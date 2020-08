Tutto ciò che sappiamo su Star Wars: Squadrons

"Se guardate i materiali a cui ci siamo ispirati per la proposta iniziale, troverete un sacco di clip tratte dai film" ci ha svelato Frazier. "E sebbene il nostro gioco si connetta in maniera più forte alla trilogia classica, abbiamo preso spunto anche da tutti gli altri film. Le manovre di drift delle navicelle, ad esempio, le abbiamo imparate da Poe Dameron in The Last Jedi e da Darth Vader in Rebels. A volte l'ispirazione viene da tanti posti diversi: film, cartoni, fumetti. Vediamo qualcosa di figo fatto da un pilota e pensiamo: ok, dobbiamo per forza inserirlo nel gioco".