell'abilità più forte di un campione, la sua ultimate. Questa viene sbloccata al livello 6 ed è estremamente importante perché permette di vincere uno scontro. Di conseguenza, ha un tempo di ricarica considerevole. Osservare quali giocatori hanno la loro ultimate pronta durante una partita è interessante perché vi permette di anticipare alcune fasi e prevedere un potenziale attacco.

La panoramica della barra della vita e del mana di ogni giocatore vi permette di valutare la situazione generale, anche se si verificano due scontri contemporaneamente. Non potrete vedere tutti gli scontri che avvengono nello stesso momento. Questo confonderebbe anche un fan veterano di League of Legends. Invece, con la barra laterale potete farvi un'idea di come si sta svolgendo la partita.

K/D/A e mappa © Moobeat/Riot Games

Il blocco inferiore: Per motivi di spiegazione, andremo dal centro verso l'esterno per questo blocco. Innanzitutto, c'è il ritratto di ogni campione giocato nel seguente ordine dall'alto verso il basso: top laner, jungler, mid laner, ADC e support.

Il valore visualizzato accanto al campione è il suo Creep Score. Indica il numero di minion e mostri uccisi da ciascun giocatore. In senso più ampio, questo numero permette anche di sapere approssimativamente quanto oro possiede o ha speso ogni giocatore.

I tre numeri separati da una barra sono il K/D/A. Si tratta semplicemente del numero di uccisioni, di quante volte un giocatore è morto e di quanti assist alle uccisioni ha fatto. Poi ci sono i simboli che rappresentano gli oggetti che ogni campione ha ricevuto.

La mappa è la vostra migliore amica © Riot Games

La mappa piccola: È uno strumento indispensabile per capire cosa sta succedendo in una partita. Se non conoscete ancora perfettamente le mappe, vi aiuta a orientarvi. Inoltre, vi mostra la posizione di ogni giocatore in tempo reale, permettendovi di capire meglio la strategia di ogni squadra.

Questo strumento vi aiuterà anche ad analizzare la progressione complessiva delle due squadre. Per vincere la partita è necessario distruggere il Nexus nemico. I due Nexus sono opposti sulla mappa e si trovano al centro del campo di ciascuna squadra. Come potete immaginare, più una squadra è vicina al Nexus e più è numericamente superiore, più alta è la possibilità di vincere la partita.

Nel corso di 10 anni di competizioni, questi elementi della Modalità Spettatore hanno guidato i fan a comprendere meglio l'andamento delle partite, e questo è uno dei motivi principali del successo fulminante di League of Legends.