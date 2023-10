Starfield ha ricevuto molte lodi sia dalla critica sia dal pubblico alla sua uscita, tuttavia alcuni giocatori hanno fatto notare fin da subito che c'erano alcuni dettagli decisamente fuori posto. I modder ovviamente hanno preso nota e si sono subito attivati, grazie anche all'esperienza maturata su altri titoli Bethesda come Skyrim e Fallout 4. A poche settimane dal lancio esistono già innumerevoli mod che possono essere scaricate gratuitamente per la versione PC del gioco ma, per aiutarvi nella scrematura e dopo avervi raccontato come guadagnare crediti velocemente e quali siano le abilità che vale la pena avere , abbiamo stilato un elenco con le 10 migliori mod per Starfield.

01 StarUI

Grazie a StarUI potete avere una panoramica migliore sull'inventario © Bethesda

Da un lato l'interfaccia di Starfield è molto pulita e minimalista, dall'altro però è molto faticosa da navigare, tra innumerevoli sottomenu e statistiche sparse ovunque per lo schermo. StarUI risolve questo problema e vi offre un inventario che presenta tutte le informazioni a colpo d'occhio.

02 Less Spongy Enemies

Il nome dice tutto. Gli sparatutto con elementi RPG tendono a trasformare gli avversari in vere e proprie spugne di proiettili. Di conseguenza, i combattimenti spesso non sono dinamici e si ha la sensazione di sparare ai nemici una quantità comica di proiettili. Less Spongy Enemies vi offre la possibilità di regolare i punti salute dei nemici a vostro piacimento.

03 Modificatore del FOV (Field of View)

Con un FOV più alto si gioca meglio © Bethesda

È inimmaginabile che un gioco moderno in prima persona venga rilasciato senza la possibilità di regolare il campo visivo. Starfield purtroppo ha raggiunto questo amaro obiettivo e per molti giocatori questo porta a soffrire rapidamente di mal d'auto a causa della prospettiva in prima persona. Fortunatamente esistono mod come Starfield FOV che vi permettono di regolare questo valore.

04 Perk Up

Questa mod offre delle modifiche davvero eccezionali alle abilità sbloccabili in Starfield. Elimina le sfide necessarie per potenziare le abilità, che sono per lo più associate a un noioso grinding e offrono poco valore aggiunto al gioco. Inoltre, modifica anche alcuni Perk per renderli più generosi, soprattutto nelle fasi iniziali del gioco.

05 Acqua Realistica

Finalmente un'acqua più bella in Starfield © Bethesda

Fa quello che doveva esserci fin dall'inizio: l'acqua di Starfield diventa molto più realistica. Il team che si occupa di Realistic Water ha già sviluppato questo componente aggiuntivo per Skyrim e Fallout 4. Dopo l'installazione, la qualità delle texture dell'acqua e il comportamento delle onde diventano meno "rigidi".

06 Interfaccia utente compatta per le missioni

Con questa mod avrai una migliore panoramica delle tue missioni. © Bethesda

A volte sono le piccole cose a fare una grande differenza in termini di design delle interfacce. Compact Mission UI riduce l'altezza di ogni voce del registro delle missioni, permettendovi di vedere più missioni contemporaneamente. Inoltre, mostra le missioni completate con una maggiore trasparenza, rendendo visivamente più facile distinguerle dalle missioni attive.

07 Scansione istantanea

Meno lavoro inutile: con questa mod sono necessarie solo da una a tre scansioni per completare una voce di flora e fauna in un determinato pianeta.

08 Riviste più visibili

Trovare più facilmente materiale da leggere © Bethesda

Molti non sanno che le riviste sparse per il gioco migliorano le statistiche del personaggio. Il fatto che spesso si confondano con l'ambiente circostante e siano difficili da individuare non migliora la situazione. Con Better Visible Magazines le riviste sono bordate di verde o completamente scoperte, in modo tale che risulti più difficile ignorarle durante l'esplorazione.

09 Salta il video di lancio

Chi vuole guardare ogni volta tutti i loghi al lancio di Starfield? Nessuno. Questa mod vi permette di saltare tutto il materiale Bethesda dopo l'avvio del gioco.

10 Più lento della luce

In Starfield è possibile volare nello spazio senza utilizzare il viaggio rapido, l'unico problema è che la navicella risulta relativamente lenta rispetto alle distanze siderali che deve coprire, anche alla massima velocità consentita. Slower than Light rimuove questa limitazione e vi permette di volare a una velocità di diverse volte superiore a quella normale. Così potrete finalmente raggiungere le vostre destinazioni senza utilizzare il simulatore di caricamenti previsto originariamente da Bethesda.