Tutto quello che bisogna sapere su Street Fighter 6

Il 21 febbraio 2021 Capcom aveva tolto il velo sul futuro della saga di picchiaduro più amata al mondo con un breve teaser, ma ora che il gioco è finalmente nelle nostre mani e possiamo darvi tutti i dettagli su Street Fighter 6.

01 Red Bull Levels: Esplorando Street Fighter 6

Assieme a Capcom abbiamo preparato un episodio di Red Bull Levels interamente dedicato alle novità presenti nel gioco, includendo le preziose impressioni dei pro-player, il processo creativo dietro i personaggi e la filosofia della nuova World Tour Mode dedicata ai giocatori single-player. Puoi guardare l'episodio qui sotto.

02 Il gameplay: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub

Il gameplay di Street Fighter 6 si poggia su tre modalità principali. Fighting Ground è la classica modalità versus, con una struttura che ricorda i precedenti capitoli della serie. World Tour è la modalità campagna, in cui è possibile creare e personalizzare il proprio personaggio. Battle Hub è la piattaforma in cui trovare avversari online in carne e ossa. Secondo Capcom, ogni modalità è talmente ben congegnata da poter tranquillamente essere un gioco a sé stante.

Fighting Ground di Street Fighter 6 © Capcom

03 Il Single player: La modalità World Tour

La modalità World Tour offre tutto ciò che gli appassionati di partite in solitario possono desiderare. Potete creare un personaggio da zero ed esplorare il mondo di gioco in maniera libera e aperta. Le vicende vi catapultano in mezzo a Metro City, la stessa città di Final Fight, ma poi potete visitare varie location in giro per il mondo, Francia e Italia incluse, incontrando personaggi iconici, imparando mosse speciali e facendovi strada verso il successo.

Editor dei personaggi su Street Fighter 6 © Capcom

La personalizzazione estetica dei personaggi è simile a quella di molti giochi di ruolo moderni. Potete personalizzare tutti gli aspetti del viso e dei capelli, comprare una selezione di accessori e vestiti nei negozi e creare un personaggio che vi rappresenti in tutto e per tutto. Potete usare questo aspetto anche nel Battle Hub, la lobby online.

Nel mondo di gioco incontrerete diversi volti noti dell'universo di Street Fighter, imparando le mosse dai maestri storici e aggiungendole al vostro arsenale. Le mosse poi potrete usarle nei combattimenti e nel mondo di gioco: un Hadoken, ad esempio, può distruggere barili che vi sbarrano la strada, mentre uno Spinning Bird Kick vi può permettere di superare dei fossati. Ci sono anche diversi mini-giochi che spiegano ai nuovi giocatori le meccaniche degli input, come le mezze-lune e le parate.

Gachikun, Bonchan e Daigo su Street Fighter 6 © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

04 L'indicatore del Drive

Una delle novità più interessanti di Street Fighter 6 è il cosiddetto indicatore del Drive, una barra che si riempie in maniera autonoma rispetto a quella della Super e che si carica usando abilità offensive o difensive. Un modo semplice per incentivare i giocatori a compiere manovre rischiose e poi consumare l'indicatore del Drive per capitalizzare sui successi.

Drive Gauge di Street Fighter 6 © Capcom

La barra del Drive può essere utilizzata in diversi modi:

Drive Impact: un attacco che assorbe i colpi dei nemici e causa molti danni. È simile al Focus Attack di Street Fighter IV.

Drive Parry: tenendo premuto il Drive Parry potete spendere Drive per parare qualsiasi attacco. Con questo potete attivare anche il Perfect Parry di Street Fighter III.

Overdrive: spendendo due tacche potete entrare in modalità Overdrive, modificando le mosse del vostro personaggio con più danno, gittata o velocità.

Drive Rush: una sorta di Dash Cancel che vi permette di eseguire combo molto avanzate.

Drive Reversal: un counter che causa pochi danni ma che potrebbe darvi molto spazio di manovra nelle giuste condizioni.

Luke esegue un Drive Parry © Capcom

05 Cosa ne pensano i pro?

Ovviamente i migliori pro-player stanno macinando partite su partite dal giorno del lancio. Stiamo parlando di nomi come Tsunehiro 'Gachikun' Kanamori , Masato ‘Bonchan’ Takahashi e Daigo ‘The Beast’ Umehara . Vediamo cosa pensano del gioco.

