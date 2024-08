Tutto quello che sappiamo sui personaggi del DLC di Street Fighter 6

Street Fighter 6 si è rivelato un ritorno trionfale per la classica serie di giochi di combattimento, unendo i solidi contenuti per giocatore singolo con una raffinata rivisitazione del multiplayer. Il roster contiene alcuni beniamini della serie, oltre a nuovi fantastici personaggi, e altri sono in arrivo con i prossimi pacchetti DLC.

Qui di seguito ti presentiamo i personaggi DLC in arrivo con il pacchetto Personaggi dell'Anno 2 (1-4), oltre ad alcuni che vorremmo vedere (5-8).

01 M. Bison

Il classico cattivo sfoggia un nuovo look in SF6 © Capcom

Il classico cattivo torna nella serie con un nuovo look inquietante, avvolto in un mantello a brandelli e con una zazzera bionda in stile Targaryen. Il suo nuovo look gotico è dovuto al fatto che tecnicamente dovrebbe essere morto: forse questo Bison smemorato è in realtà un clone del cattivo della serie?

Bison è un picchiatore pesante e il suo set di mosse non è cambiato drasticamente rispetto a quello che conosciamo e amiamo nei giochi passati. È ancora un personaggio di carica, ma ora ha alcuni input di movimento che lo rendono un combattente leggermente più vario. I suoi attacchi standard sono tra i più potenti del gioco e, insieme alla sua velocità di camminata e alla facilità con cui si possono eseguire le combo, è una scelta forte per i giocatori di qualsiasi livello di abilità.

I lanci sono stati ridotti su tutta la linea, per cui il suo lancio non è più così potente come un tempo, ma è comunque possibile eseguirlo. L'ex leader dello Shadaloo ha anche una mossa speciale che lo vede piazzare un esplosivo sui nemici. Scegli quando far esplodere la Psycho Mine per finire il tuo nemico con il botto. M. Bison è disponibile da oggi in Street Fighter 6.

02 Terry

I fan di KoF conosceranno bene questo sorriso da un milione di dollari © Capcom

Il secondo personaggio ad arrivare nel pacchetto personaggi dell'Anno 2 di Street Fighter 6 è Terry Bogard di Fatal Fury. Questo combattente crossover è stato una colonna portante di King of Fighters, ma questa è la prima volta che appare in Street Fighter. È anche il primo personaggio crossover ad apparire in un gioco di SF, un aspetto che ha suscitato qualche polemica tra i fan.

L'ingresso di Terry nell'arena è previsto per l'autunno di quest'anno e il suo primo trailer di gioco è stato realizzato durante l'EVO 2024. Terry è tipicamente un buon tuttofare veloce. Ci si può aspettare di vedere alcune delle sue mosse caratteristiche, come i proiettili bassi, il placcaggio in elevazione e il pugno in schiacciata. Ci aspettiamo che anche la sua devastante mossa Power Ghyser faccia la sua comparsa come super.

Per quanto riguarda la storia, siamo ansiosi di scoprire come il giocatore di basket diventato campione di lotta sia arrivato nel mondo di Street Fighter. Qualunque cosa accada, ci aspettiamo che la sua storia sia fortemente legata al prossimo personaggio dell'espansione Anno 2...

03 Mai

È la prima volta che Mai appare in un gioco di Street Fighter © Capcom

Mai Shiranui è un personaggio molto amato dai fan della serie King of Fighters, noto per il suo stile di combattimento ninjutsu. Introdotta per la prima volta in Fatal Fury 2, questa combattente furtiva utilizza le abilità del fuoco per bruciare i suoi avversari. Non è nuova ai crossover, essendo apparsa nella serie Dead or Alive e in diversi giochi per cellulari, ma questa è probabilmente la sua più grande apparizione fino ad oggi.

In SF6, ci aspettiamo che Mai mantenga la sua velocità di movimento, le sue mosse di fuoco e i suoi proiettili. Mai utilizza armi ispirate alle tradizionali kunoichi giapponesi, come i suoi ventagli a farfalla e i coltelli da lancio. Le sue mosse sono acrobatiche e utilizzano salti mortali, scivolate e rotolamenti per colpire i suoi nemici.

