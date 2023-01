Per chi c'era quel giorno a Scampia sarà come rituffarsi nel surreale: il boato di

Per chi c'era quel giorno a Scampia sarà come rituffarsi nel surreale: il boato di 8mila persone che applaudono e gridano in Piazza Ciro Esposito. Davanti a loro, il meglio del meglio del rap italiano, da Marracash a Fabri Fibra, da Madame a Geolier, da Ernia a Guè e TY1 , sullo stesso palco, con le leggendarie Vele di Scampia a fare da sfondo.

C'è Vettosi , giovane rapper che insieme ad altri local ha letteralmente aperto il main show quella sera indimenticabile. C'è la storia di Vincenzo , regista in erba che ha anche partecipato alla coreografia della performance di Madame. C'è Danilo , content creator che, i famosi luoghi comuni su Scampia di cui sopra, cerca di disintegrarli quotidianamente a colpi di video su Tik Tok. E poi Manuela , talento precocissimo che ha trovato nella danza un mezzo per veicolare all'esterno ogni emozione.