“Il sistema Drive Impact metterà sicuramente alla prova i nostri riflessi” ha esordito Gachikun. “Bisogna essere molto veloci per contrattaccare, ma credo sia semplicemente una questione di allenamento. È un'ottima novità sia per i nuovi arrivati, sia per i veterani".

Bonchan ha opinioni molto simili: “Abbiamo 6 barre del Drive, se non le spendiamo in fretta finiamo per sprecarle e basta. Dobbiamo rivedere le nostre priorità in combattimento, non sono ancora sicuro in che modo ma sembra un sistema molto stimolante".

06 I controlli: Moderno vs Classico

Street Fighter 6 offre una nuove opzione per i neofiti: i controlli moderni, ovvero una tipologia di controllo che ricorda molto da vicino quanto ha fatto Arc System con i suoi Guilty Gear e BlazBlue.

I controlli di Street Fighter 6 © Capcom

Questo nuovo sistema di controllo è più facile da imparare e, soprattutto, rende molto più semplice eseguire le mosse speciali. Capcom ci tiene a sottolineare che solo lo stile classico vi fornisce il pieno controllo del vostro personaggio, ma perlomeno è bello avere la possibilità di scegliere.

Secondo Bonchan i nuovi controlli sono un'ottima novità: "Quando ho iniziato io non c'era nulla del genere. La prima sfida per i nuovi arrivati è proprio superare lo scoglio iniziale con i controlli, il nuovo sistema facilità questa fase".

Daigo la pensa come lui: "Ci sono stati diversi tentativi di introdurre controlli facilitati nei giochi Capcom in passato, ma nulla ha mai funzionato come speravano. Alla fine con i controlli classici ci si diverte sempre di più e, soprattutto, si diventa molto più forti. L'importante è che le nuove opzioni rendano il gioco più accessibile e ne aiutino la diffusione. Sono convinto che questo capitolo abbia le carte in regola per diventare il migliore della serie".

07 Tutti i personaggi disponibili

Street Fighter vive attraverso i suoi iconici personaggi e i nuovi arrivati sembrano essere all'altezza delle aspettative: ve li abbiamo evidenziati in grassetto.

Blanka

Cammy

Chun-Li

Dee Jay

Dhalsim

E. Honda

Guile

Jamie

JP

Juri

Ken

Kimberly

Lily

Luke

Manon

Marisa

Ryu

Zangief

Durante il primo anno dopo l'uscita del gioco dovrebbero uscire altri quattro nomi come DLC:

A.K.I.

Akuma

Ed

Rashid

Ryu e Chun-Li in Street Fighter 6 © Capcom

08 Battle Hub: La lobby online

Il Battle Hub è il posto in cui poter passare del tempo con il vostro avatar, sedervi ai diversi cabinati arcade e giocare contro avversari online.

Street Fighter 6 e il Battle Hub © Capcom

Il Battle Hub è molto più di una bella interfaccia per le partite online. Al suo interno potete sentire la colonna sonora del gioco con il DJ set o fare foto simpatiche nel Photo Booth. È possibile sbloccare anche nuovi vestiti per il vostro avatar spendendo le risorse ottenute durante le partite, oppure giocare ad altri titoli Capcom del passato come Final Fight o Street Fighter II.

Bonchan è pronto per Street Fighter 6 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

09

Nel nuovo Street Fighter 6 hanno messo la possibilità di essere accompagnati dal commento dei caster, proprio come succede ai pro nei tornei tipo il Red Bull Kumite . Le loro indicazioni dovrebbero anche aiutare i nuovi giocatori a capire le strategie possibili in partita. Al lancio ci sono 8 caster nel gioco, 4 per il commento play-by-play e 4 per quello di contorno.

Play-by-play

Aru

Jeremy 'Vicious' Lopez

Steve 'TastySteve' Scott

Kosuke Hiraiwa

Contorno

Demon Kakka

Thea 'Zelina Vega' Trindad

James 'jchensor' Chen

Hikaru Takahashi

10 2 milioni di dollari di montepremi

Finito il Capcom Cup IX nel febbraio del 2022, Capcom ha annunciato che il torneo 2023 ruoterà attorno a Street Fighter 6 e avrà un montepremi di 2 milioni di dollari, metà dei quali riservati al vincitore. Nel frattempo potete scoprire i campioni che si sfideranno al Red Bull Kumite 2023 che si terrà a luglio.