Intervista esclusiva agli sviluppatori di Tekken 8

Ikeda: Ci sono molti elementi in ogni stage poiché li usiamo nella modalità storia. Per esempio, nello stage di Machu Picchu o in uno stage in un dojo a Vienna, ho voluto creare una sinergia col personaggio e le sue vicende. Volevo rendere il tutto più grande, utilizzando strategicamente le dimensioni e la forma. Dal momento che Tekken 8 ha una modalità storia così intensa, tutti questi stage sono anche lo sfondo di una particolare scena di questa storia, quindi l'atmosfera deve corrispondere alla scena che stiamo cercando di rappresentare. Altre volte, invece, si tratta semplicemente di aiutare i nuovi personaggi a fare colpo, come lo stage di Parigi per Victor [un altro nuovo personaggio] con una nave da crociera nel fiume.

Murray: Sì, quando introduciamo un nuovo personaggio, questo deve essere all'altezza dei personaggi iconici del franchise. Quindi, creare uno scenario unico per loro aiuta a metterli in mostra. E poi, come hai detto tu sul fatto che sia distruttibile: eliminare degli elementi dello scenario cambia in modo dinamico il gameplay.