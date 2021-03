Fan di Valorant? Segui gli streaming del Red Bull Campus Clutch

Questa è una chiamata a raccolta per tutti i fan di Valorant e tutti i giocatori che vorrebbero diventarlo. Settimana prossima si terranno i primi qualifier italiani del

, un torneo globale dedicato agli studenti universitari provenienti da oltre 50 paesi diversi. I giocatori italiani si sfideranno in 8 qualifier nazionali per guadagnarsi l'accesso al Group Stage, l'evento che ci darà i nomi dei finalisti che si sfideranno per rappresentare la nazione nella fase internazionale del torneo. State già preparando i pop-corn per scoprire come se la cavano i giocatori nostrani? Qui sotto trovate tutte le informazioni che vi servono.