Le sue super mosse sono estremamente cinematografiche: salta e volteggia sullo schermo facendo piovere esplosioni sui suoi nemici. Ci aspettiamo che il set di mosse di Mai sia limitato per adattarsi allo stile più realistico di SF, riducendo il suo raggio d'azione e la sua agilità. Tuttavia, ha il potenziale per essere il personaggio più potente di questo ultimo pacchetto di contenuti scaricabili. L'arrivo di Mai in SF6 è previsto per l'inverno.

04 Elena

Elena è una lottatrice unica nel suo genere © Capcom

Infine, abbiamo un altro personaggio di ritorno, Elena, che ha fatto il suo debutto in Street Fighter III: New Generation. Definita dalla sua solarità, Elena è spensierata e gioiosa, entra nell'arena per stringere legami con i suoi compagni di lotta mentre esplora il mondo e allarga i suoi orizzonti.

Il suo stile di combattimento è influenzato dalla Capoeira, uno stile di combattimento afro-brasiliano simile alla danza che si concentra su calci fluidi. Il suo stile aggraziato si adatta perfettamente alla sua corporatura alta, permettendole di sferrare calci a una distanza formidabile. È anche in grado di eseguire lanci usando solo le gambe: davvero impressionante. Elena era anche uno dei pochi personaggi di SF in grado di auto-guarirsi, utilizzando la sua seconda mossa Ultra. Dovremo aspettare per vedere se queste caratteristiche torneranno per la sua apparizione in SF6.

Elena è una delle preferite dai fan, ma mancava dalla serie da Ultra Street Fighter IV, quindi naturalmente l'annuncio del suo ritorno ha fatto la gioia dei giocatori. Il suo stile unico richiederà un po' di tempo per essere padroneggiato, ma una volta che l'avrai imparato, i suoi calci super-caricati si riveleranno un'efficace controparte per i personaggi più lenti e pesanti. Per quanto riguarda la trama, Elena ha forti legami con molti personaggi principali, tra cui l'icona della serie, Ryu. Non vediamo l'ora di vedere come interagirà con i suoi compagni di lotta in SF6 e sarà sicuramente un ottimo mentore nella modalità World Tour. Elena arriverà in SF6 nella primavera del 2025.

Non conosciamo la data esatta di uscita di questo attesissimo combattente, ma si prevede che arriverà nella primavera del 2024.

Scopri come vengono creati i personaggi di Street Fighter 6:

Personaggi che vorremmo vedere

05 Seth

Seth sarebbe un'aggiunta gradita ai fan nel roster di Street Fighter 6 © Capcom

Uno dei preferiti del campione EVO 2023 Amjad 'AngryBird' Alshalabi, Seth è stato l'antagonista principale di Street Fighter IV. L'amministratore delegato della divisione armi di Shadaloo è uno dei tanti corpi sostitutivi geneticamente modificati di M. Bison e possiede una forza e un'abilità di combattimento formidabili.

Proprio come Dhalsim, Seth vanta un'elevata elasticità che gli conferisce un raggio d'azione e un'utilità formidabili nei combattimenti. In Street Fighter 5, Seth possiede mosse anti-aria estremamente potenti, che lo rendono un buon tuttofare contro diversi avversari. Può anche cambiare lato con facilità, permettendo ai giocatori di sfrecciare intorno ai nemici a velocità fulminea.

Nelle passate apparizioni Seth è stato così potente da causare problemi di bilanciamento, quindi il team di sviluppatori dovrà fare attenzione se deciderà di implementarlo in SF6. Tuttavia, il personaggio è uno dei preferiti dai fan e sarebbe sicuramente un primo annuncio forte per il secondo anno di DLC.

06 Rufus

Rufus è un personaggio agile e veloce © Capcom

Apparso per la prima volta in Street Fighter IV, Rufus è un lottatore di kung-fu americano obeso e chiacchierone, nonché rivale dichiarato di Ken Masters, che non sa chi sia Rufus e perché ce l'abbia sempre con lui.

