La storia di come Tahnée Seagrave nutre corpo e mente

è una delle discesiste più veloci al mondo. La britannica ha vinto otto tappe di World Cup DH e, dopo aver superato una serie di infortuni, è tornata in ottima forma con la vittoria a Les Gets, in Francia.

La rider gallese crede che l'alimentazione sia la chiave del suo successo in pista, aiutandola a spingersi oltre i suoi limiti sia in allenamento sia durante una rovente finale di World Cup DH corsa al massimo dell'intensità. La discesiste venticinquenne ci rivela come alimenta corpo e mente.

Vivo a casa con i miei, quindi sono fortunata che mi madre mi prepari ancora la cena. È una cuoca bravissima: gestivamo uno chalet in Francia e lei ha dovuto imparare a cucinare un sacco di pietanze. La cena potrebbe essere qualsiasi cosa, dal pasticcio di carne alle lasagne. Non sembra ma mangio tanto!

Ho fatto un paio di chiacchierate con i nutrizionisti, solo per capire le cose, ma penso che si impari con il tempo. Se quello che sto mangiando mi rende felice, allora va bene, ho bisogno di cibo che mi renda felice, quindi non rinuncio a torte o altro. So cosa alimenterà le mie sessioni e, finché mangio correttamente prima e dopo, mi permetto di fare uno spuntino con qualsiasi cosa nel mezzo.

