Il Red Bull Kumite ormai è diventato un pilastro nella scena competitiva dei giochi di lotta. La sua gabbia a forma di ottagono, il pubblico che avvolge i partecipanti a 360° e i livelli di produzione senza precedenti sono entrati nell'immaginario dei giocatori di ogni angolo del mondo, e oggi è difficile immaginare un palcoscenico migliore per mettere in mostra l'abilità dei top player. Per celebrare la storia del Red Bull Kumite abbiamo preparato due video che ogni appassionato al genere picchiaduro dovrebbe vedere subito.