Rufus è un personaggio offensivo di tipo rushdown, con combo molto dannose e una mobilità stranamente superiore alla media per un personaggio della sua stazza. In Street Fighter IV, il Galactic Tornado di Rufus era un colpo di palmo rotante che poteva aggirare i proiettili confondendo i tentativi di zoning. Il suo Messiah Kick era un calcio dall'alto che forniva un seguito con un'altezza e un avvio variabili, mentre lo Snake Strike gli forniva un'ottima opzione anti-aria.

Non vediamo Rufus dai tempi di Street Fighter IV, quindi sarebbe divertente vedere un personaggio con una così strana dicotomia tra aspetto e stile di gioco tornare come DLC. Sarà divertente vedere come il RE Engine gestirà la fisica della sua pancia.

07 Sagat

Sagat si prepara per il Tiger Shot e l'Uppercut © Capcom

Apparso come antagonista principale non giocabile e boss finale nel primo Street Fighter, Sagat è poi tornato come boss in Street Fighter II prima di diventare giocabile nel suo aggiornamento, Street Fighter II: Champion Edition. È l'"Imperatore della Muay Thai" e un ex membro di Shadaloo, dove era la guardia del corpo personale di M. Bison.

Masato "Bonchan" Takahashi si è messo in contatto per dire che Sagat avrebbe avuto il suo voto per essere aggiunto a Street Fighter 6 come DLC. "È sempre stato il mio personaggio principale", dice Bonchan, "quindi voglio vedere come sarà in Street Fighter 6".

Sagat è un personaggio offensivo grande e potente con un set di mosse semplice ma efficace. Il suo Colpo della Tigre è un proiettile ottimo per creare zone e il suo Uppercut della Tigre è un ottimo anti-air. Le dimensioni superiori alla media di Sagat gli conferiscono un buon raggio d'azione per iniziare le combo, ma questo può giocare a suo sfavore perché è facile per i personaggi schivare i suoi calci alti.

Sagat è un personaggio fondamentale di Street Fighter e sarebbe bello avere un altro personaggio potente e senza fronzoli come Marisa nel roster. Ci sono stati alcuni accenni alla possibilità di vederlo in Street Fighter 6, perché lo vediamo nella modalità World Tour suonare una chitarra a un concerto quando Dee Jay ricorda Shadaloo, credendo erroneamente che il sindacato criminale fosse una band popolare.

08 Dan

Dan è considerato uno scherzo. Ma gli scherzi sono divertenti, giusto? © Capcom

Appare per la prima volta in Street Fighter Alpha. Dan è un artista marziale autodidatta arrogante, troppo sicuro di sé e debole che gestisce un dojo in crisi. Dan utilizza lo Stile Saikyo, uno stile di combattimento autoproclamato "definitivo" che ha creato mescolando diverse tecniche, principalmente lo stile di combattimento di suo padre, l'Ansatsuken non professionale che ha imparato durante il suo breve allenamento con Gouken e la pomposa spocchia.

Le mosse di Dan sono lente, brevi e goffe. Il suo Gadoken è un proiettile con una gittata comicamente breve, il suo Dankukyaku è un calcio volante a tre colpi facilissimo da bloccare, il suo Koryuken è un montante anti-aria con una gittata orizzontale molto ridotta e il suo Premium Sign è una mossa del tutto inefficace in cui autografa un ritratto e lo scaglia contro l'avversario. In breve, è un personaggio da barzelletta.

Perché Dan dovrebbe essere un buon DLC? È un personaggio molto popolare se qualcuno vuole usare l'handicap come taunt fin dalla selezione del personaggio. Può creare momenti divertenti quando un giocatore decide di puntare tutto su una scelta di Dan. Potrà essere preso a calci nel sedere, oppure vincere e ottenere un'enorme vanto e un meraviglioso aneddoto. A volte è bello abbracciare il lato spensierato dei giochi di combattimento, e l'inserimento di Dan nel roster può aprire Street Fighter 6 a momenti di sciocchezze competitive. Forse non sono propenso a pagare per lui, ma Capcom potrebbe inserirlo in un season pass o come bonus insieme a un altro personaggio e ne sarei piacevolmente sorpreso.