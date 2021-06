A poco più di un anno dalla sua pubblicazione, Valorant ha catturato l'attenzione di tantissimi giocatori in tutto il mondo, i quali si sono appassionati non solo al gameplay dell'FPS di Riot ma anche alla storia che lo circonda, della quale però al momento non esiste una vera e propria "lore" completa. Tuttavia dalle informazioni reperibili fra news, interviste e direttamente dal gioco, è possibile ricostruire la storia di Valorant e dei suoi Agenti.

A differenza degli altri giochi Riot ambientati sul pianeta Runeterra, Valorant è ambientato sul nostro pianeta e nel prossimo futuro, circa a metà del XXI secolo (il calendario nella mappa Split mostrava l'anno 2053 - poi rimosso). L'episodio principale è la First Light : una catastrofe la cui origine è attualmente a noi sconosciuta in quanto non si hanno informazioni se sia dovuta a forze della natura, esperimenti finiti male o altro, fatto sta che questo evento ha coinvolto e sconvolto il mondo intero comportando stravolgimenti naturali, tecnologici e politici. La manifestazione della First Light è stata la comparsa della Radianite , un misterioso materiale non del tutto ancora compreso del quale però si sa che ha effetto su alcuni individui, i quali acquisiscono dei poteri soprannaturali portandoli ad essere definiti "Radianti". La Radianite è anche la valuta con cui in game si possono acquistare armi e potenziamenti.

A questo punto entra in gioco il Valorant Protocol , una organizzazione ombra fondata in risposta alla First Light che annovera tra le sue fila gli Agenti, i quali sono sia Radianti che persone "normali" che utilizzano armi e strumenti con tecnologia derivata dalla Radianite. L'obiettivo del Valorant Protocol è quello di tenere sotto controllo la situazione globale. Antagonista del Valorant Protocol è la Kingdom , una organizzazione che mira ad imbrigliare il potere della Radianite per sviluppare tecnologia. E gli Agenti? Andiamo a vedere cosa sappiamo su di loro, leggendo le loro bio, ascoltando cosa dicono in gioco e guardando le loro player card.

Brimstone è un comandante statunitense, Agente non Radiante con accesso ad armi orbitali (il logo della Kingdom sulla sua armatura potrebbe indicare una sua connessione con la compagnia), fondatore e leader del Valorant Protocol insieme a Viper. Dalle sue player card possiamo desumere che le sue precedenti occupazioni fossero vigile del fuoco e militare. Non sembra avere un buon rapporto con Breach, date alcune quotes in game nelle quali entrambi si punzecchiano.

Viper è la seconda americana (unica nazione al momento con più di un rappresentante) del gruppo, il cui vero nome è Sabine. Anche lei non Radiante, è una ex scienziata probabilmente connessa alla Kingdom (la sua cintura ha il logo "K"), pare avere una certa connessione con Omen ed è colei che ha reclutato Breach nel Valorant Protocol.

Omen : Radiante di origine sconosciuta, i suoi poteri gli permettono di utilizzare il potere delle ombre per teletrasportarsi. Anche lui (logo "K" sul suo cappuccio) è connesso alla Kingdom. La sua trasformazione lo ha portato a perdere parte della sua memoria.

Valorant © Riot Games

Killjoy è un Agente non Radiante tedesca di probabile professione ingegnere, date le sue varie implicazioni in diverse tecnologie del gioco quali la Spike, il Defuser, il Boombot di Raze e l'equipaggiamento di Brimstone.

Cypher è un Radiante con abilità che ricordano lo spionaggio. Di origine marocchina, il suo nome reale è Aamir. Spesso esprime il suo dolore per la perdita delle persone a lui care, fra cui una certa Nora.

Dalla Russia con furore arriva Sova , altro Agente non Radiante e arciere professionista. Dalle frasi che recita in game pare provare astio nei confronti di Cypher ed è l'unico degli Agenti che quando incontra un'altra versione di se stesso nel team avversario, non sembra sorpreso, come se fosse già a conoscenza di questa possibilità.

Valorant © Valorant

Agente Radiante cinese è Sage , le cui abilità curative permettono di fornire supporto ai compagni di squadra. Dalle frasi di Brimstone pare essere la seconda nella linea di comando del Valorant Protocol ed è la persona che ha reclutato Skye.

Phoenix (nome in codice Apollo) controlla il fuoco ed è un Radiante proveniente dal Regno Unito. Esuberante, è stato cacciato da scuola sembra a causa di un incendio (la sua player card mostra un edificio in fiamme e in una delle news ufficiali sul sito di Valorant ci si chiede da quale istituto sia stato sospeso).

Jett , il cui vero nome è Joon-Hee, è un Agente Radiante dalla Corea del Sud che può controllare l'aria, agile e scattante. Guardando le sue player card può essere che prima di diventare un Agente facesse la cuoca. Dalle sue frasi in fase di gioco traspare una personalità aggressiva e molto sarcastica che si può ben capire dal suo "Mi fa male la schiena, siete così pesanti da portare!" quando è MVP della partita.

Reyna è nell'ordine la quinta Radiante del gioco. Dai suoi discorsi sembra disprezzare la tecnologia di derivazione Radiante e le scelte morali di Brimstone. Inoltre, non ama particolarmente Killjoy e soprattutto i suoi macchinari, i quali potrebbero aver avuto degli effetti su di lei.

Raze è un Agente non Radiante, brasiliana di Salvador de Bahia appassionata di esplosivi. Le sue abilità prevedono infatti l'utilizzo di tecnologia Radiante con pacchi bomba adesivi, granate a grappolo, un bot esplosivo e un devastante lanciarazzi come ultimate. Esuberante nel carattere, è molto sicura dell'arsenale a sua disposizione e ha lavorato con Breach prima di diventare Agente.

Welcome to the world of Valorant © Riot Games

Non Radiante, Breach ha perso entrambe le braccia che sono state sostituite con degli arti bionici i quali costituiscono le sue abilità, con distruttivi esplosivi sismici e tattiche di stordimento e accecamento dei nemici. Svedese, potrebbe essere stato un criminale o un mercenario prima di unirsi al Valorant Protocol. Come appena detto in precedenza, conosce già Raze in quanto hanno lavorato insieme, inoltre dalle sue citazioni in game traspare una certa frizione con Brimstone.

Skye è australiana, Agente Radiante di circa 25 anni cresciuta in una fattoria il cui nome reale è Emily. Come rivelato nel trailer del personaggio, è stata reclutata per entrare a far parte del Valorant Protocol da Sage.

Yoru è il penultimo personaggio apparso in Valorant, aggiunto a gennaio 2021. Agente Radiante giapponese affiliato al Valorant Protocol, di lui al momento si sa solo che è cresciuto a Tokyo.

E giungiamo ad Astra , ultima Agente aggiunta (marzo 2021) nel gioco. È una Radiante ghanese di Accra e il suo cibo preferito è il Jollof, una tipica pietanza africana a base di riso, verdure e carni miste. Le sue frasi suggeriscono che non ami particolarmente Reyna, da lei definita in tono dispregiativo "creatura".