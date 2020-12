I giovani talenti della Serie A di FIFA 21

L'avvento del potenziale dinamico lo scorso anno in FIFA 20 è stato un toccasana per le nostre carriere, ma è con FIFA 21 che questa feature sta dando il meglio di sé grazie anche alle altre novità aggiunte come i nuovi allenamenti e piani di sviluppo personalizzati, oltre al restyling del sistema di crescita dei giocatori. Le potenzialità quindi di far crescere i giovani talenti ben oltre il loro potenziale ci sono eccome, per cui andiamo a vedere 11 giovani calciatori della Serie A da provare nelle nostre carriere in cui potrebbero mettersi in luce, un po' come in questa particolare stagione calcistica alcuni stanno già facendo.

PORTIERE

Marco Carnesecchi

Classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, una squadra che, inutile ribadirlo, sta consolidando la sua presenza fra le top del nostro campionato e in Europa. Lui invece si è distinto la passata stagione tra le fila del Trapani in Serie B. Il suo valore si aggira intorno ai 2 milioni di euro e ha un potenziale di 82, partendo da un valore base di 66. Parte già con 3 stelle piede debole, il che non è affatto un male.

VOLTA in FIFA 21 © EA Sports

DIFESA

Luca Pellegrini

Terzino sinistro di proprietà Juventus ma attualmente al Genoa, ha già dimostrato la scorsa stagione al Cagliari di essere un giovane promettente. 5 milioni e mezzo il suo valore di mercato, con un overall di 72 e un potenziale di ben 86. Bisognerà attendere una stagione per il termine del prestito, ma ne vale la pena.

Nicolò Armini

Nicolò è un difensore centrale di 19 anni (è un 2001) di proprietà della Lazio. Il suo procuratore è un certo Mino Raiola, uno che di giovani talenti sembra se ne intenda. 65 overall e potenziale 83, prezzo di mercato 1.700.000€ per un giovane che ha già valori promettenti come 70 in contrasto e 68 in scivolata. Se cercate dei centrali da far crescere, meglio segnarsi il nome.

Matteo Lovato

Altro centrale difensivo. Gioca nell'Hellas Verona, una delle squadre rivelazione della stagione 2019/20: nonostante abbia ceduto i suoi pezzi pregiati nell'ultima sessione di mercato, si sta comunque facendo notare anche il questo campionato. Matteo ha un valore di 70 e potenzialmente può arrivare a 83. In aggiunta, citiamo l'ottimo 76 in forza fisica, 74 contrasto, 72 scivolata e 72 intercettazioni. Il prezzo del cartellino è circa 3.600.000€ il che lo rende davvero allettante, soprattutto perché è un classe 2000.

Aaron Hickey

A 18 arriva in Italia, dopo aver militato solamente nel suo campionato di casa, quello scozzese. Su FIFA ha un bel 74 accelerazione e 73 resistenza. Il suo 69 di overall è già aumentato di 2 punti dall'uscita del gioco e il suo potenziale è 82. Vi serve un terzino che possa già giocare su entrambe le fasce? Pensate che il Bologna lo ha strappato alla concorrenza del Bayern Monaco... qualcosa vorrà dire, no?

RB Leipzig in FIFA 21 © EA Sports

CENTROCAMPO

Lucien Agoume

Il nome sicuramente non vi suonerà nuovo. Il talentino arrivato all'Inter e ora allo Spezia ha raggiunto la maggiore età quest'anno, vale 1.200.000€ e ha un potenziale di 82, partendo da 63. Centrocampista centrale con anche capacità difensive, ha tre stelle abilità e sul piede debole, oltre ad ottime caratteristiche di partenza. Spetta a voi trasformarlo nel nuovo Pogba.

Hamed Junior Traorè

Gioca nel Sassuolo, e già qui dovrebbe suonarvi un campanello d'allarme. Potenziale: 86. Overall di partenza 71 per il centrocampista con doti offensive classe 2000 che ha già 76 dribbling, 79 agilità, 74 controllo palla, 73 potenza tiro. Insomma, i suoi 4.500.000€ li vale tutti. Da prendere.

Mikkel Damsgaard

Al momento in cui scriviamo ha 7 presenze con la Sampdoria, condite con un gol ed un assist. Il costo inizia ad essere "importante": 6.500.000€ ma il danese ha classe. Oltre ad un valore 73 e potenziale 83 ma soprattutto 86 equilibrio, 81 accelerazione e sprint, 76 controllo palla e 77 dribbling. Mettiamoci anche le 3 stelle piede debole e 4 stelle abilità, oltre ad un workrate perfetto per un esterno (Alto/Basso) e gli ingredienti per un esterno/ala di tutto rispetto ci sono già.

Brahim Diaz

Gioca nel Milan, è del Real Madrid. Vale 10.000.000€, il che non è poco, ma giustifichiamo il suo inserimento in questa lista con il suo potenziale di 86, l'89 in equilibrio, l'82 in agilità e dribbling e, perché no, dite che valga la pena menzionare il fatto che ha 5 stelle piede debole e 4 stelle abilità? Sarà dura portarlo via a Zidane dopo la prima stagione ma bisogna assolutamente provarci. Ah, sì, può già fare l'ala sia a destra che a sinistra, così, tanto per...

FIFA 21 © EA Sports

ATTACCO

Eddie Salcedo

Ritorniamo in quel dell'arena di Verona, dove Eddie, giovane italo-colombiano di proprietà Inter cerca di trovare spazio per farsi vedere. È un attaccante sul quale puntare, con caratteristiche da far crescere ma che vi saprà ripagare. Per il momento sappiate che il classe 2001 parte da 67 ma può arrivare ad 83, e per 2.600.000€ vale la pena di dargli una chance.

Gianluca Scamacca