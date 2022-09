10 trucchi e consigli per Splatoon 3

Il terzo capitolo della fortunata serie Splatoon è appena arrivato su Nintendo Switch portandosi dietro diverse novità molto interessanti. Se siete incuriositi da questo colorato sparatutto multiplayer e volete qualche consiglio per iniziare al meglio la vostra carriera da splattatori, qui sotto trovate 10 trucchi e consigli utili per Splatoon 3.

01 Iniziate con la campagna

Splatoon 3 © Nintendo

Come in ogni gioco online che si rispetti, buttarsi subito nella mischia del multiplayer significa solo ricevere delle batoste memorabili. Per questo il primo consiglio che vi diamo è quello di godervi la splendida campagna di Splatoon 3: vi insegna le meccaniche del gioco, vi permette di familiarizzare con i controlli senza troppa pressione e vi mette in mano tutte le nuove armi introdotte nel terzo capitolo.

02 Studiate le modalità di gioco

Uno screen di Splatoon 3 © Nintendo

Conoscere le modalità di gioco vi permette di lanciarvi direttamente su quelle a voi più congeniali: in Mischia Mollusca l'obiettivo è colorare l'area più ampia del livello, in Zona Spat bisogna mantenere il controllo di una sezione, in Torre Mobile si fa punto portando la vostra torre nella base nemica, Bazookarp è il classico rubabandiera e infine in Vongol Gol bisogna segnare più canestri degli avversari.

03 Colorate tutto il pavimento

Un livello di Splatoon 3 © Nintendo

Mischia Mollusca è senza dubbio una delle modalità di gioco più apprezzate dalla community. Per vincere bisogna colorare più pavimento degli avversari, ma è anche possibile splattare i muri per muoversi più velocemente tra una zona e l'altra. Una buona strategia è sicuramente quella di non dimenticarsi di difendere la propria base, dato che spesso si tende a lanciarsi verso centro campo senza controllare che non ci siano infiltrati che stanno facendo danni di nascosto nella propria metà campo.

04 Regolate i controlli

Splatoon 3 può essere giocato in diversi modi: ad esempio in maniera classica con gli stick o sfruttando i sensori di movimento integrati nella console. Prendetevi il tempo di provarli tutti e poi personalizzateli a piacimento per un'esperienza ottimale.

05 Sfruttate il gioco di squadra

Un team di Splatoon 3 © Nintendo

Tutte le modalità multiplayer di Splatoon 3 hanno una cosa in comune: sono studiate per il gioco di squadra. Se volete vincere dovete lavorare in sinergia con i vostri compagni, attaccare assieme e difenderli se necessario. Aiutateli a spianare la strada verso l'obiettivo e utilizzate al meglio la chat rapida, altrimenti rimarrete per sempre nel limbo dei giocatori mediocri.

06 Spammate le abilità speciali

Abilità in Splatoon 3 © Nintendo

Nel gioco sono presenti 15 abilità speciali che si caricano nel corso della partita. Alcune sono davvero potenti e vale la pena imparare a sfruttarle nel modo giusto per ribaltare le sorti delle situazioni più disperate. Il contatore si riempie abbastanza in fretta, quindi non aspettate troppo a lanciarle.

07 Esplorate bene le mappe

Als Octoling navigiert ihr schneller über die Karten © Nintendo

Le 12 mappe di Splatoon 3 offrono situazioni molto verticali caratterizzate da svariate scorciatoie e percorsi alternativi. Per questo è importante prendersi del tempo per studiare le mappe e tutte le opzioni che potreste sfruttare a vostro vantaggio nel corso delle battaglie.

08 Fate il pieno di inchiostro

L'inchiostro rappresenta le munizioni delle vostre armi di Splatoon 3 e questo significa che non è mai un buona cosa rimanere a secco di fronte agli avversari. Cercate sempre di immergervi nel colore della vostra squadra per ricaricarvi e ricordatevi che nel terzo capitolo è possibile fare uno squid roll o un wall jump mentre nuotate premendo semplicemente un tasto.

09 Personalizzate la vostra attrezzatura

Lo stile di Splatoon 3 © Nintendo

Nel gioco è possibile acquistare ed equipaggiare vari capi d'abbigliamento per sbloccare nuove abilità e capacità passive per il vostro personaggio. Alcune aumentano la velocità di movimento o vi proteggono dai danni in determinate situazioni. Sperimentate un po' di tutto per trovare il set che fa per voi.

10 Imparate ad usare le nuove armi da mischia

Splatana © Nintendo

Vero, sono armi da mischia e per questo probabilmente più difficili da padroneggiare, ma in realtà la loro gittata è più lunga di quanto non sembri a prima vista. Inoltre, i loro colpi coprono un'area più estesa delle armi da tiro e per questo potrebbero risultare più funzionali per i giocatori che fanno fatica a mirare con precisione. Dategli una possibilità.