La storia e l'evoluzione di Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive non è solo un videogioco, è una cultura. Il suo gameplay è veloce, preciso, eccitante e ferocemente strategico, dai colpi iniziali alle uccisioni finali… e il suo pubblico è in grado di assaporarne ogni momento. Partendo da umili origini e diventando uno degli esport più popolari del mondo, scopriamo come Counter-Strike: Global Offensive si è imposto sulla scena.

I partecipanti alla Red Bull Gibaway a Göteborg © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

CS:GO è stato il primo gioco Valve veramente costruito per gli esport

01 Dalle origini alla gloria degli esport: la storia di Counter-Strike

Nel novembre 1998 uscì Half-Life per PC. Questo avvincente sparatutto in prima persona basato con una storia epica ha fatto conoscere al mondo Valve, affascinando i giocatori con il suo gunplay e la sua esplorazione coinvolgente. Minh "Gooseman" Le e Jess "Cliffe" Cliffe erano due fan che, guarda caso, erano anche sviluppatori di videogiochi amatoriali. Ispirati dal genio meccanico di Half-Life, il duo sviluppò Counter-Strike, una mod multigiocatore che avrebbe dato vita a una nuova serie di videogiochi.

Nel 2000, Le e Cliffe collaborarono con Valve per rilasciare una versione ufficiale stand-alone di Counter-Strike, che fu un successo immediato. I giocatori non ne avevano mai abbastanza di piazzare e disinnescare bombe e di guadagnare fondi per le loro uccisioni mentre il combattimento si svolgeva in più round. I giocatori entrarono in sintonia con il gameplay veloce e reattivo e presto si formò una comunità intorno al gioco. I giocatori creavano le proprie mappe e le migliori diventavano le più giocate, alimentando organicamente la crescita del gioco.

Con l'aumento della popolarità del gioco competitivo, iniziò a svilupparsi una scena esport. Sono nati eventi importanti come la Cyberathlete Professional League, che ha dato a squadre come Ninjas in Pyjamas la possibilità di brillare sopra un palcoscenico mondiale. Con l'aumento dell'interesse, per Valve arrivò presto il momento di creare un nuovo CS.

I giocatori sono diventati delle star mondiali, con legioni di fan.

Counter-Strike Source fu considerato da molti un passo falso: mancava della reattività del suo predecessore, nonostante la grafica superiore. La comunità si divise su quale versione del gioco fosse superiore e la discordia divise la fanbase. Mentre questa guerra civile infuriava, la scena esport stava raggiungendo nuove vette, con l'Intel Extreme Masters che si affermava come la competizione più importante di CS. Ancora oggi, l'IEM rimane una delle principali competizioni di Counter-Strike.

La squadra è sempre stata una parte importante di Counter-Strike © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

02 Le meccaniche che hanno reso Counter-Strike una leggenda

Nel 2010 era chiaro che serviva qualcosa di nuovo per far prosperare Counter-Strike, così iniziò lo sviluppo di Counter-Strike: Global Offensive. Due anni dopo, il gioco era quasi pronto per il lancio e, con i fan sempre più inquieti, il dayone sembrava essere la resa dei conti per CS.

Nonostante l'accoglienza tiepida, Valve si è impegnata a fondo per CS:GO, implementando aggiornamenti e patch che hanno reso il gioco migliore che mai. Sono state aggiunte nuove funzionalità, come la visione notturna, e i movimenti sono stati modificati per essere più reattivi. Inoltre, sono state rese disponibili più armi, consentendo una maggiore varietà tattica. Il ciclo di gioco principale, che consiste nel lanciare granate fumogene, sbirciare, combattere e comprare, era più soddisfacente che mai e le caratteristiche aggiunte non facevano che migliorare l'esperienza. Non passò molto tempo prima che la maggior parte dei fan di CS passasse definitivamente a Global Offensive.

La comunità ha alimentato il successo iniziale di Counter-Strike

La tattica non è mai lontana © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

03 L'ascesa del Counter-Strike competitivo

Il nuovo sistema di matchmaking di CS:GO ha stimolato l'interesse per il gioco di alto livello proprio mentre gli esports di CS stavano esplodendo. In quel periodo, eventi di grande successo come l'IEM di Katowice iniziarono a dominare le discussioni sugli esports e le storie di Kenny "KennyS" Schrub che si scatenava dominavano i forum.

A metà degli anni '90, la febbre di CS:GO si diffuse in tutto il mondo, con squadre provenienti dall'Europa e dalle Americhe che si sfidavano per dominare in tornei il cui montepremi raggiungeva le centinaia di migliaia di dollari. Con l'aumento del numero di giocatori, aumentarono anche gli ascolti delle major di CS:GO e stelle come Oleksandr "s1mple" Kostyliev di Natus Vincere, Mathieu "ZywOo" Herbaut del Team Vitality e Nikola "NiKo" Kovač di G2 Esports divennero nomi noti.

Questo periodo d'oro di CS:GO non è stato privo di controversie. L'aggiunta delle skin per le armi ha visto l'avvento del gioco d'azzardo delle skin, uno scandalo che ha fatto finire Valve in un mare di guai, così come i cheat nelle leghe professionistiche. Ma nemmeno queste controversie sono riuscite a far deragliare il treno di CS:GO: i fan hanno continuato a dedicare migliaia di ore al gioco, cercando di salire in cima alle classifiche.

La sensazione di vincere a CS 2 © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

04 L'eredità di Counter-Strike

Nel 2023 è iniziata una nuova era per Counter-Strike. Con l'audace titolo di Counter-Strike 2 è arrivata anche una veste grafica rinnovata, una fisica aggiornata e un'esperienza molto più realistica a 360 gradi.

Ormai la scena degli esport di Counter-Strike era molto estesa, comprendeva diversi tornei importanti e attirava milioni di spettatori in tutto il mondo. Il torneo di CS:GO più popolare di tutti i tempi, il PGL Major Stockholm 2021, ha raggiunto un picco di 2,75 milioni di spettatori, dimostrando che CS rappresenta un'industria a sé stante.

Pur amando la nuova grafica di CS2, c'era qualcosa di speciale in CS:GO che non riusciamo a dimenticare. Anche se non è più disponibile sugli store, CS:GO rimarrà nella nostra memoria come un momento fondamentale per gli esport e per il gioco in generale.