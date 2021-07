Steam Deck è il nuovo dispositivo portatile da gaming di Valve

Lo Steam Deck potrà essere giocato in mobilità facendo affidamento alla batteria integrata e ai controller situati ai lati dello schermo, che sfruttano la stessa tecnologia già utilizzata in passato sullo

, oppure potrà essere attaccato ad un monitor/televisore con il supporto della maggior parte delle periferiche attualmente disponibili su PC. Queste due soluzioni sembrano voler strizzare l'occhio sia ai giocatori che amano divertirsi in viaggio o dal divano, che attualmente vedono in Nintendo Switch e negli smartphone le uniche possibilità interessanti, sia ai giocatori che magari non hanno attualmente accesso ad un PC da gaming in casa e sarebbero disposti a scendere a un compromesso pur di accedere allo sconfinato parco titoli sbandierato dai pcisti.