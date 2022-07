Suru domina la finale italiana del Red Bull Solo Q

Il nuovo campione italiano ha ottenuto la vittoria con una scalata lenta ma inesorabile, eliminando senza difficoltà Umbyrulez e AFN PES3, mentre un temibile avversario, Dream Maker, si faceva strada sbaragliando Laguna Rock e Gap. L’ultima sfida tra Suru e Dream Maker ha regalato a tutti gli spettatori, sia quelli presenti dal vivo che quelli connessi sul

, un grande momento di esport tra colpi di scena, pronostici ribaltati e tanta passione. Si può proprio affermare sia stata una finale degna di questo nome, con il rischio concreto per Suru di perdere la corona in favore di Dream Maker. Dopo la seconda partita vinta da Suru senza sbagliare un colpo, sembrava di assistere a una storia già scritta, ma contro ogni previsione Dream Maker è riuscito a mettere a segno un’inaspettata vittoria rimescolando ancora una volta le carte in tavola. Suru non si è però lasciato abbattere e anzi, ha combattuto la successiva sfida con ancora più determinazione confermando infine di essere un mago nel governare il suo Volibear, l'avatar della tempesta.