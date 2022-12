5 cose che non sapevi sulla storia del padel

Il padel è uno sport che è decollato negli ultimi anni e che, soprattutto nel settore amatoriale, sta godendo di una crescente popolarità in tutto il mondo. Il numero di giocatori si è moltiplicato in pochissimi anni, così come il numero di posti per giocare a padel. Se vuoi cimentarti in questo nuovissimo sport, tutto ciò di cui hai bisogno è un campo, una racchetta speciale, una palla e un paio di buone scarpe. Ma prima di avventurarti in campo, ecco i fatti più importanti della storia del padel che devi assolutamente conoscere!

01 Il nome

Il termine "Padel" deriva dalla parola inglese "paddle", che significa "racchetta".

Juan Lebrón Chincoa, il re del padel © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

02 L'origine

Questo sport nasce nel 1969 ad Acapulco (Messico) quando Enrique Corcuera, un uomo d'affari messicano e un grande appassionato di tennis, prova a giocare a padel durante uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti - un gioco ispirato al tennis ma su un campo più piccolo, con una rete più bassa e utilizzando una racchetta di legno. Sulla base di questo concetto, Enrique decide di estendere la facciata della sua casa a Las Brisas con un secondo muro, installando una rete al centro e un campo circondato da pareti. In questo modo, non solo ha impedito che il campo venisse invaso dalle piante, ma ha anche evitato che le palline volassero sulla proprietà vicina. "Hanno provato diverse palline e hanno scoperto che la pallina da tennis era la migliore. Il rimbalzo sui muri rendeva il gioco ancora più divertente" spiega Omar Villavicencio, presidente della Federazione messicana di paddle tennis (FEMEXPADEL).

Nessuno si sarebbe mai aspettato che quest'idea improvvisata diventasse uno degli sport più amati e celebrati in tutto il mondo.

Ale Galán nel campo © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

03 La diffusione dello sport in Spagna

La diffusione in Spagna non si deve solo a Enrique Corcuera, che invitava regolarmente i suoi amici aristocratici in estate a giocare con lui nel suo campo a Las Brisas. Anche l'intervento del suo amico e principe Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg, fondatore del famoso Club Marbella, fu decisivo in questa espansione, perché fu proprio lui a portare lo sport in Spagna e a far costruire due campi nel suo Hotel Club a Costa del Sol nel 1974. Si trattava dei primi due campi in Spagna e, a differenza del campo di Corcuera a Las Brisas, non avevano pareti laterali, ma erano circondati da una recinzione.

Tra il 1980 e il 1990, fu proprio su questi campi del Marbella Club che si svolsero i famosi tornei Pro-Am sponsorizzati da Smith & Smith a Las Arenas (nella provincia spagnola di Biscaglia). Smith & Smith apparteneva all'uomo che sarebbe diventato il primo presidente della Federazione Internazionale di Padel nel 1991: Julio Alegría Artiach - una delle figure più importanti nella storia di questo sport, che tra le altre cose ha stabilito le regole internazionali del padel.

L'anno decisivo per lo sviluppo del padel in Spagna è stato senza dubbio il 1990, quando figure di spicco nel mondo della politica, economia e dei giornalismo si sono appassionate a questo sport. Il rapido successo a sua volta ha attirato importanti tennisti come Manolo Santana. La stella del tennis spagnolo ha iniziato a giocare a padel e a organizzare tornei a Costa del Sol. Manolo divenne uno dei più grandi promotori di padel in Spagna e di conseguenza furono fondati diversi club sportivi.

Ale Galán e Juan Lebrón © Javi Mata

04 La diffusione del padel in tutto il mondo

Dopo aver visto con i suoi occhi la popolarità di questo nuovo sport, Julio Menditengui, amico argentino di Alfonso zu Hohenlohe, decise nel 1975 di portare il padel nel suo paese: l'Argentina. Proprio qui il padel ha guadagnato una popolarità senza precedenti ed è diventato il secondo sport più popolare. Hoarcio Álvarez Clementi, Cacho Nicastro e Diógenes de Urquiza hanno contribuito in modo significativo allo diffusione esponenziale di questa nuova pratica sportiva. Molti giocatori di polo argentini, viaggiando in giro per la Spagna, hanno scoperto il padel per la prima volta a Marbella e ne sono diventati ambasciatori al loro ritorno in madrepatria.

Con Oscar "Cacho" Nicastro al timone, la Federazione Argentina di Padel (APA) è stata fondata nel 1988. Nicastro, che come presidente voleva spingere lo sport soprattutto a livello internazionale, organizzò il primo incontro sportivo tra Spagna e Argentina, che portò ad un altro momento clou nella storia del padel internazionale.

Oltre all'Argentina, il padel ha goduto di una crescente popolarità anche in altri paesi del continente americano, tra cui Brasile, Uruguay, Cile e Paraguay. Anche in Europa il padel si è diffuso rapidamente, specialmente in Svezia, Inghilterra, Francia e Germania.

Nel 1993, il padel è stato ufficialmente riconosciuto come sport. Un anno dopo, gli statuti della Federazione spagnola di padel sono stati approvati e iscritti nel registro delle federazioni sportive del Consiglio supremo dello sport.