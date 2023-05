I 18 personaggi di Street Fighter 6

The Art of Street Fighting I migliori giocatori di Street Fighter V si preparano alla sfida definitiva del Red Bull Kumite.

I giochi di combattimento vivono attraverso i loro personaggi, quindi è essenziale che i giocatori trovino sempre un combattente nelle loro corde. Il giorno di lancio di Street Fighter 6 è previsto per il 2 giugno, e ora sappiamo che ci saranno 18 personaggi disponibili. Quale momento migliore per scegliere il proprio avatar nei mesi a venire? Vediamo assieme quali sono i nomi, i volti e gli stili di combattimento tra cui potremo scegliere fra pochissimo: questi sono

Ryu in Street Fighter 6

Ryu non poteva di certo mancare in un capitolo di Street Fighter e infatti ritorna con qualche nuovo asso nella manica. Hashogeki è il nome di una mossa che integra perfettamente il suo piano di gioco a medio raggio, ma state tranquilli, mantiene il suo classico stile Shotokan fatto di palle di fuoco e montanti.

Ken in Street Fighter 6

Ken rimane uno Shotokan anche in Street Fighter 6, tuttavia negli ultimi giochi ha fatto un percorso molto diverso dalla sua controparte Ryu. Ora il suo stile è molto più offensivo e lo si può constatare nel fatto che Command Run adesso è una mossa speciale di base.

Chun-Li in Street Fighter 6

Street Fighter II: The World Warriors

Il primo personaggio femminile di Street Fighter ha subito un restyle grafico al passo coi tempi. Ora è più matura ed elegante, ma la sua strategia non è cambiata molto: continua a usare mosse normali a lungo raggio e tiene a distanza gli avversari con Kikoken. La sua nuova mossa di movimento le permette di riposizionarsi in maniera molto fluida.

Guile in Street Fighter 6

Street Fighter II: The World Warriors

Il Guile di Street Figher 6 è ancora lo Zoner che tutti conosciamo, ma questa volta ha una nuova mossa speciale a disposizione oltre alle sue iconiche Sonic Boom e Flash Kick: si chiama Sonic Blade ed è la V-Skill che aveva in SFV.

Blanka in Street Fighter 6

Street Fighter II: The World Warriors

Come Guile, anche Blanka non si è evoluto molto rispetto al design dei precedenti capitoli. L'unica novità è che adesso può lanciare piccole bambole Blanka Chan e caricarle con la sua elettricità. Un singolo cambiamento che può donargli molta più profondità strategica.

Dhalsim in Street Fighter 6

Street Fighter II: The World Warriors

